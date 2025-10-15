REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jakie odszkodowanie można otrzymać za chorobę zawodową? Oto kwoty i wykaz chorób zawodowych

Jakie odszkodowanie można otrzymać za chorobę zawodową? Oto kwoty i wykaz chorób zawodowych

15 października 2025, 08:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
choroba zawodowa odszkodowanie
Jakie odszkodowanie można otrzymać za chorobę zawodową? Oto kwoty i wykaz chorób zawodowych
Choroba zawodowa powstaje w wyniku długotrwałego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy lub nieprawidłowego wykonywania zadań. Aby stwierdzić chorobę zawodową, potwierdzić ją i otrzymać związane z nią świadczenia, konieczne jest przejście określonej procedury. Jakiej? Oto szczegóły.

Czym jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to konkretna dolegliwość zdrowotna, która jest uwzględniona w specjalnym wykazie chorób zawodowych. Aby mogła zostać uznana za chorobę zawodową, musi istnieć związek między jej wystąpieniem a szkodliwymi czynnikami obecnymi w miejscu pracy lub charakterem wykonywanej pracy. Do takich czynników zaliczają się między innymi substancje chemiczne, pyły, promieniowanie, a także nadmierne obciążenie fizyczne lub psychiczne, czy też kontakt z wirusami i bakteriami. Co ważne, diagnoza choroby zawodowej jest możliwa nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, ale również po jego ustaniu, pod warunkiem że objawy pojawią się w okresie określonym przez odpowiednie przepisy.

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych obejmuje szeroki zakres dolegliwości zdrowotnych, które są konsekwencją wykonywanej pracy. Choroby te są efektem ekspozycji na niebezpieczne czynniki występujące w środowisku pracy, takie jak substancje chemiczne, czynniki biologiczne, fizyczne, a także wynikają ze specyficznego sposobu wykonywania obowiązków. W spisie chorób zawodowych określono również tak zwane okresy latencji, w których dana choroba może zostać uznana za zawodową, nawet jeśli objawy pojawią się już po zakończeniu pracy w narażających warunkach. Wśród często spotykanych chorób zawodowych znajdują się m.in. różne rodzaje pylic płuc, choroby zakaźne i pasożytnicze, schorzenia skóry, zatrucia wywołane chemikaliami, choroby układu oddechowego, dolegliwości spowodowane promieniowaniem, nowotwory zawodowe, choroby układu ruchu oraz zaburzenia neurologiczne.

Niektóre choroby zawodowe, takie jak nagłe zatrucia chemiczne czy reakcje alergiczne, ujawniają się w krótkim czasie po kontakcie z czynnikiem szkodliwym. Inne schorzenia, na przykład nowotwory lub długotrwałe skutki narażenia na promieniowanie, mogą zostać uznane za choroby zawodowe nawet wiele lat po ustaniu ekspozycji. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni znać aktualny spis chorób zawodowych. Ta wiedza jest istotna dla ochrony zdrowia pracowników i umożliwia im dochodzenie swoich praw do świadczeń w przypadku wystąpienia choroby związanej z pracą. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367), który jest dostępny do pobrania. Podsumowując, główne kategorie chorób zawodowych wymienione w wykazie to:

  • Zatrucia ostre lub przewlekłe i ich następstwa, wywołane przez substancje chemiczne: Dotyczy to szerokiego spektrum substancji chemicznych, które mogą powodować zatrucia.
  • Pylice płuc: Spowodowane wdychaniem pyłów, np. azbestu.
  • Choroby układu oddechowego, w tym astma oskrzelowa i alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych: Mogą być wywołane różnymi czynnikami, w tym pyłami, substancjami chemicznymi i alergenami.
  • Choroby skóry: Wywołane działaniem czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych.
  • Choroby układu kostno-mięśniowego: Dotyczą schorzeń, które mogą wynikać z nadmiernego wysiłku fizycznego lub niewłaściwej postawy w pracy.
  • Choroby układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego: Mogą być spowodowane np. działaniem wibracji lub innych czynników szkodliwych.
  • Nowotwory złośliwe: Powstałe w wyniku narażenia na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy.
  • Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: Dotyczy to m.in. chorób popromiennych.
  • Przewlekłe choroby narządu głosu: Wywołane nadmiernym wysiłkiem głosowym.
  • Choroby zakaźne i pasożytnicze: Mogą wystąpić u osób pracujących w określonych środowiskach, np. w służbie zdrowia.

