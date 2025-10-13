Czy można pracować na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim? Praktyczne rady dla rodziców

Urlop macierzyński i rodzicielski to czas, który ustawodawca przeznacza na opiekę nad dzieckiem i regenerację sił. W praktyce jednak wiele młodych mam (i ojców) zastanawia się, czy mogą podjąć pracę podczas trwania tych urlopów – zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia i chęci utrzymania aktywności zawodowej. W artykule rozwiewamy wątpliwości i omawiamy, czy można pracować podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w jakiej formie i jakie są ograniczenia prawne.

Praca podczas urlopu macierzyńskiego – co wolno, a czego nie?

Praca na etacie u obecnego pracodawcy – zakazana

Zgodnie z przepisami, kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim nie może wrócić do pracy u pracodawcy, który udzielił jej urlopu, aż do zakończenia pełnego wymiaru tego urlopu – czyli zazwyczaj przez pierwsze 20 tygodni po porodzie (przy jednym dziecku). To ograniczenie ma na celu zapewnienie matce odpowiedniego odpoczynku i czasu na adaptację do nowej roli.

REKLAMA

Umowy cywilnoprawne u obecnego pracodawcy – teoretycznie możliwe

Teoretycznie możliwe jest podjęcie współpracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – nawet z dotychczasowym pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że zakres obowiązków musi się różnić od tych, które wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a samo rozwiązanie budzi wątpliwości i powinno być stosowane z dużą ostrożnością.

Praca podczas urlopu rodzicielskiego – więcej elastyczności

Praca na etacie u obecnego pracodawcy – maksymalnie pół etatu

Ustawodawca dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy – maksymalnie do 1/2 etatu. W takiej sytuacji:

- Urlop rodzicielski zostaje proporcjonalnie wydłużony.

- Pracownik otrzymuje częściowy zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie za pracę.

- Konieczne jest złożenie wniosku o łączenie pracy z urlopem i określenie, jak będzie wykorzystywana wydłużona część urlopu.

Umowy cywilnoprawne – brak ograniczeń czasowych

W przypadku współpracy na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, nie obowiązują limity czasu pracy – jednak ponownie warto, aby zakres obowiązków był odmienny niż na etacie.

Czy można pracować u innego pracodawcy podczas urlopu?

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, nie ma przeciwwskazań do podejmowania pracy u innego pracodawcy – zarówno podczas urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego. Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.



Kluczowe zasady:

- Praca u innego pracodawcy może być wykonywana nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Nie powoduje to utraty ani przerwania urlopu.

- Rodzic może także podjąć działalność gospodarczą – to szczególnie korzystna opcja dla przedsiębiorczych mam i ojców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca w czasie urlopu – podsumowanie Forma pracy Macierzyński (obecny pracodawca) Rodzicielski (obecny pracodawca) Inny pracodawca (macierzyński i rodzicielski) Działalność gospodarcza Umowa o pracę Zakaz Maks. 1/2 etatu (wydłużony urlop) Dozwolona, nawet na pełen etat Możliwa Umowa zlecenie lub dzieło Teoretycznie możliwe, inny zakres obowiązków Dozwolona Dozwolona Możliwa

Autor: Teresa Szott - Kancelaria Mentzen