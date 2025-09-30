REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co należy się emerytom po 65. i 75. roku życia? Dodatki i ulgi dla seniorów

Co należy się emerytom po 65. i 75. roku życia? Dodatki i ulgi dla seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 10:15
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co należy się emerytom po 65. i 75. roku życia? Dodatki i ulgi dla seniorów
Co należy się emerytom po 65. i 75. roku życia? Dodatki i ulgi dla seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trzynastka i czternastka, dodatek pielęgnacyjny, darmowe leki i ulgi na przejazdy, to tylko część przywilejów, które otrzymują seniorzy po 65. i 75. roku życia. W 2025 roku wszystkie świadczenia zostały podwyższone, a niektóre wypłacane są automatycznie, bez składania wniosków. Oto pełne zestawienie wraz z aktualnymi kwotami.

rozwiń >

Ponad 9 milionów seniorów w Polsce

W Polsce świadczenia emerytalno-rentowe pobiera już ponad 9 milionów osób. Jest to ogromna grupa, stanowiąca znaczną część dorosłej populacji kraju. W tym gronie:

REKLAMA

REKLAMA

  • Około 6,5 miliona to emeryci, czyli osoby pobierające świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.
  • Blisko 1,5 miliona to renciści różnych kategorii (np. renty z tytułu niezdolności do pracy).

Kto wypłaca świadczenia?

Zdecydowana większość tych osób otrzymuje świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mniejsza część jest obsługiwana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz systemy emerytalne służb mundurowych.

To właśnie te 9 milionów osób jest głównym beneficjentem corocznych dodatkowych wypłat (13. i 14. emerytura), a także dodatku pielęgnacyjnego i ulg, które aktywują się po przekroczeniu progów wiekowych 65. i 75. roku życia. Świadczenia te stanowią ważny element budżetów wielu polskich gospodarstw domowych.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku

W 2025 roku każdy emeryt i rencista w Polsce otrzymał dodatkowe wsparcie w postaci tzw. trzynastki. Kwota netto zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Dla osób z emeryturą do 2500 zł brutto, trzynastka wynosi 1558,83 zł netto, a dla osób z wyższym świadczeniem to 1484,34 zł netto.

REKLAMA

Czternasta emerytura ma natomiast inny charakter. Została wprowadzona jako pomoc przede wszystkim dla osób o niższych dochodach. Jej wysokość zależy od podstawowego świadczenia i w wielu przypadkach podlega zasadzie złotówka za złotówkę, co oznacza, że powyżej określonego progu dochodowego świadczenie jest pomniejszane. Dzięki temu wsparcie trafia głównie do najuboższych seniorów. Tak jak w przypadku trzynastki, wypłata następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny w 2025 r. Kiedy ZUS płaci automatycznie, a kiedy wymaga wniosku?

Dodatek pielęgnacyjny to miesięczne świadczenie ZUS przeznaczone dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku, po marcowej waloryzacji, jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Zasady otrzymywania świadczenia w zależności od wieku

  1. Osoby po ukończeniu 65. roku życia
    Senior, który ukończył 65 lat i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, musi podjąć aktywne działanie, aby otrzymać dodatek.
  • Wymóg: konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.
  • Dokumentacja: do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie (lub inne dokumenty medyczne), które potwierdzą niezdolność do samodzielnej egzystencji.
  1. Osoby po ukończeniu 75. roku życia
    Dla tej grupy seniorów dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany w maksymalnie uproszczony sposób.
  • Procedura: dodatek jest wypłacany automatycznie (z urzędu).
  • Wniosek: nie trzeba składać żadnego wniosku do ZUS ani dostarczać dokumentacji medycznej.

Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł dla seniora) to nie to samo co świadczenie pielęgnacyjne. Są to świadczenia o innym przeznaczeniu i regulowane przez inne przepisy.

Dodatki kombatanckie i specjalne

Seniorzy należący do szczególnych, historycznie zasłużonych grup mogą w 2025 roku liczyć na szereg dodatków finansowych. Poniżej przedstawiamy wysokości tych świadczeń po marcowej waloryzacji oraz wymagania proceduralne.

Dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych

Rodzaj dodatku

Kwota miesięczna (od marca 2025 r.)

Procedura

Dodatek kombatancki

348,22 zł

Wniosek w ZUS + zaświadczenie o statusie kombatanta lub osoby represjonowanej

Dodatek kompensacyjny

52,24 zł

Przyznawany automatycznie każdemu, kto ma prawo do dodatku kombatanckiego

Dodatek dla deportowanych

17,46–330,87 zł

Wymaga udokumentowania okresu represji i pracy przymusowej

Ryczałt energetyczny

316,31 zł

Przyznawany automatycznie wraz z dodatkiem kombatanckim

Dodatki dla inwalidów wojennych i inne świadczenia specjalne

Rodzaj dodatku

Kwota miesięczna (od marca 2025 r.)

Uzasadnienie

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych

522,34 zł

Wyższa kwota niż standardowy dodatek pielęgnacyjny

Dodatek do renty inwalidy wojennego

1332,25 zł

Uzupełnienie podstawowej renty dla inwalidów wojennych I grupy

Dodatek za tajne nauczanie

348,22 zł

Dla osób, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji

Dodatek dla byłych żołnierzy i górników

348,22 zł

Szczegółowe zasady regulowane odrębnymi przepisami

Ulgi i przywileje poza finansowe dla seniorów

Oprócz comiesięcznych dodatków z ZUS, seniorzy mają prawo do szeregu ulg, które obniżają codzienne koszty życia:

  1. Darmowe leki (lista „S”) – od 65. roku życia. Seniorzy otrzymują bezpłatne leki znajdujące się na ministerialnej liście refundacyjnej.
  2. Zwolnienie z opłat abonamentu RTV – od 75. roku życia.
  3. Ulgi komunikacyjne i transportowe – od 60. roku życia 30% zniżki w PKP Intercity, a także liczne lokalne darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej (od 65. lub 70. roku życia – zależnie od miasta).
  4. Karta Seniora i programy lokalne – zapewniają zniżki m.in. do instytucji kultury, rekreacji i usług medycznych.

