REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – jakie konsekwencje dla gospodarki i biznesu?

Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – jakie konsekwencje dla gospodarki i biznesu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2025, 16:57
dr Izabella Tymińska
dr Izabella Tymińska
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
Białoruś
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jutro, w czwartek o godz. 0.01 w nocy, zostaną ponownie otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Dwutygodniowy okres zamknięcia tej granicy to poważny wstrząs dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrzymanie transportu na jednym z kluczowych korytarzy handlowych Unii Europejskiej – Jedwabnym Szlaku – powoduje straty liczone w setkach milionów euro, a skutki odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także konsumenci i lokalne społeczności.

rozwiń >

Handel i transport w zastoju

Granica polsko-białoruska to jeden z najważniejszych lądowych korytarzy transportowych między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej i Azji. Rocznie obsługuje ona ponad 7 mln ton ładunków i blisko 900 tys. ciężarówek, co czyni ją strategicznym punktem w europejskiej sieci logistycznej.

REKLAMA

REKLAMA

Zamknięcie jej na okres 14 dni powoduje poważne zaburzenia w przepływie towarów – zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Szacuje się, że w tym czasie wstrzymanych lub przekierowanych zostaje nawet 250–300 tys. przesyłek towarowych, obejmujących zarówno surowce przemysłowe, jak i dobra konsumpcyjne.

Rosnące koszty transportu

Każdy dzień postoju ciężarówki na granicy generuje koszt w wysokości około 500–700 EUR. Przy założeniu, że w ciągu dwóch tygodni objętych zamknięciem granicy w kolejce znajduje się średnio kilkanaście tysięcy pojazdów, łączne dodatkowe obciążenia dla branży transportowej sięgają 100–200 mln EUR.

Dla wielu firm oznacza to utratę rentowności kontraktów oraz konieczność renegocjacji warunków zleceń z klientami.

REKLAMA

Wydłużone trasy i spadek płynności

Przewoźnicy zmuszeni są do korzystania z alternatywnych przejść granicznych w Litwie i Łotwie. Oznacza to nie tylko dłuższe kolejki na tych punktach odpraw, ale również wydłużenie czasu przejazdu o 2–3 dni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce powoduje to spadek wydajności floty – jeden samochód, który normalnie mógłby zrealizować dwa kursy w tygodniu, wykonuje obecnie tylko jeden. Z kolei dla firm spedycyjnych oznacza to 20–30% wyższe koszty logistyczne, które często muszą być przerzucane na klientów.

Efekt domina w łańcuchach dostaw

Zakłócenia w transporcie generują tzw. efekt domina w całych łańcuchach dostaw. Opóźnienia w dostawach surowców i półproduktów skutkują wstrzymaniem produkcji w zakładach przemysłowych, co z kolei wpływa na terminowość realizacji zamówień dla kolejnych odbiorców. Problemy jednego przedsiębiorstwa szybko przenoszą się na jego kontrahentów, powodując spiętrzenie strat w różnych sektorach gospodarki.

Wrażliwe na takie opóźnienia są zwłaszcza branże funkcjonujące w modelu „just in time”, jak motoryzacja czy elektronika, gdzie każdy dzień przestoju oznacza milionowe koszty. Efekt domina obejmuje także konsumentów końcowych, którzy muszą liczyć się z mniejszą dostępnością towarów i wzrostem cen.

Straty dla eksporterów i importerów

Największe straty w związku z 14-dniowym zamknięciem granicy z Białorusią ponoszą eksporterzy i importerzy z branż silnie powiązanych z rynkiem wschodnim. Szczególnie dotknięty jest:

  • sektor rolno-spożywczy, gdzie dłuższy czas transportu oznacza ryzyko zepsucia się produktów szybko psujących się, utratę kontraktów i konieczność sprzedaży poniżej ceny rynkowej;
  • branża chemiczna i nawozowa mierzy się z opóźnieniami w dostawach kluczowych surowców, takich jak potas czy półprodukty chemiczne, co wstrzymuje produkcję i podnosi koszty;
  • w motoryzacji brak terminowych dostaw części i komponentów powoduje zatrzymania linii produkcyjnych, generując wielomilionowe straty i ryzyko kar umownych wobec kontrahentów.

Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego 14-dniowa blokada granicy może kosztować przedsiębiorców nawet 250–300 mln EUR, co odpowiada miesięcznemu eksportowi całych sektorów przetwórstwa przemysłowego i znacząco osłabia konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych.

Uderzenie w rynek pracy i lokalne społeczności

Dla kierowców ciężarówek oznacza to dodatkowe godziny oczekiwania na alternatywnych przejściach, często bez odpowiedniego zaplecza socjalnego. Firmy transportowe zatrudniające około 100 tys. kierowców obsługujących kierunki wschodnie ponoszą straty płynnościowe, co może prowadzić do opóźnień w wypłatach wynagrodzeń i spłatach rat leasingu za samochody.

W pobliżu przejść granicznych wschodniej Polski dochody tracą małe firmy – bary, stacje paliw i kantory, które obsługują codziennie tysiące kierowców i turystów.

Presja inflacyjna i rynkowa niepewność

Zakłócenia w dostawach surowców i komponentów powodują wzrost kosztów produkcji. W przypadku produktów importowanych spoza UE, ceny detaliczne mogą wzrosnąć nawet o 3–5% w krótkiej perspektywie.

Rynki finansowe reagują zwiększoną niepewnością – firmy ograniczają nowe kontrakty, a inwestorzy wskazują na większe ryzyko prowadzenia biznesu na wschodnich kierunkach.

