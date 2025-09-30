Co należy się emerytom po 65. i 75. roku życia? Dodatki i ulgi dla seniorów

Trzynastka i czternastka, dodatek pielęgnacyjny, darmowe leki i ulgi na przejazdy, to tylko część przywilejów, które otrzymują seniorzy po 65. i 75. roku życia. W 2025 roku wszystkie świadczenia zostały podwyższone, a niektóre wypłacane są automatycznie, bez składania wniosków. Oto pełne zestawienie wraz z aktualnymi kwotami.

rozwiń >

Ponad 9 milionów seniorów w Polsce

W Polsce świadczenia emerytalno-rentowe pobiera już ponad 9 milionów osób. Jest to ogromna grupa, stanowiąca znaczną część dorosłej populacji kraju. W tym gronie:

Około 6,5 miliona to emeryci, czyli osoby pobierające świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Blisko 1,5 miliona to renciści różnych kategorii (np. renty z tytułu niezdolności do pracy).

Kto wypłaca świadczenia?

Zdecydowana większość tych osób otrzymuje świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mniejsza część jest obsługiwana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz systemy emerytalne służb mundurowych.

To właśnie te 9 milionów osób jest głównym beneficjentem corocznych dodatkowych wypłat (13. i 14. emerytura), a także dodatku pielęgnacyjnego i ulg, które aktywują się po przekroczeniu progów wiekowych 65. i 75. roku życia. Świadczenia te stanowią ważny element budżetów wielu polskich gospodarstw domowych.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku

W 2025 roku każdy emeryt i rencista w Polsce otrzymał dodatkowe wsparcie w postaci tzw. trzynastki. Kwota netto zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Dla osób z emeryturą do 2500 zł brutto, trzynastka wynosi 1558,83 zł netto, a dla osób z wyższym świadczeniem to 1484,34 zł netto.

Czternasta emerytura ma natomiast inny charakter. Została wprowadzona jako pomoc przede wszystkim dla osób o niższych dochodach. Jej wysokość zależy od podstawowego świadczenia i w wielu przypadkach podlega zasadzie złotówka za złotówkę, co oznacza, że powyżej określonego progu dochodowego świadczenie jest pomniejszane. Dzięki temu wsparcie trafia głównie do najuboższych seniorów. Tak jak w przypadku trzynastki, wypłata następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny to miesięczne świadczenie ZUS przeznaczone dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku, po marcowej waloryzacji, jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Zasady otrzymywania świadczenia w zależności od wieku

Osoby po ukończeniu 65. roku życia

Senior, który ukończył 65 lat i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, musi podjąć aktywne działanie, aby otrzymać dodatek.

Wymóg: konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.

Dokumentacja: do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie (lub inne dokumenty medyczne), które potwierdzą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Osoby po ukończeniu 75. roku życia

Dla tej grupy seniorów dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany w maksymalnie uproszczony sposób.

Procedura: dodatek jest wypłacany automatycznie (z urzędu).

Wniosek: nie trzeba składać żadnego wniosku do ZUS ani dostarczać dokumentacji medycznej.

Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł dla seniora) to nie to samo co świadczenie pielęgnacyjne. Są to świadczenia o innym przeznaczeniu i regulowane przez inne przepisy.

Dodatki kombatanckie i specjalne

Seniorzy należący do szczególnych, historycznie zasłużonych grup mogą w 2025 roku liczyć na szereg dodatków finansowych. Poniżej przedstawiamy wysokości tych świadczeń po marcowej waloryzacji oraz wymagania proceduralne.

Dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych

Rodzaj dodatku Kwota miesięczna (od marca 2025 r.) Procedura Dodatek kombatancki 348,22 zł Wniosek w ZUS + zaświadczenie o statusie kombatanta lub osoby represjonowanej Dodatek kompensacyjny 52,24 zł Przyznawany automatycznie każdemu, kto ma prawo do dodatku kombatanckiego Dodatek dla deportowanych 17,46–330,87 zł Wymaga udokumentowania okresu represji i pracy przymusowej Ryczałt energetyczny 316,31 zł Przyznawany automatycznie wraz z dodatkiem kombatanckim

Dodatki dla inwalidów wojennych i inne świadczenia specjalne

Rodzaj dodatku Kwota miesięczna (od marca 2025 r.) Uzasadnienie Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych 522,34 zł Wyższa kwota niż standardowy dodatek pielęgnacyjny Dodatek do renty inwalidy wojennego 1332,25 zł Uzupełnienie podstawowej renty dla inwalidów wojennych I grupy Dodatek za tajne nauczanie 348,22 zł Dla osób, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji Dodatek dla byłych żołnierzy i górników 348,22 zł Szczegółowe zasady regulowane odrębnymi przepisami

Ulgi i przywileje poza finansowe dla seniorów

Oprócz comiesięcznych dodatków z ZUS, seniorzy mają prawo do szeregu ulg, które obniżają codzienne koszty życia:

Darmowe leki (lista „S”) – od 65. roku życia. Seniorzy otrzymują bezpłatne leki znajdujące się na ministerialnej liście refundacyjnej. Zwolnienie z opłat abonamentu RTV – od 75. roku życia. Ulgi komunikacyjne i transportowe – od 60. roku życia 30% zniżki w PKP Intercity, a także liczne lokalne darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej (od 65. lub 70. roku życia – zależnie od miasta). Karta Seniora i programy lokalne – zapewniają zniżki m.in. do instytucji kultury, rekreacji i usług medycznych.

Podsumowanie

Seniorzy po 65. i 75. roku życia mogą liczyć nie tylko na trzynastą i czternastą emeryturę, ale też na szereg dodatków i ulg: od pielęgnacyjnego, przez kombatancki, aż po darmowe leki i zniżki komunikacyjne. Część świadczeń przyznawana jest automatycznie, w przypadku innych konieczne jest złożenie wniosku i dostarczenie dokumentów. Dzięki temu osoby starsze mają zagwarantowane nie tylko dodatkowe pieniądze, ale też tańszy dostęp do leczenia, transportu i usług publicznych.