W 2026 roku utrzymano system wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Dofinansowania z PFRON obejmują zarówno wynagrodzenia, jak i dopłaty do wyposażenia stanowiska pracy.

Dofinansowanie wynosi od 1800 zł do 2700 zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu wsparcie może być zwiększone o 600 zł w przypadku chorób specjalnych, takich jak epilepsja, choroby psychiczne czy autyzm.

Jak uzyskać dofinansowanie

Pracodawca składa wniosek w systemie SODiR on-line prowadzonym przez PFRON. Wniosek musi zawierać dane pracownika, kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia. Dopłaty przyznawane są co miesiąc.

Warunki uzyskania wsparcia

Zatrudnienie musi być legalne, a pracownik zgłoszony do ZUS. Pracodawca nie może zalegać z podatkami ani składkami. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego konieczny jest zwrot nienależnej części dopłaty.

Dodatkowe formy pomocy

W 2026 roku PFRON będzie kontynuował programy wspierające – m.in. „Praca bez barier” oraz „Wdrożenie asystenta zawodowego”. Obejmują one refundację kosztów adaptacji stanowiska pracy, szkoleń i dostosowania otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami.