Pracownicy z niepełnosprawnością korzystają z szeregu przywilejów wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej. W 2026 roku utrzymano kluczowe uprawnienia, ale rozszerzono możliwości pracy zdalnej i elastycznych godzin.

Skrócony czas pracy

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 7-godzinnego dnia pracy i 35-godzinnego tygodnia pracy, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Nie mogą być zatrudniane w nocy ani w nadgodzinach, chyba że same złożą pisemny wniosek i lekarz wyrazi zgodę.

Dodatkowe przerwy i urlopy

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy oraz 10 dni urlopu więcej w roku kalendarzowym. Urlop ten nie łączy się z innymi dodatkowymi dniami wolnymi, ale może być wykorzystany w dowolnym terminie.

Praca zdalna i dostosowanie stanowiska

Nowelizacja z 2026 roku wprowadza obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy – w tym ergonomicznego stanowiska, oprogramowania wspomagającego i możliwości pracy zdalnej, jeśli charakter pracy na to pozwala. W przypadku odmowy pracodawca musi wskazać przyczyny na piśmie.

Ochrona przed zwolnieniem

Osoby z niepełnosprawnością podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca może ją rozwiązać tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody PFRON, jeśli zatrudnienie było współfinansowane ze środków funduszu.