Październik z zastrzykiem gotówki! Te osoby otrzymają dodatkową premię w wysokości 518 zł miesięcznie

Październik z zastrzykiem gotówki! Te osoby otrzymają dodatkową premię w wysokości 518 zł miesięcznie

13 października 2025, 14:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, premia
Październik z zastrzykiem gotówki! Te osoby otrzymają dodatkową premię w wysokości 518 zł miesięcznie
shutterstock

Od 1 czerwca 2025 roku wprowadzono nowe regulacje na rynku pracy. Jedną ze zmian jest możliwość uzyskania miesięcznej premii w wysokości 518 zł dla podmiotów organizujących staże. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Październik z zastrzykiem gotówki! Te osoby otrzymają dodatkową premię w wysokości 518 zł miesięcznie

Nowe regulacje wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które weszły w życie 1 czerwca, dają organizatorom staży możliwość otrzymania comiesięcznej premii w wysokości 518 zł.

Premia za staż - kwota i waloryzacja

Premia wynosi 518 zł miesięcznie podlega corocznej waloryzacji. W przypadku niepełnego miesiąca stażu, premia jest obliczana proporcjonalnie: (518 zł/30 dni)×liczba dni kalendarzowych stażu.

Finansowanie i wypłata premii za staż

Premia jest finansowana ze środków Funduszu Pracy. Jest przyznawana na wniosek organizatora stażu. Wypłata następuje po zakończeniu stażu, w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym uczestnik otrzymał dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności.

Organizatorzy uprawnieni do premii za staż

O możliwość uzyskania premii mogą ubiegać się podmioty organizujące staż, takie jak: pracodawcy, przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, podmioty ekonomii społecznej (lub jednostki je tworzące), rolnicze spółdzielnie produkcyjne, pełnoletnie osoby fizyczne (niebędące bezrobotnymi), które osobiście i na własny rachunek prowadzą w Polsce działalność rolniczą (np. ogrodniczą, pszczelarską, sadowniczą) w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej.

Podstawowe zasady stażu

Staż jest realizowany na podstawie umowy zawieranej między starostą, organizatorem a osobą bezrobotną. Standardowy okres trwania stażu to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Starosta sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu. Po zakończeniu stażu, organizator ma obowiązek wystawić opinię na temat wykonywanych przez bezrobotnego zadań i nabytych umiejętności, co jest podstawą do wydania przez starostę zaświadczenia o odbyciu stażu.

Źródło: INFOR