Jak wygląda procedura zgłaszania i stwierdzania choroby zawodowej w Polsce?

Procedura zgłoszenia i stwierdzenia choroby zawodowej w Polsce składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie, podejrzenie choroby może zgłosić pracownik (lub były pracownik), jego lekarz prowadzący lub pracodawca do powiatowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy. Pracownicy zatrudnieni zgłaszają to przez lekarza medycyny pracy. W drugim etapie, lekarz, na podstawie badań i dokumentacji diagnozuje chorobę zawodową lub jej brak. W trzecim etapie państwowy inspektor sanitarny, opierając się na orzeczeniu lekarskim, wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie. Jeśli decyzja jest negatywna, pracownik ma 14 dni na odwołanie, a w przypadku dalszego odrzucenia roszczenia, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Co należy się pracownikowi w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej?

Pracownik, u którego zdiagnozowano chorobę zawodową, ma prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do kluczowych należą:

  • Pełnopłatne zwolnienie lekarskie (zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia).
  • Świadczenie rehabilitacyjne, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego potrzebna jest dalsza rehabilitacja.
  • Zasiłek wyrównawczy dla osób, które z powodu choroby zawodowej muszą pracować na mniej dochodowym stanowisku.
  • Jednorazowe odszkodowanie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu (aktualnie 1431 zł za każdy procent).
  • Renta z powodu niezdolności do pracy.
  • Renta szkoleniowa, jeśli konieczna jest zmiana zawodu.
  • Dodatek pielęgnacyjny.
  • Refundacja kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych.

W przypadku śmierci pracownika, jego rodzina może otrzymać jednorazowe odszkodowanie oraz rentę rodzinną. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej to wypłata pieniędzy od ZUS dla osób, które zachorowały w wyniku wykonywanej pracy i przez to ich zdrowie pogorszyło się na stałe lub na dłuższy czas.

Jakie odszkodowanie należy się przy chorobie zawodowej? Ile wynosi?

Wysokość odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej zależy od tego, jak bardzo pogorszyło się zdrowie:

  • Podstawowa kwota: Za każdy procent pogorszenia zdrowia (uszczerbku) wypłacana jest określona suma pieniędzy. Według stanu prawnego od 1 kwietnia 2025 roku kwota wzrosła do 1636 zł za każdy procent uszczerbku.
  • Całkowita niezdolność do pracy i opieki: Osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy i wymagają stałej opieki, otrzymują jednorazowo 25 044 zł, niezależnie od procentowego uszczerbku.
  • Pogorszenie stanu zdrowia rencisty: Jeśli stan zdrowia osoby pobierającej rentę z powodu choroby zawodowej się pogorszy, również może otrzymać jednorazowe odszkodowanie w wysokości 25 044 zł.
  • Śmierć pracownika: W razie śmierci pracownika, który chorował zawodowo, odszkodowanie przysługuje jego rodzinie. Małżonek lub dziecko otrzymują 128 799 zł. Jeśli jest więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowo 25 044 zł. Jeśli uprawnieni są inni członkowie rodziny (oprócz małżonka lub dzieci), każdy z nich otrzymuje 25 044 zł. Tylko inni członkowie rodziny: Jeśli do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny (bez małżonka i dzieci), otrzymują 64 399 zł, a na drugiego i każdego następnego przysługuje dodatkowo 25 044 zł.

Stwierdzenie choroby zawodowej a dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Pracownik, który zachorował zawodowo, może domagać się dodatkowego odszkodowania od swojego pracodawcy. Aby to zrobić, musi jednak udowodnić, że pracodawca nie zapewnił mu bezpiecznych i odpowiednich warunków pracy, co przyczyniło się do powstania choroby. Trzeba pamiętać, że na złożenie takiego roszczenia jest 3 lata od momentu, kiedy pracownik dowiedział się o swojej chorobie zawodowej. Po tym czasie roszczenie się przedawnia i nie będzie można go dochodzić.

