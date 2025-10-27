REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS

Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2025, 14:43
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS
Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla emerytów. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych", coroczną waloryzację i wyższe dodatki. Seniorzy mogą liczyć na więcej pieniędzy z tytułu trzynastek, czternastek i nowych wyrównań. Podwyższone zostaną również dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie i ryczałt energetyczny. Wszystko to wynika z obowiązujących ustaw i decyzji publikowanych przez ZUS oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

rozwiń >

Przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych"

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa z 5 sierpnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1169), która kończy problem niższych emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019. ZUS ma obowiązek przeliczyć świadczenia bez konieczności składania wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Ustalenie wysokości emerytury następuje z urzędu – stanowi art. 3 ust. 1 ustawy.

Na przeliczenie ZUS ma trzy miesiące od wejścia w życie przepisów, co oznacza, że wyższe emerytury i wyrównania powinny zostać wypłacone najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. Szacuje się, że różnica może wynosić od kilkudziesięciu do ponad 200 zł miesięcznie brutto, zależnie od historii ubezpieczeniowej.

Waloryzacja świadczeń w 2026 roku

W marcu 2026 r. ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację rent i emerytur. Według założeń budżetu państwa i danych Ministerstwa Finansów wskaźnik waloryzacji wyniesie ok. 4,88%.

REKLAMA

Przy obecnej najniższej emeryturze w wysokości 1878,91 zł brutto (od 1 marca 2025 r.), po waloryzacji świadczenie wzrośnie do około 1970 zł brutto. Ostateczny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym 2026 r. w Monitorze Polskim.

ZUS przypomina, że waloryzacja dotyczy wszystkich świadczeń długoterminowych, zarówno emerytur, jak i rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatki do emerytur i rent

Równolegle z waloryzacją corocznie rosną dodatki przysługujące określonym grupom uprawnionych. Od 1 marca 2025 r. obowiązują następujące kwoty (według danych ZUS i Urzędu do Spraw Kombatantów):

Rodzaj dodatku

Kwota od 1 marca 2025 r.

Komu przysługuje

Dodatek pielęgnacyjny

348,22 zł

Osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek kombatancki

348,22 zł

Kombatantom i osobom represjonowanym, pobierającym emeryturę lub rentę.

Dodatek kompensacyjny

52,23 zł

Wdowom lub wdowcom po kombatantach i osobach uprawnionych.

Dodatek za tajne nauczanie

348,22 zł

Nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w czasie okupacji lub nauczali w języku polskim przed 1 września 1939 r. na terenie III Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska.

Ryczałt energetyczny

312,71 zł

Kombatantom i osobom uprawnionym jako rekompensata kosztów energii.

Kwoty te zostaną zaktualizowane w marcu 2026 r. o wskaźnik waloryzacji. ZUS podkreśla, że dodatki te są wolne od podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej.

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura została wprowadzona ustawą z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym i ma charakter stały. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia, i jest wypłacana automatycznie przez ZUS.

Kwota trzynastki jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po waloryzacji, a więc w 2026 roku wyniesie około 1970 zł brutto. Od wypłaty potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku, w kwietniu, razem z bieżącym świadczeniem emerytalnym lub rentowym.

Nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS wypłaca ją automatycznie wszystkim uprawnionym (emerytom, rencistom, osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także rolnikom z KRUS).

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura, na stałe wprowadzona do systemu ustawą z 26 maja 2023 r., jest świadczeniem corocznym. Podobnie jak trzynastka, przysługuje wszystkim seniorom pobierającym świadczenia z ZUS, KRUS, MSWiA i MON.

Wysokość czternastki odpowiada minimalnej emeryturze po waloryzacji, ale obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, a powyżej tego progu dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie. Od świadczenia pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na PIT.

Czternasta emerytura jest wypłacana raz w roku, zwykle we wrześniu.

Nie ma jednego, sztywnego dnia dla wszystkich, ZUS wypłaca ją etapami, razem z bieżącymi emeryturami i rentami.

