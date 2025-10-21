REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Uwaga, emeryci! ZUS zmienia terminy wypłat w listopadzie. Pieniądze trafią na konta wcześniej

Uwaga, emeryci! ZUS zmienia terminy wypłat w listopadzie. Pieniądze trafią na konta wcześniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 13:54
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Uwaga, emeryci! ZUS zmienia terminy wypłat w listopadzie. Pieniądze trafią na konta wcześniej
Uwaga, emeryci! W listopadzie ZUS wypłaci pieniądze wcześniej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W listopadzie ZUS zmienia harmonogram wypłat emerytur i rent. Spowodowane jest to przez dni wolne od pracy i święta, które wypadają w standardowych terminach przelewów. Część seniorów otrzyma więc świadczenia wcześniej niż zwykle, nawet kilka dni przed planowaną datą. Sprawdź, kto dostanie pieniądze szybciej i kiedy dokładnie trafią na konta.

Dlaczego ZUS przyspiesza przelewy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty siedem razy w miesiącu: 1, 5, 6, 10, 15, 20. i 25. dnia miesiąca. Gdy któryś z tych terminów przypada na weekend lub święto, przelewy trafiają na konta wcześniej. Najczęściej w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym.

REKLAMA

REKLAMA

W listopadzie 2025 r. takich kolizji jest kilka. ZUS zapewnia, że żadne świadczenie nie zostanie opóźnione:

Świadczenia zawsze przekazujemy przed dniem wolnym od pracy, aby seniorzy mogli dysponować pieniędzmi na czas – podkreśla biuro prasowe ZUS.

Kiedy emerytura trafi wcześniej?

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę, więc emeryci, których termin wypłaty przypada na ten dzień, otrzymają pieniądze już 31 października (piątek).

REKLAMA

Kolejna zmiana dotyczy 10 listopada, który wypada w poniedziałek przed Świętem Niepodległości. Aby uniknąć przerwy w bankowości, przelewy zostaną zrealizowane najpóźniej 7 listopada (czwartek).

Osoby, których świadczenia przypadają 15 listopada (sobota), mogą spodziewać się pieniędzy dzień wcześniej, czyli 14 listopada (piątek).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostałe terminy, 5, 6, 20 i 25 listopada, nie ulegają zmianie.

Dzięki wcześniejszym wypłatom seniorzy będą mogli spokojnie zaplanować budżet przed świętami i długim weekendem, bez ryzyka opóźnień w płatnościach.

Sposób wypłaty – przelew czy listonosz

Większość emerytów w Polsce otrzymuje świadczenia bezpośrednio na konto bankowe. Według danych ZUS to już ponad 83% wszystkich seniorów. Coraz mniej osób decyduje się na gotówkową formę wypłaty, ale wciąż około 1,5 miliona świadczeniobiorców woli otrzymywać pieniądze od listonosza. W takich przypadkach terminy doręczeń są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Poczta Polska zapewnia, że również przyspiesza wypłaty, tak aby środki trafiły do rąk emerytów jeszcze przed weekendem lub świętem.

Co zrobić, jeśli pieniądze nie dotarły na czas

ZUS przypomina, że brak przelewu w terminie nie zawsze oznacza opóźnienie. Warto najpierw sprawdzić status transakcji w banku, ponieważ niektóre instytucje księgują przelewy między urzędami z jednodniowym poślizgiem, zwłaszcza w piątki po południu. Dopiero, jeśli środki nie pojawią się po pełnym dniu roboczym, należy skontaktować się z infolinią ZUS pod numerem 22 560 16 00 lub odwiedzić najbliższą placówkę.

Zakład przypomina, że każdy świadczeniobiorca może również sprawdzić status wypłaty online, po zalogowaniu do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dzięki temu seniorzy mogą na bieżąco śledzić, kiedy ich świadczenie zostało wysłane.

Ilu jest emerytów i rencistów w Polsce? Ile wynosi przeciętna emerytura?

W Polsce świadczenia emerytalne i rentowe pobiera obecnie ponad 9,2 miliona osób, z czego około 7,3 miliona to emeryci, a 1,9 miliona – renciści. Najniższa emerytura od marca 2025 roku wynosi 1780,96 zł brutto, natomiast przeciętna emerytura z ZUS to około 4045 zł brutto.