W tych branżach jest większe ryzyko rozwoju choroby zawodowej

Praca w określonych sektorach niesie za sobą podwyższone ryzyko rozwoju chorób zawodowych. Najbardziej narażone branże to między innymi: przemysł górniczy i hutniczy, gdzie ekspozycja na pyły i substancje chemiczne może skutkować pylicą płuc i przewlekłym zapaleniem oskrzeli; służba zdrowia, gdzie pracownicy często stykają się z chorobami zakaźnymi, jak wirusowe zapalenie wątroby czy gruźlica; rolnictwo i leśnictwo, gdzie istnieje ryzyko boreliozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych oraz urazów związanych z maszynami; przemysł chemiczny i budowlany, gdzie kontakt z toksycznymi substancjami zwiększa prawdopodobieństwo nowotworów i zatruć. Warto również pamiętać, że nawet praca biurowa i związana z technologią, choć pozornie bezpieczna, może prowadzić do schorzeń układu ruchu, takich jak zespół cieśni nadgarstka czy przewlekły ból kręgosłupa.

Czy depresja to choroba zawodowa?

Nie, depresja nie jest uznawana za chorobę zawodową w Polsce, mimo że może być spowodowana przez warunki pracy. Pracownik nie ma więc prawa do odszkodowania.

Jakie odszkodowanie można otrzymać za chorobę zawodową? Oto kwoty i wykaz chorób zawodowych

Za chorobę zawodową można otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS, które od 1 kwietnia 2025 roku wynosi 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także zwrotu kosztów leczenia, opieki, dojazdów, a w przypadku śmierci pracownika, odszkodowanie dla jego rodziny.

Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta
80 000 zł rocznie dla seniorów! Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich seniorów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać
80 000 zł rocznie dla seniorów! Te dodatki do emerytury mogą znacznie poprawić sytuację finansową polskich seniorów. Oto lista świadczeń, o które mogą się ubiegać
Źródło: INFOR
Wpisz poprawny e-mail
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
15 paź 2025

Jeszcze niedawno „pójść do urzędu” znaczyło naprawdę pójść - wziąć numerek, odstać swoje w kolejce, złożyć podpis pod stertą papierów. Teraz ten rytuał przechodzi do historii. Fiskus wchodzi w erę cyfrową, a urząd skarbowy mieści się już nie tylko w gmachu, ale także w smartfonie. Ministerstwo Finansów rozbudowało aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy, która teraz działa nie tylko dla osób prywatnych, ale też dla firm, fundacji i stowarzyszeń.
Renta wdowia 2025: Jakie zasady wejdą w życie? ZUS obetnie świadczenia i wprowadzi progi! Ostateczna wersja ustawy
15 paź 2025

W Sejmie trwają kluczowe prace nad nowelizacją ustawy emerytalnej, która ma wprowadzić tzw. rentę wdowią. Reforma ma umożliwić wdowom i wdowcom łączenie własnego świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Ze względu na ogromne koszty budżetowe (szacowane na kilkanaście miliardów złotych), Ministerstwo Finansów i ZUS postulują wprowadzenie ostrych ograniczeń. Na czym ma polegać nowa zasada łączenia świadczeń, jakie są realne progi finansowe i jak może zostać obcięte Twoje przyszłe świadczenie.
Emerytury stażowe 2025: Ostatnie decyzje. Który projekt zwycięży? Kto przejdzie na emeryturę o 10 lat wcześniej?
15 paź 2025

Debata o wprowadzeniu emerytur stażowych, umożliwiających przejście na świadczenie bez względu na wiek, weszła w kluczową fazę. Obecnie w Sejmie procedowane są co najmniej dwa odmienne projekty, różniące się zasadniczo wymaganym stażem pracy i warunkami finansowymi. Co będzie z reformą i jakie będą finansowe konsekwencje wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.
Dodatek do pensji: Kto dostanie podwyżkę za pracę nocną i w upały? Nowe obwieszczenie Ministerstwa Pracy
15 paź 2025

