Od 2026 roku obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe karty będą wydawane w formie elektronicznej, z kodem QR i zabezpieczeniami przed fałszerstwem.

Kto ma prawo do karty parkingowej

Kartę parkingową może otrzymać osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mająca ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Wniosek można złożyć również w imieniu dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Jak czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia SPES Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Gdzie złożyć wniosek

Wszystkie wnioski składa się za pośrednictwem portalu ePUAP lub w urzędzie powiatowym. Wymagane dokumenty to kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz aktualne zdjęcie. Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia, maksymalnie na 5 lat.

Nowa forma elektroniczna

Nowe karty parkingowe zawierają kod QR, który pozwala służbom miejskim na szybkie potwierdzenie ich ważności. System centralny PFRON eliminuje ryzyko nadużyć i umożliwia zgłaszanie utraty karty online.

Sankcje za nadużycia

Korzystanie z karty przez osobę nieuprawnioną lub po upływie jej ważności grozi grzywną do 2000 zł. W przypadku recydywy możliwe jest cofnięcie prawa do otrzymania nowej karty przez okres 2 lat.