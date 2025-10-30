Zasady rozwiązywania umów o pracę regulują przepisy

Czy rynek pracownika się kończy? W ostatnim czasie coraz częściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej, że tak. Kończą się tłuste lata pracowników, a przewaga zaczyna przechylać się na stronę pracodawców. Co i rusz docierają do nas doniesienia o tym, że pracodawcy zwalniają, a w wielu przypadkach są to zwolnienia grupowe. Może to oznaczać, że w najbliższym czasie znaczniej rzadziej będziemy wyszukiwać informacji o tym, jak powinien postąpić pracodawca, gdy pracownik porzucił pracę, a dużo częściej będzie pojawiało się zapotrzebowanie na wskazówki w zakresie tego, jakie uprawnienia przysługują pracownikom tracącym zatrudnienie.

Do utraty pracy może dojść na różne sposoby – zawarta umowa o pracę na czas określony może nie zostać przedłużona, pracodawca albo pracownik mogą wypowiedzieć łączącą ich umowę, ale może również mieć miejsce rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Do tego ostatniego scenariusza mogą przyczynić się zarówno „przewinienia” pracodawcy, jak i pracownika. Zakończenie stosunku pracy może mieć miejsce również na mocy porozumienia jego stron. Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do wspomnianych już zwolnień grupowych.

Ponad 14 tys. złotych odprawy za rozwiązanie umowy

Jednym z uprawnień, które przysługuje pracownikom objętym tą procedurą jest prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Osiąga ona wysokość:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jednocześnie jednak, wysokość wypłaconego z tego tytułu świadczenia nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia 2026 roku płaca minimalna będzie wynosiła 4806 zł. Maksymalna granica kwotowa dla odprawy wypłacanej z tytułu zwolnień grupowych również wzrośnie więc z 69.990 zł obowiązujących w 2025 roku do 72.090 zł. A na co będą mogli liczyć słabiej opłacani pracownicy? W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, kwota odprawy dla pracowników wynagradzanych płacą minimalną będzie wynosiła od 4806 zł dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, do 14.418 zł dla pracowników zatrudnionych ponad 8 lat.