Podsumowanie

Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni generuje straty szacowane na co najmniej 450 mln EUR dla gospodarki Polski i UE. Najbardziej cierpią branże:

  • logistyczna,
  • transportowa,
  • rolno-spożywcza,
  • motoryzacyjna.

Koszty ponoszą również konsumenci – poprzez wyższe ceny i ograniczoną dostępność towarów. W dłuższej perspektywie takie wydarzenia mogą przyspieszyć inwestycje w alternatywne szlaki transportowe – zwłaszcza kolejowe i morskie – oraz zwiększyć presję na uniezależnienie się od korytarzy wschodnich.

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Renta wdowia: zasady do zmiany? Seniorzy pytają, dlaczego system jest tak niesprawiedliwy
Renta wdowia: zasady do zmiany? Seniorzy pytają, dlaczego system jest tak niesprawiedliwy
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę bardzo jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę bardzo jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, która dotyczy tysięcy twórców internetowych i darczyńców
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, która dotyczy tysięcy twórców internetowych i darczyńców
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?
24 wrz 2025

Polscy posłowie szykują prawdziwą rewolucję w traktowaniu czworonogów – Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże trzymania psów na łańcuchach. Nowe przepisy przewidują liczne wyjątki, szczegółowe regulacje dotyczące kojców i obowiązek codziennego ruchu dla pupili.
Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach. Chodzi o piece na gaz
24 wrz 2025

Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi dyrektywy EPBD, sprecyzowano, co oznacza "kocioł na paliwa kopalne" oraz "budynek o zerowej emisji". Celem tych wyjaśnień jest pomoc państwom członkowskim w interpretacji przepisów. Komisja wyjaśnia również, co oznaczają te regulacje w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pieców gazowych.
Sejm na żywo: 24 września 2025 [Transmisja online]
24 wrz 2025

W środę, 24 września rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00.
Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
24 wrz 2025

Jutro, w czwartek o godz. 0.01 w nocy, zostaną ponownie otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Dwutygodniowy okres zamknięcia tej granicy to poważny wstrząs dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrzymanie transportu na jednym z kluczowych korytarzy handlowych Unii Europejskiej – Jedwabnym Szlaku – powoduje straty liczone w setkach milionów euro, a skutki odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także konsumenci i lokalne społeczności.

REKLAMA

66 000 osób odeszło z WZON i ZUS bez choć jednej złotówki ze świadczenia wspierającego
24 wrz 2025

120 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające (dane ZUS z marca 2025 r.) w tym około 54 000 osób niepełnosprawnych ma to świadczenie w najwyższej wysokości (po zaokrągleniu 4134 zł miesięcznie). Jednocześnie aż 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało od WZON nawet 70 punktów. W konsekwencji nie otrzymają choćby symbolicznej złotówki ze świadczenia wspierającego. Rząd często podnosi w Sejmie argument, że brak podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego (tylko 215,84 zł) wynika z tego, że osoby mające ten zasiłek mogą otrzymać świadczenie wspierające. Jest tu argument "Tak, zasiłek pielęgnacyjny jest bardzo niski, ale nie podwyższamy go bo beneficjenci zasiłku pielęgnacyjnego mogą go uzupełnić świadczeniem wspierającym.

Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
23 wrz 2025

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

Trzymiesięczny urlop bezpłatny dla każdego – bez ograniczeń stażowych. Co musisz wiedzieć?
23 wrz 2025

Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mają prawo do różnego rodzaju urlopów gwarantowanych przez Kodeks pracy. Jednym z nich jest urlop bezpłatny, który zawiesza prawa i obowiązki obu stron - zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Kiedy pracownik może z niego skorzystać i czy w trakcie takiego urlopu otrzymuje wynagrodzenie? Oto szczegóły.
Liczne zmiany przepisów dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków w 2026 roku. Co się zmieni?
23 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. Nowelizacja ta ma trzy zasadnicze cele: (1) przywrócenie członkostwa w spółdzielni osobom, które je utraciły na skutek wejścia w życie art. 4 nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r., (2) wprowadzenie rozwiązań prawnych skłaniających spółdzielnie do podejmowania inwestycji mających na celu ustanawianie lokatorskich praw do lokali. Ponadto (3) nowelizacja ma wprowadzić liczne przepisy wzmacniające pozycję prawną członków spółdzielni mieszkaniowych, usprawniające funkcjonowanie tych spółdzielni mieszkaniowych i zwiększające transparentność ich funkcjonowania.

REKLAMA

W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
24 wrz 2025

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego, na zimowy W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Nowe przepisy ważne dla wspólnot mieszkaniowych od 2026 r. Podwyższanie zaliczek, balkony, liczniki, kontrola zarządu, udostępnienie lokalu, definicja wspólnoty i inne zmiany
23 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia nowelizacji ustawy o własności lokali oraz ustawy - Prawo budowlane. Podstawowym celem tej nowelizacji jest dostosowanie działalności wspólnot mieszkaniowych do zmian, jakie zaszły na rynku zarządzania wspólnotami na przestrzeni minionych 30 lat, tj. od wejścia w życie tej ustawy. Jak wyjaśnia Minister Finansów i Gospodarki (odpowiedzialny za przygotowanie projektu zmian przepisów), zmiany te są podsumowaniem zapadłego na tym tle orzecznictwa, praktyki zarządców nieruchomości, rozwoju technologii budownictwa wielorodzinnego oraz zmian w innych aktach prawnych dotyczących działalności wspólnot. Poniżej prześledzimy najważniejsze zmiany jakie przynieść ma ta nowelizacja.

REKLAMA