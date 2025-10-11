REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego". Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały

Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego". Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały

11 października 2025, 18:44
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
emeryci, świadczenie, pieniądze, składki, Ministerstwo Finansów
Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały
Dodatkowe 4500 zł co roku, zasili konto każdego seniora „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”, który w ramach stosunku pracy otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie – jeżeli Ministerstwo Finansów (a z jego inicjatywy – ustawodawca) przychyli się do żądania zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów i Rencistów. Obecna sytuacja jest „niekonstytucyjna i krzywdząca, na co zwracają uwagę liczni emeryci, kierując do stowarzyszenia [red.: które wystąpiło z postulatem zmiany przepisów] pytania i skargi w oczekiwaniu na pomoc w rozwiązaniu tego problemu” – alarmuje Związek.

Emeryci, którzy „dorabiają do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego” nadal są zobowiązani do płacenia składek rentowych

Wynagrodzenie osoby, która ma ustalone prawo do emerytury i kontynuuje zatrudnienie, nadal podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne – w tym na ubezpieczenie rentowe – na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy – obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, podlegają m.in. osoby fizyczne, które są:

  • pracownikami (z wyłączeniem prokuratorów),
  • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, a także
  • członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji

i mają jednocześnie ustalone prawo do emerytury lub renty.

Emeryci, którzy zdecydują się na „dorabianie” do swojego świadczenia emerytalnego – nadal będą zatem mieli potrącane z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie emerytalne, jak i rentowe.

Dorabiający emeryci, od których są pobierane składki rentowe „nie uzyskają z tego tytułu żadnych dodatkowych uprawnień, ani nie dostaną żadnego dodatkowego świadczenia” – Polski Związek Emerytów i Rencistów żąda od Ministerstwa Finansów zmiany „niekonstytucyjnych i krzywdzących” przepisów

W dniu 28 sierpnia 2025 r., Polski Związek Emerytów i Rencistów, zwrócił się do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego z żądaniem zmiany – w jego ocenie – „niekonstytucyjnych i krzywdzących” przepisów, zgodnie z którymi – emeryci, którzy „dorabiają do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego” nadal muszą płacić składki rentowe.

„Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i poza otrzymywaniem świadczenia emerytalnego kontynuują zatrudnienie, z tego tytułu pobierane są od nich składki – emerytalna i rentowe. I o ile składki emerytalne pobierane od tych osób dopisywane są do indywidualnych kont emerytalnych, to składki rentowe gromadzone w ramach funduszu rentowego są przeznaczane na renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty te przysługują osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.

Tak więc emeryci, od których pobierane są składki rentowe nie uzyskają z tego tytułu żadnych dodatkowych uprawnień, ani nie dostaną żadnego dodatkowego świadczenia. Płacą składki nie otrzymując nic w zamian – teraz ani w przyszłości.” – wyjaśnia dr Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

W ocenie ww. Stowarzyszenia – sytuacja taka jest niekonstytucyjna i krzywdząca, na co – jak podkreśla – „zwracają uwagę liczni emeryci, kierując do naszego stowarzyszenia pytania i skargi w oczekiwaniu, że Polski Związek Emerytów i Rencistów pomoże w rozwiązaniu tego problemu”.

W związku z powyższym – Związek zwrócił się do Ministra Finansów i Gospodarki (pismo zostało również skierowane do wiadomości Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk) o wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym – składka rentowa, pobierana od pracujących emerytów, byłaby dopisywana do ich indywidualnych kont emerytalnych.

– „Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego problem ten nie znalazł się w agendzie żadnego z dotychczasowych rządów i składki rentowe pobierane są od wielu lat od pracujących emerytów zasilając fundusz emertytalno-rentowy, bez żadnych zobowiązań wobec płatników, przez co ponoszą oni szkodę.” – ubolewa Przewodnicząca Stowarzyszenia, jednocześnie wyrażając nadzieję, że obecna Rada Ministrów, z udziałem Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego, podejmie działania zmierzające do rozwiązania tego problemu, „zgodnie z oczekiwaniami emerytów dorabiających do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”.

Z pełną treścią wystąpienia Polskiego Związku Emerytów i Rencistów do Ministra Finansów i Gospodarki, można zapoznać się poniżej:

Wystąpienie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów do Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie składek rentowych odprowadzanych od wynagrodzenia dorabiających emerytów

Dodatkowe 4500 zł, co roku, na koncie każdego dorabiającego emeryta – postulat zmiany w zasadach przeznaczenia składek na ubezpieczenie rentowe (odprowadzanych od wynagrodzenia emerytów) już w Ministerstwie Finansów

Jeżeli ustawodawca przychyliłby się do postulatu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i składki odprowadzane od wynagrodzenia dorabiającego emeryta, zaczęłyby być dopisywane do indywidualnych kont emerytalnych – każdy emeryt, który otrzymuje wynagrodzenie na poziomie co najmniej aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia, tj. 4666 zł brutto – co roku, na swoim koncie emerytalnym, zgromadziłby kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 4479,36 zł (wliczając w to składki rentowe uiszczane zarówno przez pracownika-emeryta, jak i jego pracodawcę). Składka rentowa od wynagrodzenia w wysokości 4666 zł brutto uiszczana przez pracownika, opiewa bowiem na 69,99 zł (co daje rocznie łączną kwotę 839,88 zł), a składka rentowa uiszczana od takiego wynagrodzenia przez pracodawcę – 303,29 zł (co daje rocznie łączną kwotę 3639,48 zł).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 350 z późn. zm.)

Zobacz również:

fot. X.com/@Domanski_Andrz

Źródło: INFOR
