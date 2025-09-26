Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot

Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec września 2025 r.

Trochę ponad 5,3% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To trochę mniej niż przed miesiącem i o prawie 0,2 pkt. proc mniej niż przed rokiem. 8 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie topowych depozytów. W tym samym czasie tylko trzy instytucje dokonały zmiany na plus. Przy czym trzeba dodać, że w większości przypadków szansa na wyższy procent okupiona była skróceniem okresu, na który można pieniądze ulokować lub niższym limitem kwoty promocyjnego depozytu.

REKLAMA

REKLAMA

2025 09 26 Średnie oprocentowanie depozytów bankowych - źródło: Bartosz Turek Źródło zewnętrzne

Nie jest przy tym przypadkiem, że w czołówce rankingu depozytów, a więc wśród propozycji kuszących najwyższym oprocentowaniem, przeważają oferty przeznaczone dla osób chcących ulokować 10-25 tysięcy złotych. Spora część obowiązujących jeszcze promocji będzie też w najbliższych dniach rewidowana, co znaczy, że warunki depozytów mogą się zmienić i to niestety wcale nie na lepsze.

3 przyczyny dalszego cięcia oprocentowania

Okoliczności sprzyjają bowiem dalszemu obniżaniu oprocentowania. Czołowym powodem są oczywiście cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1 pkt. proc., a jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec tego rodzaju zmian. Analitycy i gracze rynkowi obstawiają, że do końca roku czekać nas może jeszcze kolejna decyzja o cięciu stóp, a kontynuację takich zmian zobaczymy też w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w krok za takimi zmianami banki zazwyczaj korygują też oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.



Nie możemy też zapomnieć o pomyśle obłożenia banków wyższym podatkiem dochodowym (CIT). Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.



Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje, są też zmiany zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą warunków emisji detalicznych obligacji skarbowych. Te w większości przypadków zostaną w październiku pogorszone wobec oferty dostępnej jeszcze we wrześniu. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o oszczędności Polaków.

Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8%

Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a od niedawana wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w lipcu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości niższej niż 3,8% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o ponad połowę mniej niż proponują banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.

REKLAMA

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe BNP Paribas Konto pełne marzeń 8,00%** 10 tys. zł maksymalnie do 30.09.2025 nie konto, aplikacja mobilna** BOŚ Konto cyfrowy zysk 8,00% 15 tys. zł do 14.10.2025 tak - Credit Agricole Lokata powitalna 7,50%** 100 tys. zł 90 dni tak konto** Nest Bank Lokata witaj 7,10%** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 7,00%** 20 tys. zł 3 miesiące tak konto, karta** Bank Pekao Konto oszczędnościowe 7,00% 25 tys. zł 4 miesiące tak konto** BNP Paribas Konto oszczędnościowe 7,00%** 25 tys. zł maksymalnie do 30.11.2025 tak konto** VeloBank Elastyczne konto oszczędnościowe 7,00%* 50 tys. zł 3 miesiące tak konto** VeloBank Lokata dla aktywnych 7,00%** 50 tys. zł 6 miesięcy tak konto** Nest Bank Nest konto oszczędnościowe 6,60%** 100 tys. zł 90 dni tak konto Citi Bank Handlowy Konto oszczędnościowe 6,40%** 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Alior Bank Konto oszczędnościowe na start 6,00%* 30 tys. zł 4 miesiące tak konto** mBank Lokata promocyjna 6,00% 25 tys. zł 3 miesiące tak konto** Inbank Lokata na start 5,55% 50 tys. zł 3 miesiące tak - ING Bank Śląski OKO (bonus) 5,50%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start) 5,50%** <200 tys.zł 3 miesiące tak konto Bank Millennium Oszczędnościowe profit 5,50%** 200 tys. zł 91 dni tak konto** Alior Bank Konto mega oszczędnościowe 5,20%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto** Toyota Bank PL Lokata plus 5,00% 10x100tys.zł 6 miesięcy nie konto** Inbank Lokata standardowa 5,00% 1 mln zł 6 miesięcy nie - Toyota Bank PL Lokata plus 4,90% 10x100tys.zł 3 miesiące nie konto** BFF Lokata facto 4,75% bez limitu 3 miesiące nie - PKO BP Rachunek oszczędnościowy plus 4,75% 250 tys. zł 90 dni tak konto BFF Lokata facto 4,50% bez limitu 1/6/9 miesięcy nie - BOŚ Lokata na nowe środki (BOŚBank24 i aplikacja mobilna) 4,35% bez limitu 3 miesiące tak konto Santander Consumer Bank Lokata mobilna nowe środki 4,30% 400 tys. zł 4 miesiące tak aplikacja mobilna Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 4,25% 100 tys. zł 90 dni tak konto** Bank Millennium Lokata horyzont zysku 4,20% bez limitu 6 miesięcy tak konto** Santander Consumer Bank Lokata online nowe środki 4,20% 400 tys. zł 4 miesiące tak - PKO BP Lokata na nowe środki 4,00% 2x250 tys.zł 3 miesiące tak konto** Citi Bank Handlowy Konto super oszczędnościowe 4,00% 20 tys. zł zmienne nie konto** mBank konto oszczędn. na nowe środki 4,00% 500 tys. zł 3 miesiące tak konto Santander Bank Polska Konto oszczędnościowe select 4,00%** 100 tys. zł Do 29.09.2025 nie konto** Santander Bank Polska Lokata jesienna 3,50%** 50 tys. zł 3 miesiące nie konto** Bank Pocztowy Lokata standardowa 3,00%** bez limitu 3 miesiące nie konto Bank Pekao Lokata standardowa 2,50% bez limitu 6 miesięcy nie konto** *Należy wyrazić zgody marketingowe **Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe) Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 25.09.2025) oraz stron internetowych banków.

Bartosz Turek, niezależny analityk finansowy