Miliony Polaków mają prawo do ukrytej podwyżki, o której pracodawcy często zapominają lub ją zaniżają. Stawka dodatku nocnego jest zmienna, co miesiąc inna, a do tego dochodzą obowiązki w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dowiedz się, jak obliczyć, ile dokładnie pieniędzy powinieneś co miesiąc dostać do pensji i jak skutecznie domagać się przestrzegania Twoich praw.

Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
15 paź 2025

Nadchodzi prawdziwa rewolucja na polskim rynku pracy. Po latach dyskusji i apeli milionów Polaków, praca na umowie zleceniu czy prowadzenie własnej firmy nareszcie zostaną potraktowane na równi z etatem. Sejm przyjął ustawę, która zrównuje te formy aktywności zawodowej ze stażem pracy. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim dłuższy urlop, wyższe dodatki i większe bezpieczeństwo. Sprawdźmy szczegóły tej historycznej zmiany, która czeka już tylko na podpis Prezydenta.
Kapitał początkowy: Możesz stracić setki złotych miesięcznie. ZUS apeluje o pilne dokumenty!
14 paź 2025

Pilne wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i nie ustaliły kapitału początkowego. Brak tego kluczowego składnika może skutkować stałą utratą setek złotych miesięcznie na przyszłej emeryturze. Omawiamy wymagane dokumenty oraz zasady postępowania, aby odzyskać należne świadczenia.
Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy. Czy ustawa już obowiązuje i kto dostanie pełne wynagrodzenie?
14 paź 2025

Senat Rzeczypospolitej Polskiej poparł obywatelski projekt ustawy ustanawiającej Wigilię (24 grudnia) dodatkowym, ustawowo wolnym dniem od pracy. Zmiana ta wywołała szereg pytań o jej praktyczne konsekwencje: Kiedy dokładnie wejdzie w życie? Jak wpłynie na roczny wymiar czasu pracy i prawo do wynagrodzenia? Wyjaśniamy, co w świetle nowych przepisów czeka zarówno pracodawcę jak i pracownika.
MOPS: świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł nie jest tylko za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
14 paź 2025

Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł na sprzątanie, pościel, zakupy, posiłki? Częsty element wywiadów środowiskowych. MOPS skrupulatnie gromadzą wykaz prostych czynności opiekuńczych twierdząc, że nie uzasadniają wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł (stare świadczenie). Jest to świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sądy zgadzają się z MOPS. Takie czynności jak np. sprzątanie mieszkania, zmiana pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, zasadniczo nie wymagają rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlaczego więc MOPS przegrywają w sądach i opiekunowie mają szanse na świadczenie pielęgnacyjne? Właśnie za te czynności opiekuńcze?

Ile godzin odpoczynku po pracy się należy? Gigantyczna kara dla pracodawcy za naruszenie Kodeksu Pracy (art. 132 i 133)
14 paź 2025

Kodeks Pracy jednoznacznie reguluje, że pracownik nie może być dostępny dla pracodawcy non stop. Obowiązkowy czas odpoczynku jest nieprzerwaną przerwą między zakończeniem pracy w jednym dniu a rozpoczęciem pracy w dniu następnym. Wyjaśniamy szczegółowo, jakie normy muszą być przestrzegane i jakie kary grożą za ich ignorowanie
Min. B. Nowacka: Wskaźnik zewnętrzny. Wyludniają się wsie i niektóre całe region. Nauczyciele bez podwyżek na jakie liczyli
14 paź 2025

Z uwagi na koszty obywatelski projekt o pensjach nauczycieli nie ma szans na realizację w obecnym kształcie – przekazał PAP szef podkomisji zajmującej się tym projektem. Nad nowym rozwiązaniem pracuje MEN. Trzeba dostosować wynagrodzenia nauczycieli do zmieniających się warunków. To tezy min. Barbary Nowackiej.

