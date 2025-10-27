Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla emerytów. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych", coroczną waloryzację i wyższe dodatki. Seniorzy mogą liczyć na więcej pieniędzy z tytułu trzynastek, czternastek i nowych wyrównań. Podwyższone zostaną również dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie i ryczałt energetyczny. Wszystko to wynika z obowiązujących ustaw i decyzji publikowanych przez ZUS oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

rozwiń >

Przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych"

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa z 5 sierpnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1169), która kończy problem niższych emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019. ZUS ma obowiązek przeliczyć świadczenia bez konieczności składania wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Ustalenie wysokości emerytury następuje z urzędu – stanowi art. 3 ust. 1 ustawy.

Na przeliczenie ZUS ma trzy miesiące od wejścia w życie przepisów, co oznacza, że wyższe emerytury i wyrównania powinny zostać wypłacone najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. Szacuje się, że różnica może wynosić od kilkudziesięciu do ponad 200 zł miesięcznie brutto, zależnie od historii ubezpieczeniowej.

Waloryzacja świadczeń w 2026 roku

W marcu 2026 r. ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację rent i emerytur. Według założeń budżetu państwa i danych Ministerstwa Finansów wskaźnik waloryzacji wyniesie ok. 4,88%.

REKLAMA

Przy obecnej najniższej emeryturze w wysokości 1878,91 zł brutto (od 1 marca 2025 r.), po waloryzacji świadczenie wzrośnie do około 1970 zł brutto. Ostateczny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym 2026 r. w Monitorze Polskim.

ZUS przypomina, że waloryzacja dotyczy wszystkich świadczeń długoterminowych, zarówno emerytur, jak i rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatki do emerytur i rent

Równolegle z waloryzacją corocznie rosną dodatki przysługujące określonym grupom uprawnionych. Od 1 marca 2025 r. obowiązują następujące kwoty (według danych ZUS i Urzędu do Spraw Kombatantów):

Rodzaj dodatku Kwota od 1 marca 2025 r. Komu przysługuje Dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł Osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek kombatancki 348,22 zł Kombatantom i osobom represjonowanym, pobierającym emeryturę lub rentę. Dodatek kompensacyjny 52,23 zł Wdowom lub wdowcom po kombatantach i osobach uprawnionych. Dodatek za tajne nauczanie 348,22 zł Nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w czasie okupacji lub nauczali w języku polskim przed 1 września 1939 r. na terenie III Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska. Ryczałt energetyczny 312,71 zł Kombatantom i osobom uprawnionym jako rekompensata kosztów energii.

Kwoty te zostaną zaktualizowane w marcu 2026 r. o wskaźnik waloryzacji. ZUS podkreśla, że dodatki te są wolne od podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej.

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura została wprowadzona ustawą z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym i ma charakter stały. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia, i jest wypłacana automatycznie przez ZUS.

Kwota trzynastki jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po waloryzacji, a więc w 2026 roku wyniesie około 1970 zł brutto. Od wypłaty potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku, w kwietniu, razem z bieżącym świadczeniem emerytalnym lub rentowym.

Nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS wypłaca ją automatycznie wszystkim uprawnionym (emerytom, rencistom, osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także rolnikom z KRUS).

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura, na stałe wprowadzona do systemu ustawą z 26 maja 2023 r., jest świadczeniem corocznym. Podobnie jak trzynastka, przysługuje wszystkim seniorom pobierającym świadczenia z ZUS, KRUS, MSWiA i MON.

Wysokość czternastki odpowiada minimalnej emeryturze po waloryzacji, ale obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, a powyżej tego progu dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie. Od świadczenia pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na PIT.

Czternasta emerytura jest wypłacana raz w roku, zwykle we wrześniu.

Nie ma jednego, sztywnego dnia dla wszystkich, ZUS wypłaca ją etapami, razem z bieżącymi emeryturami i rentami.

Zwrot podatku PIT

Seniorzy z niższymi świadczeniami mogą w 2026 roku odzyskać część podatku dochodowego, potrąconego z trzynastek i czternastek wypłaconych w 2025 roku.

Zwrot nadpłaty podatku otrzymasz do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je elektronicznie – przypomina Ministerstwo Finansów.

Zwrot dotyczy głównie osób, których roczny dochód z emerytury nie przekracza pierwszego progu podatkowego, a z dodatkowych świadczeń pobrano zaliczki PIT.

Podstawa prawna