Sejm na żywo: 43. posiedzenie Sejmu (15, 16, 17 października 2025) [Transmisja online]
W środę, 15 października o godz. 10:00 rozpocznie się 43. posiedzenie Sejmu.
Według porządku obrad zamieszczonego na stronie Sejmu, podczas trzydniowego posiedzenia, odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 1457) oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 1458).
Sejm na żywo: 15 października 2025 [Transmisja online]
Pierwszego dnia, posłowie pochylą się m.in. nad senackim projektem nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych, który zakłada m.in. umożliwienie rzecznikom patentowym pełnego korzystania z portalu informacyjnego przez poszerzenie zakresu danych podlegających wpisowi na listę rzeczników patentowych o numer PESEL. Zajmą się także projektem zakładającym zmiany w zawieraniu oraz rejestrowaniu układów zbiorowych pracy. Będą pracować także nad rozszerzeniem możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców oraz nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada uruchomienie bezpłatnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Chodzi o zwiększenie przejrzystości rynku mieszkaniowego.
