REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od ZUS. Szykują się duże podwyżki emerytur. Ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie

Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od ZUS. Szykują się duże podwyżki emerytur. Ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2025, 14:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, emerytura, świadczenie
Seniorzy dostaną więcej pieniędzy od ZUS. Szykują się duże podwyżki emerytur. Ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 roku ZUS ponownie obliczy emerytury dla około 100 tys. osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu. Dzięki tej zmianie ich świadczenia mogą wzrosnąć nawet o 2000 zł rocznie. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Nowe zasady przeliczania emerytur dla "czerwcowych emerytów"

Od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpocznie ponowne przeliczanie emerytur dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Nowe przepisy mają skorygować wcześniejsze, niekorzystne dla tej grupy zasady, które prowadziły do zaniżenia świadczeń. Zmiana dotyczy około 100 tysięcy osób.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego emerytury były niższe?

Do tej pory ZUS, obliczając emerytury dla osób przechodzących na świadczenie w czerwcu, pomijał kwartalne wskaźniki waloryzacji składek z pierwszego kwartału roku. Zamiast tego stosowano wyłącznie wskaźnik roczny, co skutkowało niższymi wypłatami w porównaniu do osób przechodzących na emeryturę w innych miesiącach.

Co się zmieni od 2026 roku?

Nowa ustawa zmienia sposób obliczania świadczeń. Od 2026 roku podstawą będzie suma zarówno rocznych, jak i kwartalnych wskaźników waloryzacji. ZUS automatycznie przeliczy emerytury bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jakie będą korzyści dla emerytów?

Z wyliczeń ZUS wynika, że wysokość świadczeń wzrośnie. Na przykład:

REKLAMA

  • Osoba, która przeszła na emeryturę w czerwcu 2009 roku (i obecnie otrzymuje około 3250 zł), może liczyć na wzrost o 69 zł miesięcznie.
  • Mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w czerwcu 2019 roku, może zyskać dodatkowe 150 zł miesięcznie, co daje niemal 2000 zł rocznie.

Zmiany obejmą również renty rodzinne, które będą przeliczane na podstawie hipotetycznej emerytury, jaką otrzymałby zmarły.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak wyrównań i możliwość dochodzenia roszczeń

Ważne jest, że nowe przepisy nie przewidują wypłaty wyrównań za wcześniejsze lata. Dodatkowe pieniądze będą wypłacane dopiero od 2026 roku. Niektórzy emeryci, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, który potwierdził naruszenie zasady równego traktowania, zdecydowali się dochodzić swoich praw w sądzie. Prawnicy wskazują, że złożenie pozwu przed wejściem w życie nowych regulacji może dać szansę na uzyskanie wyrównania za przeszłość.

Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
Ważne zmiany w bonie senioralnym. Nowe zasady przyznawania świadczenia. 75-latkowie będą musieli poczekać na wypłatę pieniędzy
Ważne zmiany w bonie senioralnym. Nowe zasady przyznawania świadczenia. 75-latkowie będą musieli poczekać na wypłatę pieniędzy
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile czasu na wysłanie faktury do KSeF? To zależy
24 wrz 2025

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, ile mają czasu na przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Termin zależy od trybu wystawiania faktury – online, offline24, offline lub awaryjnego. Wyjaśniamy, kiedy faktura uzyskuje ważność i jakie są konkretne terminy wysyłki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry? Czy zwolnienie od psychiatry może zaszkodzić w pracy? Sprawdź, jakie prawa masz w 2025 roku
24 wrz 2025

Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychiatry i decyduje się na zwolnienie lekarskie. Dzieje się tak, ponieważ w społeczeństwie rośnie świadomość zdrowia psychicznego, a tempo życia, stres w pracy i presja społeczna coraz częściej prowadzą do depresji, stanów lękowych czy wypalenia zawodowego. W związku z tym pojawia się wiele pytań: jak długo można być na L4 od psychiatry? Czy pracodawca widzi powód zwolnienia? Czy takie zwolnienie może zaszkodzić w pracy? Sprawdź, jakie zasady obowiązują w 2025 roku i co dalej po zakończeniu okresu zasiłkowego.
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
24 wrz 2025

W 2025 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na wsparcie finansowe sięgające nawet 4134 zł miesięcznie. Poza świadczeniem wspierającym, które jest nowością w systemie i trafia do dorosłych z największymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, MOPS wypłaca również świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3287 zł, zasiłek stały do 1229 zł, a także zasiłki okresowe i celowe. Do tego dochodzą dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz usługi opiekuńcze. Dla wielu rodzin to nie tylko ulga w domowym budżecie, ale i realne zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.
Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?
24 wrz 2025

Polscy posłowie szykują prawdziwą rewolucję w traktowaniu czworonogów – Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże trzymania psów na łańcuchach. Nowe przepisy przewidują liczne wyjątki, szczegółowe regulacje dotyczące kojców i obowiązek codziennego ruchu dla pupili.

REKLAMA

Ważne zmiany w bonie senioralnym. Nowe zasady przyznawania świadczenia. 75-latkowie będą musieli poczekać na wypłatę pieniędzy
24 wrz 2025

Zaproponowano nowe świadczenie w formie bonu senioralnego, które miałoby wejść w życie prawdopodobnie w przyszłym roku. Początkowo planowano, aby świadczenie było dostępne dla osób powyżej 75. roku życia, ale rozważane jest również, aby w pierwszej kolejności trafiło ono do osób, które ukończyły 80 lat.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I lub 12-C? Sprawdź, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują
24 wrz 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zastanawiasz się, co oznaczają symbole takie jak 01-U, 05-R czy 12-C? To nie przypadkowe skróty, lecz kody, które wprost decydują o Twoich prawach, od ulg podatkowych i kart parkingowych, po dopłaty z PFRON czy świadczenia z ZUS i MOPS. W 2025 roku ich znaczenie jeszcze wzrosło, bo zostały powiązane z katalogiem 208 chorób i nowym świadczeniem wspierającym. Sprawdź, jak odczytać symbole i co realnie dają.
Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach. Chodzi o piece na gaz
24 wrz 2025

Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi dyrektywy EPBD, sprecyzowano, co oznacza "kocioł na paliwa kopalne" oraz "budynek o zerowej emisji". Celem tych wyjaśnień jest pomoc państwom członkowskim w interpretacji przepisów. Komisja wyjaśnia również, co oznaczają te regulacje w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pieców gazowych.
Kiedy trzeba wypełnić druk SD-Z2? Praktyczny poradnik dla spadków i darowizn
24 wrz 2025

Otrzymujesz darowiznę od rodziców, zapis w testamencie albo dziedziczysz dom po bliskiej osobie? Wiele osób nie wie, że aby uniknąć podatku, trzeba wypełnić odpowiedni formularz – SD-Z2. Wyjaśniamy, kiedy i w jakich sytuacjach trzeba go złożyć, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

REKLAMA

Sejm na żywo: 24 września 2025 [Transmisja online]
24 wrz 2025

W środę, 24 września rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00.
Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
24 wrz 2025

Jutro, w czwartek o godz. 0.01 w nocy, zostaną ponownie otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Dwutygodniowy okres zamknięcia tej granicy to poważny wstrząs dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrzymanie transportu na jednym z kluczowych korytarzy handlowych Unii Europejskiej – Jedwabnym Szlaku – powoduje straty liczone w setkach milionów euro, a skutki odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także konsumenci i lokalne społeczności.

REKLAMA