Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności w 2026 roku – jak złożyć wniosek i co się zmienia

Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności w 2026 roku – jak złożyć wniosek i co się zmienia

20 października 2025, 15:04
[Data aktualizacji 20 października 2025, 15:13]
Katarzyna Kania
Prawnik
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności w 2026 roku – jak złożyć wniosek i co się zmienia
Od 2026 roku wchodzi w życie zmodernizowany system orzekania o niepełnosprawności. Rząd zapowiada uproszczenie procedur, cyfrowe wnioski i ujednolicenie kryteriów. Sprawdzamy, co się zmieni i jak teraz uzyskać orzeczenie.

Od stycznia 2026 roku obowiązuje nowa struktura komisji orzekających o niepełnosprawności. Zamiast dotychczasowych powiatowych zespołów, decyzje wydają regionalne komisje ds. orzekania, działające w systemie elektronicznym. Każdy wniosek jest rejestrowany w centralnym rejestrze, a obywatel może sprawdzić jego status online.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o orzeczenie można złożyć przez ePUAP, w urzędzie gminy lub w punkcie PFRON. Wymagane są: zaświadczenie lekarskie, dokumentacja medyczna i wypełniony formularz. Osoby starsze i z niepełnosprawnościami mogą korzystać z pomocy asystenta lub pracownika socjalnego przy wypełnianiu dokumentów.

Czas oczekiwania i ważność orzeczeń

Średni czas oczekiwania na orzeczenie ma skrócić się do 30 dni. Nowe orzeczenia będą ważne maksymalnie 5 lat, ale w przypadku trwałej niepełnosprawności – bezterminowo. W 2026 roku wprowadza się także możliwość przeprowadzenia komisji w formie wideokonferencji, jeśli lekarz uzna to za wystarczające.

Co z dotychczasowymi orzeczeniami

Osoby posiadające ważne orzeczenia nie muszą ich wymieniać do końca okresu ich obowiązywania. W przypadku upływu ważności należy złożyć nowy wniosek według nowych zasad. Ministerstwo zapowiada, że wszystkie wcześniejsze orzeczenia zostaną automatycznie przeniesione do systemu elektronicznego.

Źródło: INFOR