Mężczyźni otrzymują średnio ok. 4980 zł, a kobiety około 3420 zł, co pokazuje, jak duże różnice w wysokości świadczeń utrzymują się mimo corocznych waloryzacji. Dla wielu osób nawet kilkudniowe przyspieszenie przelewu ma więc realne znaczenie, szczególnie w miesiącach, gdy rosną wydatki na opał, leki i rachunki.

Powiązane
ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia
ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uwaga, emeryci! ZUS zmienia terminy wypłat w listopadzie. Pieniądze trafią na konta wcześniej
21 paź 2025

W listopadzie ZUS zmienia harmonogram wypłat emerytur i rent. Spowodowane jest to przez dni wolne od pracy i święta, które wypadają w standardowych terminach przelewów. Część seniorów otrzyma więc świadczenia wcześniej niż zwykle, nawet kilka dni przed planowaną datą. Sprawdź, kto dostanie pieniądze szybciej i kiedy dokładnie trafią na konta.
Ferie zimowe na nowych zasadach. W 2026 roku rodzice zapłacą więcej za wypoczynek i trudniej będzie im zorganizować wyjazd
21 paź 2025

W 2026 roku ferie zimowe po raz pierwszy odbędą się na nowych zasadach. Czy to będzie dobra zmiana? Rodzice mają wątpliwości. Może jednak są one przedwczesne i nie ma czym martwić się na zapas? Wśród obaw wskazuje się najczęściej na trudności organizacyjne i wyższe ceny.
Szokujące dane GUS i Eurostatu: Deficyt Polski może przekroczyć 7 proc. PKB, a dług rośnie najszybciej w UE – wszystko, co musisz wiedzieć o finansach publicznych w Polsce
21 paź 2025

Polska stoi w obliczu rosnącego deficytu finansów publicznych – najnowsze dane GUS i Eurostatu wskazują, że na koniec 2025 roku deficyt może przekroczyć 7 proc. PKB, a dług publiczny rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Sprawdź, co oznaczają te liczby dla polskiej gospodarki.
Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.? [LISTA]
21 paź 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się nad tym, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć. Co daje orzeczenie? Jakie są przywileje w pracy? Czy w 2026 r. wzrosną dostępne świadczenia i zasiłki? Oto najważniejsze zasady w MOPS, PFRON i miejscu pracy.

REKLAMA

Fundacja rodzinna w organizacji: czy może sprzedać udziały i inwestować w akcje? Kluczowe zasady i skutki podatkowe
21 paź 2025

Fundacja rodzinna w organizacji, choć nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może w pewnych sytuacjach zarządzać przekazanym jej majątkiem, w tym sprzedać udziały. Warto jednak wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, by uniknąć konsekwencji podatkowych oraz jak prawidłowo inwestować środki fundacji w papiery wartościowe.
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
21 paź 2025

Program Samodzielność – Aktywność – Mobilność realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to jedno z najważniejszych wsparć dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Dzięki niemu można uzyskać nawet 185 000 zł dopłaty do samochodu przystosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku. Celem programu jest zwiększenie niezależności, mobilności i aktywności zawodowej osób z ograniczeniami ruchu.
Trudne czasy tworzą silne firmy – pod warunkiem, że wiedzą, jak się przygotować
21 paź 2025

W obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej aż 68% Polaków obawia się o bezpieczeństwo finansowe swoich firm, jednak większość organizacji wciąż nie podejmuje wystarczających działań. Tradycyjne szkolenia nie przygotowują pracowników na realny kryzys – rozwiązaniem może być VR, który pozwala budować odporność zespołów poprzez symulacje stresujących sytuacji.
Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypada w dniu zwolnienia lekarskiego i urlopu
21 paź 2025

Pracodawca wyznaczył dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r. na dzień, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a inny pracownik będzie na urlopie. Czy dzień wolny im przepada? Główny inspektor pracy tłumaczy.

REKLAMA

Dodatkowy dzień wolny od pracy. I to już na przełomie października i listopada 2025. Nie trzeba brać urlopu. O jaki dzień chodzi?
21 paź 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
To trzeba sprawdzić właśnie teraz, przed końcem roku. Jeśli nie, w rocznym rozliczeniu możesz stracić ponad 7000,00 zł. Dlaczego?
21 paź 2025

Przełom roku to moment, w którym przedsiębiorców obciąża wiele specyficznych obowiązków. Dotyczą podatków, ubezpieczeń społecznych i wielu innych kwestii. Niektóre z nich mają jedynie charakter porządkowy, jednak od innych zależą kwestie finansowe.

REKLAMA