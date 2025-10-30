REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ostatnie dwa miesiące na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki – właściciele nieruchomości, którzy to przeoczą, później już tylko stracą [LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN I TERMINÓW]

Ostatnie dwa miesiące na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki – właściciele nieruchomości, którzy to przeoczą, później już tylko stracą [LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN I TERMINÓW]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2025, 07:28
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
decyzja o warunkach zabudowy, działki, nieruchomości, plan ogólny, gmina
Ostatnie dwa miesiące na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki – właściciele nieruchomości, którzy to przeoczą, później już tylko stracą [LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN I TERMINÓW]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Decyzję o warunkach zabudowy, której uzyskanie jest niezbędne m.in. do posadowienia na swojej działce domu (o ile na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), na „starych zasadach”, które dawały właścicielowi nieruchomości największą „wolność” w zakresie realizowanej przez niego inwestycji – będzie można uzyskać jeszcze tylko przez najbliższe dwa miesiące. Decyzje WZ wydane przez gminy po tym terminie, będą już bowiem podlegały nowym, zdecydowanie bardziej restrykcyjnym regulacjom.

Zobowiązanie gmin do uchwalenia nowego dokumentu planistycznego (tzw. planu ogólnego), który może uniemożliwić właścicielowi nieruchomości uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla jego działki

  1. Do 30 czerwca 2026 r. każda gmina musi uchwalić nowy dokument planistyczny w randze aktu prawa miejscowego – tzw. plan ogólny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  2. Decyzje o warunkach zabudowy wydane od 1 lipca 2026 r. będą musiały być zgodne z ww. planami ogólnymi (dotychczas – decyzje o warunkach zabudowy nie musiały być zgodne ze stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).
  3. Gmina, w planie ogólnym, może ustalić strefę z zakazem zabudowy, co – od 1 lipca 2026 r. (z zastrzeżeniem, że plan ogólny, może zostać uchwalony przez gminę wcześniej, ponieważ ww. termin jest terminem ostatecznym) – będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla działki, która jest nią objęta.
  4. Nowe przepisy nie anulują jednak obecnie obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy (i wszystkich tych, które właściciele nieruchomości uzyskają przed uchwaleniem przez gminę planu ogólnego, co nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2026 r.).

Powyższe zmiany wynikają z:

REKLAMA

REKLAMA

  • Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.) oraz
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 527)

Już niebawem wszystkie decyzje o warunkach zabudowy będą obarczone terminem ważności – koniec z bezterminowymi decyzjami o warunkach zabudowy dla nieruchomości gruntowych

Ponadto – niezależnie od powyższych zmian związanych z obowiązkiem uchwalenia przez gminy planów ogólnych – zmianie ulega również okres ważności decyzji o warunkach zabudowy:

  1. Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy wydane od 1 stycznia 2026 r. będą miały określony termin ważności 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Po upływie ww. okresu – decyzje o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne począwszy od 1 stycznia 2026 r. – będą wygasać.
  2. Decyzje o warunkach zabudowy, które staną się prawomocne przed 1 stycznia 2026 r. bezterminowe.

Powyższa zmiana wynika z:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości gruntowych (którzy planują np. na budowę domu na posiadanej działce), nie powinni już dłużej zwlekać z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany:

