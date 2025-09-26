Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot
Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.
- Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec września 2025 r.
- 3 przyczyny dalszego cięcia oprocentowania
- Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8%
- Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec września 2025 r.
Trochę ponad 5,3% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To trochę mniej niż przed miesiącem i o prawie 0,2 pkt. proc mniej niż przed rokiem. 8 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie topowych depozytów. W tym samym czasie tylko trzy instytucje dokonały zmiany na plus. Przy czym trzeba dodać, że w większości przypadków szansa na wyższy procent okupiona była skróceniem okresu, na który można pieniądze ulokować lub niższym limitem kwoty promocyjnego depozytu.
Nie jest przy tym przypadkiem, że w czołówce rankingu depozytów, a więc wśród propozycji kuszących najwyższym oprocentowaniem, przeważają oferty przeznaczone dla osób chcących ulokować 10-25 tysięcy złotych. Spora część obowiązujących jeszcze promocji będzie też w najbliższych dniach rewidowana, co znaczy, że warunki depozytów mogą się zmienić i to niestety wcale nie na lepsze.
3 przyczyny dalszego cięcia oprocentowania
Okoliczności sprzyjają bowiem dalszemu obniżaniu oprocentowania. Czołowym powodem są oczywiście cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1 pkt. proc., a jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec tego rodzaju zmian. Analitycy i gracze rynkowi obstawiają, że do końca roku czekać nas może jeszcze kolejna decyzja o cięciu stóp, a kontynuację takich zmian zobaczymy też w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w krok za takimi zmianami banki zazwyczaj korygują też oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.
Nie możemy też zapomnieć o pomyśle obłożenia banków wyższym podatkiem dochodowym (CIT). Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.
Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje, są też zmiany zapowiedziane już przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą warunków emisji detalicznych obligacji skarbowych. Te w większości przypadków zostaną w październiku pogorszone wobec oferty dostępnej jeszcze we wrześniu. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o oszczędności Polaków.
Przeciętna lokata oprocentowana na 3,8%
Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a od niedawana wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w lipcu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości niższej niż 3,8% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o ponad połowę mniej niż proponują banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.
Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.
Nazwa banku
Nazwa produktu
Oprocen- towanie w skali roku
Max kwota z danym oprocen- towaniem
Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania
Oferta dla nowych klientów lub środków?
Wymagane produkty dodatkowe
BNP Paribas
Konto pełne marzeń
8,00%**
10 tys. zł
maksymalnie do 30.09.2025
nie
konto, aplikacja mobilna**
BOŚ
Konto cyfrowy zysk
8,00%
15 tys. zł
do 14.10.2025
tak
-
Credit Agricole
Lokata powitalna
7,50%**
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Nest Bank
Lokata witaj
7,10%**
25 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto
Bank Pocztowy
Konto oszczędnościowe
7,00%**
20 tys. zł
3 miesiące
tak
konto, karta**
Bank Pekao
Konto oszczędnościowe
7,00%
25 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
BNP Paribas
Konto oszczędnościowe
7,00%**
25 tys. zł
maksymalnie do 30.11.2025
tak
konto**
VeloBank
Elastyczne konto oszczędnościowe
7,00%*
50 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
VeloBank
Lokata dla aktywnych
7,00%**
50 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto**
Nest Bank
Nest konto oszczędnościowe
6,60%**
100 tys. zł
90 dni
tak
konto
Citi Bank Handlowy
Konto oszczędnościowe
6,40%**
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Alior Bank
Konto oszczędnościowe na start
6,00%*
30 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
mBank
Lokata promocyjna
6,00%
25 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Inbank
Lokata na start
5,55%
50 tys. zł
3 miesiące
tak
-
ING Bank Śląski
OKO (bonus)
5,50%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto
ING Bank Śląski
OKO (bonus na start)
5,50%**
<200 tys.zł
3 miesiące
tak
konto
Bank Millennium
Oszczędnościowe profit
5,50%**
200 tys. zł
91 dni
tak
konto**
Alior Bank
Konto mega oszczędnościowe
5,20%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Toyota Bank PL
Lokata plus
5,00%
10x100tys.zł
6 miesięcy
nie
konto**
Inbank
Lokata standardowa
5,00%
1 mln zł
6 miesięcy
nie
-
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,90%
10x100tys.zł
3 miesiące
nie
konto**
BFF
Lokata facto
4,75%
bez limitu
3 miesiące
nie
-
PKO BP
Rachunek oszczędnościowy plus
4,75%
250 tys. zł
90 dni
tak
konto
BFF
Lokata facto
4,50%
bez limitu
1/6/9 miesięcy
nie
-
BOŚ
Lokata na nowe środki (BOŚBank24 i aplikacja mobilna)
4,35%
bez limitu
3 miesiące
tak
konto
Santander Consumer Bank
Lokata mobilna nowe środki
4,30%
400 tys. zł
4 miesiące
tak
aplikacja mobilna
Credit Agricole
Lokata na nowe pieniądze
4,25%
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Bank Millennium
Lokata horyzont zysku
4,20%
bez limitu
6 miesięcy
tak
konto**
Santander Consumer Bank
Lokata online nowe środki
4,20%
400 tys. zł
4 miesiące
tak
-
PKO BP
Lokata na nowe środki
4,00%
2x250 tys.zł
3 miesiące
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Konto super oszczędnościowe
4,00%
20 tys. zł
zmienne
nie
konto**
mBank
konto oszczędn. na nowe środki
4,00%
500 tys. zł
3 miesiące
tak
konto
Santander Bank Polska
Konto oszczędnościowe select
4,00%**
100 tys. zł
Do 29.09.2025
nie
konto**
Santander Bank Polska
Lokata jesienna
3,50%**
50 tys. zł
3 miesiące
nie
konto**
Bank Pocztowy
Lokata standardowa
3,00%**
bez limitu
3 miesiące
nie
konto
Bank Pekao
Lokata standardowa
2,50%
bez limitu
6 miesięcy
nie
konto**
*Należy wyrazić zgody marketingowe
**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)
Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 25.09.2025) oraz stron internetowych banków.
Bartosz Turek, niezależny analityk finansowy
