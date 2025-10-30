REKLAMA

Świadczenia » Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia

Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia

30 października 2025, 15:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
gotówka, pieniądze, renta
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia
Osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu otrzymują świadczenie pieniężne, potocznie określane jako "renta alkoholowa", które jest wypłacane przez ZUS. Należy pamiętać, że od marca 2025 roku obowiązuje wyższa kwota świadczenia, zmieniona w wyniku waloryzacji. Oto szczegóły.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego

Potocznie nazywana "renta alkoholowa" jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Świadczenie to przysługuje osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy, częściowo lub całkowicie, w wyniku problemów zdrowotnych, w tym tych spowodowanych długotrwałym uzależnieniem od alkoholu. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:

  1. Orzeczenie lekarskie: Posiadanie oficjalnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS (lub komisji lekarskiej) potwierdzającego częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Wykazanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (stażu ubezpieczeniowego), którego długość jest zróżnicowana w zależności od wieku ubiegającego się o świadczenie.
  3. Termin powstania niezdolności: Utrata zdolności do pracy musiała nastąpić w trakcie trwania okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.

Renta alkoholowa - Indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Wysokość i wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy

"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. Waloryzacja odbywa się corocznie w marcu. Aktualne miesięczne stawki świadczenia (2025 roku):

  • Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1409,18 zł.
  • Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1878,91 zł.
  1. Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.
  2. Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:
  • Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).
  • Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).

Procedura ubiegania się o rentę alkoholową

Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:

  • Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.
  • Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.
  • Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Renta alkoholowa - podsumowanie

"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.