Podsumowanie

Seniorzy po 65. i 75. roku życia mogą liczyć nie tylko na trzynastą i czternastą emeryturę, ale też na szereg dodatków i ulg: od pielęgnacyjnego, przez kombatancki, aż po darmowe leki i zniżki komunikacyjne. Część świadczeń przyznawana jest automatycznie, w przypadku innych konieczne jest złożenie wniosku i dostarczenie dokumentów. Dzięki temu osoby starsze mają zagwarantowane nie tylko dodatkowe pieniądze, ale też tańszy dostęp do leczenia, transportu i usług publicznych.

Powiązane
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Październik 2025: ZUS przelicza emerytury. Kto zyska nawet kilkanaście tysięcy zł rocznie?
Październik 2025: ZUS przelicza emerytury. Kto zyska nawet kilkanaście tysięcy zł rocznie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy zmniejszy się liczba miesięcznych sprawozdań budżetowych?
30 wrz 2025

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) dostrzegła konieczność zmniejszenia liczby miesięcznych sprawozdań budżetowych (Rb) składanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych.

Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z gigantyczną kwotą na czele
30 wrz 2025

Polacy pobili rekord! W rozliczeniach PIT za 2024 rok aż 16,3 mln podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego prawie 2,3 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku. Największym beneficjentem po raz kolejny została Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która otrzymała ponad 375 mln zł.
Jak zmieniały się koszty budowy mieszkań w ostatnich latach
30 wrz 2025

W jakim tempie na przestrzeni ostatnich lat rosły ceny gruntów inwestycyjnych? Jak od 2020 roku zmieniały się koszty budowy projektów mieszkaniowych? Jak na ceny mieszkań rzutowały zmiany w przepisach budowlanych? O ile metr kw. byłyby droższy, gdyby np. ustawodawca nie wycofał się z narzucenia sztywnego normatywu parkingowego w nowych inwestycjach? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Tego dokumentu nie podpisuj pracodawcy w ciemno. Bez niego nie będzie mógł dokonać potrącenia z wynagrodzenia i cię nie zaskoczy
30 wrz 2025

Jak dbać o swoje wynagrodzenie? Między innymi warto zwracać baczną uwagę na to, jakie dokumenty podpisuje się pracodawcy. Zgody podpisane w ciemno i bez należytej uwagi mogą bowiem w przyszłości doprowadzić do tego, że pracownik straci wpływ na potrącenia ze swojej wypłaty.

REKLAMA

Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
30 wrz 2025

Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?
Firmy płacą ukryty abonament za cyberataki. Raport: większość ofiar wciąż wierzy w skuteczność swoich zabezpieczeń
30 wrz 2025

Nowe badanie Enterprise Strategy Group ujawnia niepokojącą rozbieżność: choć 62 proc. firm padło w ostatnim roku ofiarą cyberataków, aż 93 proc. z nich nadal wierzy w skuteczność swoich zabezpieczeń. Eksperci ostrzegają – brak proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa może kosztować organizacje miliony i zrujnować ich reputację.
Emerytury stażowe w 2026? Sprawdź, kto może wcześniej odejść z pracy
30 wrz 2025

Nawet 55-letnie kobiety i 59-letni mężczyźni mogliby odejść z pracy kilka lat wcześniej niż dziś. W Sejmie trwają prace nad emeryturami stażowymi, rozwiązaniem, które uzależnia prawo do świadczenia nie od wieku, lecz od stażu pracy i liczby odprowadzonych składek. Obecnie na stole leżą dwa projekty ustaw, a decyzja o ich losach może zapaść jeszcze tej jesieni.
Ryczałt energetyczny, bon energetyczny i bon ciepłowniczy. Czym się różnią te trzy świadczenia od siebie? O które najlepiej zawnioskować? Na co i ile wsparcia finansowego można zyskać w 2025 roku?
30 wrz 2025

Ryczałt energetyczny, bon energetyczny i bon ciepłowniczy to trzy różne formy wsparcia finansowego. Czym się od siebie różnią? O które najlepiej zawnioskować, aby zyskać jak najwięcej? Ile wynoszą w 2025 roku? Oto szczegóły.

REKLAMA

Jak przygotować samochód na jesień i zimę? 4 proste kroki
30 wrz 2025

Jesień i zima to trudny czas dla samochodu – wilgoć, błoto i sól drogowa przyspieszają jego niszczenie. Brak przygotowania może skutkować kosztownymi naprawami. Warto więc zadbać o wygląd i sprawność auta. Oto 4 proste kroki, które pomogą je zabezpieczyć.
Polska przeregulowała MiCA? Eksperci ostrzegają przed barierami i chaosem podatkowym [Projekt ustawy o kryptoaktywach]
30 wrz 2025

Polska przygotowała najobszerniejszą implementację MiCA w całej UE aż 104 strony regulacji (Projekt ustawy o kryptoaktywach). Tak rozbudowane przepisy mają uporządkować rynek, ale rodzą pytania, czy nie staną się barierą dla polskich przedsiębiorców.

REKLAMA