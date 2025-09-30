Ryczałt energetyczny, bon energetyczny i bon ciepłowniczy. Czym się różnią te trzy świadczenia od siebie? O które najlepiej zawnioskować? Na co i ile wsparcia finansowego można zyskać w 2025 roku?

Ryczałt energetyczny, bon energetyczny i bon ciepłowniczy to trzy różne formy wsparcia finansowego. Czym się od siebie różnią? O które najlepiej zawnioskować, aby zyskać jak najwięcej? Ile wynoszą w 2025 roku? Oto szczegóły.

Ryczałt energetyczny 2025

Ryczałt energetyczny w 2025 roku jest dodatkiem pieniężnym wypłacanym przez ZUS, który jest przeznaczony dla ściśle określonych grup osób uprawnionych (głównie kombatantów i ofiar represji). Kwota ta jest wolna od podatku i nie zależy od dochodów beneficjenta.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2025 roku?

W wyniku corocznej waloryzacji, która odbywa się 1 marca, kwota ryczałtu energetycznego w 2025 roku wynosi 312,71 zł netto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku (wzrost z 299,82 zł, które obowiązywało od marca 2024 roku).

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje osobom, które posiadają określony status, potwierdzony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uprawnieni to przede wszystkim:

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione (ofiary represji wojennych i okresu powojennego).

Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych lub batalionach budowlanych.

Wdowy i wdowcy – emeryci lub renciści – pozostałe po wyżej wymienionych osobach (po kombatantach, osobach represjonowanych lub żołnierzach przymusowo zatrudnianych).

Świadczenie to jest wypłacane łącznie z emeryturą lub rentą. Niezależnie od liczby pobieranych świadczeń z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ERK) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą uprawnienia (np. stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie/osobie uprawnionej). Wniosek można złożyć w dowolnym czasie – nie ma sztywnych terminów.

W kontekście wsparcia na energię w 2025 roku, często jest również mowa o szerszym programie pomocy, jakim jest Bon Energetyczny 2025, który jest skierowany do większej grupy gospodarstw domowych i uzależniony od kryterium dochodowego i sposobu ogrzewania.

Bon energetyczny 2025

Bon energetyczny 2025 to jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, mające na celu pokrycie części kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Ile wynosi bon energetyczny w 2025 roku?

Kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie i rodzaju ogrzewania – gospodarstwa, które ogrzewają dom energią elektryczną, otrzymują dwukrotnie wyższe wsparcie. W 2025 roku kwoty bonu wahają się od 600 do 2400 zł dla standardowego ogrzewania, a dla domów ogrzewanych prądem od 1200 do 4800 zł. Przy czym dochód netto gospodarstwa nie może przekraczać 2800 zł miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa lub 2000 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Jeśli dochód przekracza te progi, kwota bonu jest proporcjonalnie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Bon energetyczny jest odpowiedzią rządu na rosnące ceny energii i opłaty związane z unijnym systemem ETS2, mając na celu złagodzenie ich skutków dla gospodarstw domowych. Dzięki temu wsparciu wiele rodzin może liczyć na znaczącą ulgę w kosztach energii i ogrzewania, co jest szczególnie ważne w obecnym okresie podwyżek.

Bon ciepłowniczy 2025

Bon ciepłowniczy na 2025 rok to nowy program rządowy mający na celu wsparcie gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego, które doświadczają znacznych wzrostów cen za ogrzewanie. Powodem wprowadzenia bonu jest skokowy wzrost cen ciepła powyżej 170 zł za gigadżul (GJ), który od drugiej połowy 2025 roku wynosi od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku kwoty wsparcia wzrosną do 1000–3500 zł. Bon ma pomóc zwłaszcza rodzinom o niższych dochodach, tak by mogły łatwiej poradzić sobie z wysokimi rachunkami.

Kryteria dochodowe przewidują próg do 3272,69 zł netto miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli przekroczymy ten próg, wsparcie będzie pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę", czyli o kwotę nadwyżki dochodu, ale nawet wtedy minimalna kwota wypłaconego bonu to 20 zł, więc bon przysługuje nawet wtedy, gdy dochody nieznacznie przekraczają limit. Program obejmuje gospodarstwa korzystające z ogrzewania miejskiego lub systemowego, z wyłączeniem osób używających własnych pieców gazowych, węglowych, pelletowych czy pomp ciepła.

Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Wysokość bonu w 2025 roku zależy od ceny ciepła: przy cenie od 170 do 200 zł za GJ to 500 zł, przy 200-230 zł to 1000 zł, a powyżej 230 zł to 1750 zł. W 2026 roku natomiast kwoty rosną do: 1000 zł, 2000 zł i 3500 zł odpowiednio dla tych samych progów cen.

Wniosek o bon ciepłowniczy

Wnioski o bon za drugą połowę 2025 roku można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku, natomiast za cały 2026 rok od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Program jest wsparciem dla około 400 tysięcy gospodarstw i szacowanym kosztem około 900 mln zł.

Ryczałt energetyczny, bon energetyczny i bon ciepłowniczy to trzy różne formy wsparcia, z których różni się cel (ogrzewanie prądem, ogrzewanie prądem lub gazem, czy ogrzewanie ciepłem systemowym), źródło finansowania (ZUS, gminy lub dostawca ciepła) oraz zasady przyznawania (bez dochodu, z kryterium dochodowym, czy z kryterium dochodowym i wpisem do CEEB). Ryczałt energetyczny jest stałym świadczeniem miesięcznym dla osób uprawnionych, bon energetyczny to jednorazowa pomoc zależna od cen energii, a bon ciepłowniczy to jednorazowa dopłata na pokrycie wysokich cen ciepła systemowego.

O które najlepiej zawnioskować? Powinieneś zawnioskować o każde świadczenie, do którego spełniasz kryteria uprawniające:

Ryczałt energetyczny: Jeśli jesteś kombatantem, ofiarą represji wojennych/powojennych lub ich wdową/wdowcem/żołnierzem przymusowo zatrudnianym i pobierasz emeryturę/rentę. Jeśli spełniasz warunki, to świadczenie jest niezależne od dochodu i możesz je łączyć z innymi formami wsparcia.

Bon energetyczny: Jeśli dochody Twojego gospodarstwa domowego są niskie (poniżej limitów) i masz wysokie opłaty za energię elektryczną.

Bon ciepłowniczy: Jeśli dochody Twojego gospodarstwa domowego są niskie (poniżej limitów) i korzystasz z ciepła systemowego, a cena ciepła jest wyższa niż określony próg. To świadczenie wyklucza osoby ogrzewające dom indywidualnie (np. gazem, węglem, pompą ciepła) i jest ściśle związane z cenami ciepła sieciowego w Twojej lokalizacji.

Ile można zyskać w 2025 roku? Kwoty w 2025 rok są następujące:

Ryczałt energetyczny: 312,71 zł miesięcznie (od 1 marca 2025 roku), co daje 3752,52 zł rocznie (jeśli otrzymujesz przez cały rok kalendarzowy).

Bon energetyczny: W zależności od liczby osób i sposobu ogrzewania, planowane kwoty to od 600 zł do 2400 zł jednorazowo (wersja z podwójnym bonem dla ogrzewających prądem).

Bon ciepłowniczy: Za drugą połowę 2025 roku planowana jest jednorazowa dopłata w wysokości od 500 zł do 1750 zł, w zależności od ceny ciepła.

