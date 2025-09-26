REKLAMA

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot

26 września 2025, 13:04
2025 09 26 Tabela oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych- źródło: Bartosz Turek
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot
Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec września 2025 r.

Trochę ponad 5,3% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To trochę mniej niż przed miesiącem i o prawie 0,2 pkt. proc mniej niż przed rokiem. 8 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie topowych depozytów. W tym samym czasie tylko trzy instytucje dokonały zmiany na plus. Przy czym trzeba dodać, że w większości przypadków szansa na wyższy procent okupiona była skróceniem okresu, na który można pieniądze ulokować lub niższym limitem kwoty promocyjnego depozytu.

2025 09 26 Średnie oprocentowanie depozytów bankowych - źródło: Bartosz Turek

Źródło zewnętrzne

Nie jest przy tym przypadkiem, że w czołówce rankingu depozytów, a więc wśród propozycji kuszących najwyższym oprocentowaniem, przeważają oferty przeznaczone dla osób chcących ulokować 10-25 tysięcy złotych. Spora część obowiązujących jeszcze promocji będzie też w najbliższych dniach rewidowana, co znaczy, że warunki depozytów mogą się zmienić i to niestety wcale nie na lepsze.

3 przyczyny dalszego cięcia oprocentowania

Okoliczności sprzyjają bowiem dalszemu obniżaniu oprocentowania. Czołowym powodem są oczywiście cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1 pkt. proc., a jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec tego rodzaju zmian. Analitycy i gracze rynkowi obstawiają, że do końca roku czekać nas może jeszcze kolejna decyzja o cięciu stóp, a kontynuację takich zmian zobaczymy też w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w krok za takimi zmianami banki zazwyczaj korygują też oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.

Nie możemy też zapomnieć o pomyśle obłożenia banków wyższym podatkiem dochodowym (CIT). Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty. 

Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje, są też zmiany zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą warunków emisji detalicznych obligacji skarbowych. Te w większości przypadków zostaną w październiku pogorszone wobec oferty dostępnej jeszcze we wrześniu. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o oszczędności Polaków.

Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8%

Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a od niedawana wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w lipcu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości niższej niż 3,8% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o ponad połowę mniej niż proponują banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta. 

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe

Nazwa banku

Nazwa produktu

Oprocen- towanie w skali roku

Max kwota z danym oprocen- towaniem

Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania

Oferta dla nowych klientów lub środków?

Wymagane produkty dodatkowe

BNP Paribas

Konto pełne marzeń

8,00%**

10 tys. zł

maksymalnie do 30.09.2025

nie

konto, aplikacja mobilna**

BOŚ

Konto cyfrowy zysk

8,00%

15 tys. zł

do 14.10.2025

tak

-

Credit Agricole

Lokata powitalna

7,50%**

100 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Nest Bank

Lokata witaj

7,10%**

25 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto

Bank Pocztowy

Konto oszczędnościowe

7,00%**

20 tys. zł

3 miesiące

tak

konto, karta**

Bank Pekao

Konto oszczędnościowe

7,00%

25 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

BNP Paribas

Konto oszczędnościowe

7,00%**

25 tys. zł

maksymalnie do 30.11.2025

tak

konto**

VeloBank

Elastyczne konto oszczędnościowe

7,00%*

50 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

VeloBank

Lokata dla aktywnych

7,00%**

50 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto**

Nest Bank

Nest konto oszczędnościowe

6,60%**

100 tys. zł

90 dni

tak

konto

Citi Bank Handlowy

Konto oszczędnościowe

6,40%**

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Alior Bank

Konto oszczędnościowe na start

6,00%*

30 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

mBank

Lokata promocyjna

6,00%

25 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Inbank

Lokata na start

5,55%

50 tys. zł

3 miesiące

tak

-

ING Bank Śląski

OKO (bonus)

5,50%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto

ING Bank Śląski

OKO (bonus na start)

5,50%**

<200 tys.zł

3 miesiące

tak

konto

Bank Millennium

Oszczędnościowe profit

5,50%**

200 tys. zł

91 dni

tak

konto**

Alior Bank

Konto mega oszczędnościowe

5,20%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Toyota Bank PL

Lokata plus

5,00%

10x100tys.zł

6 miesięcy

nie

konto**

Inbank

Lokata standardowa

5,00%

1 mln zł

6 miesięcy

nie

-

Toyota Bank PL

Lokata plus

4,90%

10x100tys.zł

3 miesiące

nie

konto**

BFF

Lokata facto

4,75%

bez limitu

3 miesiące

nie

-

PKO BP

Rachunek oszczędnościowy plus

4,75%

250 tys. zł

90 dni

tak

konto

BFF

Lokata facto

4,50%

bez limitu

1/6/9 miesięcy

nie

-

BOŚ

Lokata na nowe środki (BOŚBank24 i aplikacja mobilna)

4,35%

bez limitu

3 miesiące

tak

konto

Santander Consumer Bank

Lokata mobilna nowe środki

4,30%

400 tys. zł

4 miesiące

tak

aplikacja mobilna

Credit Agricole

Lokata na nowe pieniądze

4,25%

100 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Bank Millennium

Lokata horyzont zysku

4,20%

bez limitu

6 miesięcy

tak

konto**

Santander Consumer Bank

Lokata online nowe środki

4,20%

400 tys. zł

4 miesiące

tak

-

PKO BP

Lokata na nowe środki

4,00%

2x250 tys.zł

3 miesiące

tak

konto**

Citi Bank Handlowy

Konto super oszczędnościowe

4,00%

20 tys. zł

zmienne

nie

konto**

mBank

konto oszczędn. na  nowe środki

4,00%

500 tys. zł

3 miesiące

tak

konto

Santander Bank Polska

Konto oszczędnościowe select

4,00%**

100 tys. zł

Do 29.09.2025

nie

konto**

Santander Bank Polska

Lokata jesienna

3,50%**

50 tys. zł

3 miesiące

nie

konto**

Bank Pocztowy

Lokata standardowa

3,00%**

bez limitu

3 miesiące

nie

konto

Bank Pekao

Lokata standardowa

2,50%

bez limitu

6 miesięcy

nie

konto**

*Należy wyrazić zgody marketingowe

**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)

Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 25.09.2025) oraz stron internetowych banków.

 Bartosz Turek, niezależny analityk finansowy

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot
26 wrz 2025

Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.
