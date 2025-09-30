Emerytury stażowe w 2026? Sprawdź, kto może wcześniej odejść z pracy
Nawet 55-letnie kobiety i 59-letni mężczyźni mogliby odejść z pracy kilka lat wcześniej niż dziś. W Sejmie trwają prace nad emeryturami stażowymi, rozwiązaniem, które uzależnia prawo do świadczenia nie od wieku, lecz od stażu pracy i liczby odprowadzonych składek. Obecnie na stole leżą dwa projekty ustaw, a decyzja o ich losach może zapaść jeszcze tej jesieni.
Emerytury stażowe od lat pojawiają się w dyskusjach publicznych. Związki zawodowe, zwłaszcza NSZZ Solidarność, konsekwentnie zabiegają o ich wprowadzenie, a temat powraca w kampaniach wyborczych i rozmowach rządu z partnerami społecznymi. To rozwiązanie, które miałoby pozwolić na wcześniejsze zakończenie pracy zawodowej nie ze względu na wiek, ale na staż pracy i liczbę odprowadzonych składek.
Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw dotyczących emerytur stażowych. Jeden obywatelski, przygotowany przez Solidarność, oraz drugi złożony przez Lewicę. Oba przewidują możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach stażu dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn, przy spełnieniu dodatkowego warunku posiadania kapitału emerytalnego gwarantującego co najmniej świadczenie minimalne.