Zwrot podatku PIT

Seniorzy z niższymi świadczeniami mogą w 2026 roku odzyskać część podatku dochodowego, potrąconego z trzynastek i czternastek wypłaconych w 2025 roku.

Zwrot nadpłaty podatku otrzymasz do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je elektronicznie – przypomina Ministerstwo Finansów.

Zwrot dotyczy głównie osób, których roczny dochód z emerytury nie przekracza pierwszego progu podatkowego, a z dodatkowych świadczeń pobrano zaliczki PIT.

Podstawa prawna

Powiązane
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
Opiekunowie osób niepełnosprawnych w szoku – zmiany od 2026 r. mogą uderzyć w tysiące rodzin
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania 2025
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania 2025
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji
27 paź 2025

Czy pieniądze wydane na usługi medyczne, z których ubezpieczeni korzystają na rynku prywatnym można odzyskać choćby częściowo? Niestety rządzący nie dotrzymali swojej obietnicy wyborczej, jednak szansa w tym zakresie pojawia się na gruncie rozliczeń podatkowych.
Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS
27 paź 2025

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla emerytów. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych", coroczną waloryzację i wyższe dodatki. Seniorzy mogą liczyć na więcej pieniędzy z tytułu trzynastek, czternastek i nowych wyrównań. Podwyższone zostaną również dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie i ryczałt energetyczny. Wszystko to wynika z obowiązujących ustaw i decyzji publikowanych przez ZUS oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.
27 paź 2025

Od 1 września 2025 roku uczniowie techników oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami. Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia z tego obszaru, mogą zdobyć kwalifikacje dzięki bezpłatnym studiom podyplomowym oferowanym przez czołowe uczelnie w Polsce.
TSUE ucina spekulacje wokół WIBOR-u: ten wskaźnik jest legalny. Chodzi o przejrzystość komunikacji banku z klientem
27 paź 2025

W dniu 11 września 2025 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR. Wbrew niektórym zapowiedziom, nie był to dzień „przesilenia” dla sektora bankowego. Przeciwnie – opinia wprowadziła spokój i przywróciła proporcje w dyskusji, która w ostatnich miesiącach coraz bardziej przypominała medialny rollercoaster.

REKLAMA

Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
27 paź 2025

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?
eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?
27 paź 2025

Portal eZUS, który już niedługo zastąpi PUE ZUS, będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. – Jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych zmian. Pod koniec tego roku planujemy je udostępnić klientom – zapowiada Magdalena Mazur-Wolak, dyrektorka Departamentu Relacji z Klientami. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 roku. Obecnie korzysta z niego 13,6 mln klientów ZUS.
Kup telefon przed końcem 2025 roku i rozlicz to w zeznaniu rocznym. MF potwierdza, że te wydatki ułatwiają wykonywanie czynności życiowych
27 paź 2025

Jakie wydatki będzie można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym? Warto zastanowić się nad tym już teraz, by na początku 2026 roku nie mieć problemu z udokumentowaniem poniesionych kosztów. Przepisy, które trzeba będzie zastosować już znamy.
Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]
27 paź 2025

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

REKLAMA

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 r. niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu [STAŻ PRACY 2026]
27 paź 2025

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS będzie można uzyskać od stycznia 2026 r., co jest niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu, a co jeśli się nie da? Będzie możliwość udowodnienia samemu odpowiednimi dokumentami - okresu i formy wykonywania pracy - na innej podstawie niż stosunek pracy - aby mieć większy staż pracy. Czy szykuje się mała rewolucja w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - wydaje się, że w praktyce tak. Jak podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Mało kto tak naprawdę ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie. Dlatego konieczna jest zmiana Kodeksu pracy, aby wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego".
KSeF pomoże uszczelnić budżet. MF liczy na 18,7 mld zł wpływów w 2026 roku
27 paź 2025

Dzięki zmianom w podatkach i uszczelnieniu systemu za pomocą KSeF, Polska może w 2026 roku zyskać nawet 18,7 mld zł. Wśród planowanych działań są m.in. podwyżki CIT dla banków, wyższe stawki VAT i akcyzy oraz ograniczenie liczby osób nielegalnie zatrudnionych w budownictwie.

REKLAMA