Miliony Polaków mają prawo do ukrytej podwyżki, o której pracodawcy często zapominają lub ją zaniżają. Stawka dodatku nocnego jest zmienna, co miesiąc inna, a do tego dochodzą obowiązki w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dowiedz się, jak obliczyć, ile dokładnie pieniędzy powinieneś co miesiąc dostać do pensji i jak skutecznie domagać się przestrzegania Twoich praw.

Prawo pracy gwarantuje pracownikom wykonującym obowiązki w godzinach nocnych prawo do specjalnego dodatku do wynagrodzenia. Jego wysokość jest waloryzowana w oparciu o płacę minimalną i ogłaszana w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw pracy. Jednocześnie, choć za pracę w warunkach ekstremalnych (upały/mrozy) nie przewidziano bezpośredniego dodatku, na pracodawcach spoczywają precyzyjne obowiązki, których niedopełnienie może skutkować konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Poniżej dogłębna analiza zasad wyliczania dodatku nocnego oraz obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy.

Przepisy o dodatku za pracę w porze nocnej

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje porę nocną, ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tej porze.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej jest ustalana na poziomie: 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stawka ta jest zmienna i zależy od dwóch czynników:

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Ważne!

Wysokość dodatku nocnego jest w każdym miesiącu inna. Ustalenie go wymaga podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy do przepracowania w danym miesiącu. W 2025 roku, ze względu na dwukrotną zmianę płacy minimalnej, stawki dodatku zmieniają się w styczniu/lipcu.

Zasady wyliczania dodatku za pracę w porze nocnej

Obowiązek ogłaszania minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest podstawą do obliczeń, spoczywa na Radzie Ministrów. Informacje o minimalnym wynagrodzeniu i, pośrednio, o wysokości dodatku nocnego są publikowane w obwieszczeniach lub rozporządzeniach.

Przykład

Pracownik wykonuje pracę w stałych godzinach nocnych. W lipcu 2025 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 4 500,00 zł brutto. W tym miesiącu wymiar czasu pracy, zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, wynosi 168 godzin. Pracownik przepracował 80 godzin w porze nocnej.

Ustalenie stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia w lipcu 2025 r.:

4 500,00 zł / 168 godz. = 26,79 zł/godz.

Ustalenie stawki dodatku za pracę w porze nocnej (20%):

26,79 zł/godz. x 20% = 5,36 zł/godz.

Obliczenie łącznego dodatku za pracę w porze nocnej:

5,36 zł/godz. x 80 godz. nocnych = 428,80 zł

Pracownik otrzyma dodatek do pensji za pracę w porze nocnej w wysokości 428,80 zł brutto.

W przypadku, gdyby wymiar czasu pracy w innym miesiącu (np. sierpniu) wynosił 176 godzin, stawka godzinowa i w konsekwencji sam dodatek byłyby niższe, co potwierdza zmienny charakter tego świadczenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i kadra zarządzająca

Zgodnie z Kodeksem pracy, dodatek za pracę w porze nocnej nie przysługuje pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, z zastrzeżeniem, że mogą oni otrzymać takie świadczenie, jeżeli regulują to wewnętrzne przepisy płacowe firmy (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania).

Obowiązki pracodawcy w związku z pracą w upały lub mrozy

Kwestia pracy w upały jest regulowana przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a nie przez odrębny dodatek finansowy, w przeciwieństwie do pracy nocnej. Zgodnie z art. 207 i art. 215 Kodeksu pracy oraz przepisami wykonawczymi (m.in. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), pracodawca ma obowiązek:

dostarczyć nieodpłatnie napoje chłodzące: gdy temperatura na stanowiskach pracy na otwartej przestrzeni przekracza 25°C lub w pomieszczeniach zamkniętych przekracza 28°C (Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

dostarczyć nieodpłatnie napoje gorące: gdy temperatura na stanowiskach pracy spada poniżej 10°C.

Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary finansowej przez Państwową Inspekcję Pracy. Dodatkowo, jeśli warunki pracy w upale stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy (art. 210 Kodeksu pracy) bez utraty prawa do wynagrodzenia.

Kodeks pracy przewiduje również specjalny dodatek dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej na stałe poza zakładem pracy, np. stróżów, dozorców, pracowników ochrony. Zamiast 20% dodatku, pracodawca może ustalić ryczałt. Ryczałt ten powinien odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej, jednak nie może być on niższy niż 20% dodatku liczonego według standardowej metody. Ryczałtowe wynagradzanie jest dopuszczalne, o ile zapewnia pracownikowi co najmniej minimalną gwarantowaną stawkę.

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

Ponieważ dodatek nocny jest bezpośrednio powiązany z minimalnym wynagrodzeniem, jego wysokość musi być na bieżąco monitorowana i dostosowywana do wszelkich zmian ogłaszanych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzeń lub obwieszczeń. Obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie korekt w systemie płacowym w każdym miesiącu, w którym zmienia się wysokość płacy minimalnej lub wymiar czasu pracy.

Ważne!

Nieuwzględnienie aktualnej wysokości płacy minimalnej i wymiaru czasu pracy przy wyliczaniu dodatku nocnego jest naruszeniem praw pracowniczych. Pracownik, który otrzymuje zaniżony dodatek, może domagać się wypłaty zaległej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę, a pracodawca podlega karze grzywny nakładanej przez PIP (do 30 000 zł).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 422, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279, ze zm.)