Czasem życie zmusza nas do pauzy. Nie z powodu własnej choroby, ale dlatego, że ktoś, kogo kochamy, nagle potrzebuje naszej obecności. W takich momentach to nie tylko serce podpowiada, by rzucić wszystko i zająć się bliskim – ale i prawo pozwala nam na to finansowo.

Czasem życie zmusza nas do pauzy. Nie z powodu własnej choroby, ale dlatego, że ktoś, kogo kochamy, nagle potrzebuje naszej obecności. W takich momentach to nie tylko serce podpowiada, by rzucić wszystko i zająć się bliskim – ale i prawo pozwala nam na to finansowo.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy

Czy wiesz, że możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli zachoruje Twój rodzic, współmałżonek, dziecko lub inny członek rodziny? Nie musisz być sam w tych trudnych chwilach – system ubezpieczeń społecznych przewiduje wsparcie właśnie w takich sytuacjach. Wystarczy, że jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek opiekuńczy nie jest przeznaczony wyłącznie dla osób chorujących. Przysługuje również tym, którzy są zdrowi, ale muszą zrezygnować z pracy, by opiekować się kimś bliskim. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale również współmałżonków, rodziców, rodzeństwa, a nawet teściów.

Zasiłek ten wypłacany jest właśnie z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Dla pracowników etatowych składka ta jest obowiązkowa i opłacana automatycznie. Jednak osoby na umowach zlecenie, agencyjnych czy prowadzące własną działalność gospodarczą muszą przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie. Warto to rozważyć – nie tylko ze względu na potencjalną własną chorobę, ale właśnie dla możliwości skorzystania ze świadczeń w trudnych sytuacjach rodzinnych.

REKLAMA

Coraz więcej dni na opiekę – liczby mówią same za siebie

W samym 2024 roku w Polsce udzielono aż 10,9 miliona dni zwolnień z pracy z powodu opieki nad dzieckiem. Na Dolnym Śląsku – blisko milion (979 tysięcy). To aż 9 procent wszystkich wypłaconych zasiłków w skali kraju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ciekawe, chociaż większość opieki nad dziećmi nadal sprawują kobiety (8,5 miliona dni), to mężczyźni coraz częściej sięgają po to świadczenie – w ubiegłym roku zarejestrowano aż 2,3 miliona takich dni. Średnia długość nieobecności z powodu opieki nad dzieckiem wyniosła 3,8 dnia.

Najczęściej z zasiłku korzystały osoby w wieku od 30 do 39 lat – to właśnie ten etap życia, w którym wiele osób łączy obowiązki zawodowe z intensywnym życiem rodzinnym.

Gdy choruje nie dziecko, lecz rodzic

Choć opieka nad dzieckiem dominuje w statystykach, nie wolno zapominać o rosnącej liczbie wniosków dotyczących opieki nad innymi członkami rodziny. W 2024 roku było ich aż 2,4 miliona w całej Polsce. Mężczyźni przejęli opiekę w 1,4 miliona przypadków, kobiety – w niespełna milionie. Na Dolnym Śląsku udzielono z tego tytułu 171 tysięcy dni zasiłkowych – co stanowiło 7,1% krajowego wyniku.

W takich sytuacjach nieobecność trwała średnio 5 dni, choć regionalnie – np. na Dolnym Śląsku – było to nieco mniej, bo 4,4 dnia. Tu również dominowały osoby w wieku 30–39 lat, jednak coraz częściej pojawiają się też wnioskodawcy w wieku 50–59 lat – to pokolenie, które dziś najczęściej zajmuje się starzejącymi się rodzicami.

Jak uzyskać zasiłek? Wystarczy pamiętać o kilku krokach

Aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, przypomina, że w przypadku firm zatrudniających mniej niż 20 osób – to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie. W większych przedsiębiorstwach wypłata odbywa się za pośrednictwem pracodawcy.

Proces można znacznie przyspieszyć, składając dokumenty elektronicznie przez profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wnioski Z-15A lub Z-15B można podpisać elektronicznie i przesłać online. Alternatywnie, możliwe jest również złożenie dokumentów osobiście lub przesłanie ich pocztą.

Niepoprawnie złożony wniosek może jednak wydłużyć czas oczekiwania na wypłatę – dlatego warto zwrócić uwagę na wszystkie wymagane pola i załączniki.

Ubezpieczenie, które chroni nie tylko Ciebie

Zasiłek opiekuńczy to nie tylko liczby i paragrafy. To realna pomoc w momentach, kiedy życie rodzinne staje się ważniejsze niż praca. To forma wsparcia, która pozwala zająć się bliskim bez lęku o utratę dochodu.

– Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe to nie tylko ochrona w razie własnej choroby – to również gwarancja, że kiedy nasi bliscy nas potrzebują, nie zostaniemy z niczym – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Jeśli jeszcze nie jesteś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, warto rozważyć jego wykupienie – szczególnie, jeśli w Twoim życiu są osoby, które mogą kiedyś potrzebować Twojej opieki.