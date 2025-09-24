Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od ZUS. Szykują się duże podwyżki emerytur. Ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie

Od 2026 roku ZUS ponownie obliczy emerytury dla około 100 tys. osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu. Dzięki tej zmianie ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Nowe zasady przeliczania emerytur dla "czerwcowych emerytów"

Od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpocznie ponowne przeliczanie emerytur dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Nowe przepisy mają skorygować wcześniejsze, niekorzystne dla tej grupy zasady, które prowadziły do zaniżenia świadczeń. Zmiana dotyczy około 100 tysięcy osób.

Dlaczego emerytury były niższe?

Do tej pory ZUS, obliczając emerytury dla osób przechodzących na świadczenie w czerwcu, pomijał kwartalne wskaźniki waloryzacji składek z pierwszego kwartału roku. Zamiast tego stosowano wyłącznie wskaźnik roczny, co skutkowało niższymi wypłatami w porównaniu do osób przechodzących na emeryturę w innych miesiącach.

Co się zmieni od 2026 roku?

Nowa ustawa zmienia sposób obliczania świadczeń. Od 2026 roku podstawą będzie suma zarówno rocznych, jak i kwartalnych wskaźników waloryzacji. ZUS automatycznie przeliczy emerytury bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jakie będą korzyści dla emerytów?

Z wyliczeń ZUS wynika, że wysokość świadczeń wzrośnie. Na przykład:

Osoba, która przeszła na emeryturę w czerwcu 2009 roku (i obecnie otrzymuje około 3250 zł), może liczyć na wzrost o 69 zł miesięcznie.

Mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w czerwcu 2019 roku, może zyskać dodatkowe 150 zł miesięcznie, co daje niemal 2000 zł rocznie.

Zmiany obejmą również renty rodzinne, które będą przeliczane na podstawie hipotetycznej emerytury, jaką otrzymałby zmarły.

Brak wyrównań i możliwość dochodzenia roszczeń

Ważne jest, że nowe przepisy nie przewidują wypłaty wyrównań za wcześniejsze lata. Dodatkowe pieniądze będą wypłacane dopiero od 2026 roku. Niektórzy emeryci, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, który potwierdził naruszenie zasady równego traktowania, zdecydowali się dochodzić swoich praw w sądzie. Prawnicy wskazują, że złożenie pozwu przed wejściem w życie nowych regulacji może dać szansę na uzyskanie wyrównania za przeszłość.