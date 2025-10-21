Uwaga, emeryci! W listopadzie ZUS wypłaci pieniądze wcześniej

W listopadzie ZUS zmienia harmonogram wypłat emerytur i rent. Spowodowane jest to przez dni wolne od pracy i święta, które wypadają w standardowych terminach przelewów. Część seniorów otrzyma więc świadczenia wcześniej niż zwykle, nawet kilka dni przed planowaną datą. Sprawdź, kto dostanie pieniądze szybciej i kiedy dokładnie trafią na konta.

Dlaczego ZUS przyspiesza przelewy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty siedem razy w miesiącu: 1, 5, 6, 10, 15, 20. i 25. dnia miesiąca. Gdy któryś z tych terminów przypada na weekend lub święto, przelewy trafiają na konta wcześniej. Najczęściej w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym.

W listopadzie 2025 r. takich kolizji jest kilka. ZUS zapewnia, że żadne świadczenie nie zostanie opóźnione:

Świadczenia zawsze przekazujemy przed dniem wolnym od pracy, aby seniorzy mogli dysponować pieniędzmi na czas – podkreśla biuro prasowe ZUS.

Kiedy emerytura trafi wcześniej?

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę, więc emeryci, których termin wypłaty przypada na ten dzień, otrzymają pieniądze już 31 października (piątek).

Kolejna zmiana dotyczy 10 listopada, który wypada w poniedziałek przed Świętem Niepodległości. Aby uniknąć przerwy w bankowości, przelewy zostaną zrealizowane najpóźniej 7 listopada (czwartek).

Osoby, których świadczenia przypadają 15 listopada (sobota), mogą spodziewać się pieniędzy dzień wcześniej, czyli 14 listopada (piątek).

Pozostałe terminy, 5, 6, 20 i 25 listopada, nie ulegają zmianie.

Dzięki wcześniejszym wypłatom seniorzy będą mogli spokojnie zaplanować budżet przed świętami i długim weekendem, bez ryzyka opóźnień w płatnościach.

Sposób wypłaty – przelew czy listonosz

Większość emerytów w Polsce otrzymuje świadczenia bezpośrednio na konto bankowe. Według danych ZUS to już ponad 83% wszystkich seniorów. Coraz mniej osób decyduje się na gotówkową formę wypłaty, ale wciąż około 1,5 miliona świadczeniobiorców woli otrzymywać pieniądze od listonosza. W takich przypadkach terminy doręczeń są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Poczta Polska zapewnia, że również przyspiesza wypłaty, tak aby środki trafiły do rąk emerytów jeszcze przed weekendem lub świętem.

Co zrobić, jeśli pieniądze nie dotarły na czas

ZUS przypomina, że brak przelewu w terminie nie zawsze oznacza opóźnienie. Warto najpierw sprawdzić status transakcji w banku, ponieważ niektóre instytucje księgują przelewy między urzędami z jednodniowym poślizgiem, zwłaszcza w piątki po południu. Dopiero, jeśli środki nie pojawią się po pełnym dniu roboczym, należy skontaktować się z infolinią ZUS pod numerem 22 560 16 00 lub odwiedzić najbliższą placówkę.

Zakład przypomina, że każdy świadczeniobiorca może również sprawdzić status wypłaty online, po zalogowaniu do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dzięki temu seniorzy mogą na bieżąco śledzić, kiedy ich świadczenie zostało wysłane.

Ilu jest emerytów i rencistów w Polsce? Ile wynosi przeciętna emerytura?

W Polsce świadczenia emerytalne i rentowe pobiera obecnie ponad 9,2 miliona osób, z czego około 7,3 miliona to emeryci, a 1,9 miliona – renciści. Najniższa emerytura od marca 2025 roku wynosi 1780,96 zł brutto, natomiast przeciętna emerytura z ZUS to około 4045 zł brutto.

Mężczyźni otrzymują średnio ok. 4980 zł, a kobiety około 3420 zł, co pokazuje, jak duże różnice w wysokości świadczeń utrzymują się mimo corocznych waloryzacji. Dla wielu osób nawet kilkudniowe przyspieszenie przelewu ma więc realne znaczenie, szczególnie w miesiącach, gdy rosną wydatki na opał, leki i rachunki.