REKLAMA

  1. Warto jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla posiadanej działki.
  2. Jeżeli (prawomocną) decyzję o warunkach zabudowy uda się uzyskać do 31 grudnia 2025 r. – jest to najlepsza z możliwych sytuacji, ponieważ będzie ona bezterminowa i nie powinny „zagrażać” jej ustalenia wynikające z planu ogólnego, który zostanie uchwalony przez gminę najpóźniej do 30 czerwca 2026 r. (z zastrzeżeniem jednak, że gmina może się „pospieszyć” i uchwalić plan ogólny wcześniej, ponieważ ww. termin jest terminem ostatecznym).
  3. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana (i stanie się prawomocna) pomiędzy 1 stycznia 2026 r. a 30 czerwca 2026 r. – również nie powinny zagrażać jej ustalenia wynikające z planu ogólnego (chyba, że – tak jak powyżej – plan ogólny zostanie przez gminę przyjęty wcześniej niż 30 czerwca 2026 r., ponieważ jest to termin ostateczny, a zatem – gmina może uchwalić plan ogólny również przed tą datą), ale będzie to już decyzja, która nie będzie bezterminowa (a obarczona 5-letnim okresem ważności). Jeżeli w tym terminie inwestycja nie zostanie zrealizowana, a działka (w międzyczasie) zostanie objęta w planie ogólnym zakazem zabudowy – uzyskanie kolejnej decyzji o warunkach zabudowy, po utracie ważności przez powyższą decyzję WZ, nie będzie już możliwe.
  4. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie uzyskana do 30 czerwca 2026 r. – gmina wyda ją już tylko pod tym warunkiem, że będzie ona zgodna z ustaleniami planu ogólnego (a zatem – działka, której dotyczy wniosek, nie będzie objęta np. zakazem zabudowy w ww. planie ogólnym).

Więcej informacji na temat opisanych powyżej zmian, można znaleźć w poniższych artykułach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Właścicielom nieruchomości dodatkowo „pokrzyżować plany” związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki może procedowany w Sejmie projekt ustawy, który ma wprowadzić amnestię dla gmin za nieterminowe wydanie WZ-ek

Właścicielom nieruchomości dodatkowo „pokrzyżować plany” związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki może procedowany w aktualnie w Sejmie projekt ustawy, który ma wprowadzić amnestię dla gmin za nieterminowe wydanie decyzji WZ. Mowa o projekcie, który w dniu 30 września br., został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej, Polska 2050 – Trzecia Droga, PSL – Trzecia Droga oraz Lewicy – tj. projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1839), który zakłada czasowe uchylenie możliwości stosowania wobec organów zobowiązanych do wydania decyzji o warunkach zabudowy art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ale po kolei:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wójt burmistrz lub odpowiednio – prezydent miasta ma:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora,
  • 65 dni – jeśli dotyczy biogazowni rolniczej spełniającej określone warunki,
  • 90 dniw pozostałych przypadkach.

W praktyce, termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może również opóźnić się np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.

Ważne

Art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi jednak, że – jeżeli właściwy organ nie wyda wnioskodawcy decyzji o warunkach zabudowy w terminie odpowiednio 21, 65 i 90 dni od dnia złożenia wniosku, może on wnieść żądanie wymierzenia mu kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Żądanie wnosi się do wojewody za pośrednictwem organu, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy.

Organ nie zapłaci tej kary wnioskodawcy, lecz stanowi ona dochód budżetu państwa, ale jest wystarczającym motywatorem do tego, aby terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy były przez gminy dotrzymywane.

W art. 9 ww. projektu poselskiego zawarto natomiast przepis wstrzymujący do dnia 31 grudnia 2026 r. bieg terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia na wójta, burmistrza lub odpowiednio – prezydenta miasta kary za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Autorzy projektu argumentują, że – „Po wejściu w życie reformy systemu planowania przestrzennego, wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, znacząco zwiększyła się liczba składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ma to związek ze zmianą zasad wydawania tych decyzji, która nastąpi po wejściu w życie planów ogólnych gmin. Dane zbierane w ramach corocznego badania statystycznego: 1.02.04(017) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wskazują w roku 2024 na wzrost liczby wydanych w kraju decyzji o warunkach zabudowy o 27% względem roku 2023 (2023 г. – 141 418 decyzji, 2024 r. - 180 206 decyzji). W ponad 330 gminach wzrost ten wyniósł między 50% a 100%, a w prawie 200 gminach – więcej niż 100%. Nagromadzenie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, które powinny być wydane w określonym ustawowo terminie (90 dni), powoduje problemy organizacyjne i kadrowe jednostek samorządu terytorialnego, które w tym samym czasie (do 1 lipca 2026 r.) są obciążone obowiązkiem sporządzania planu ogólnego. Wobec powyższego gminy mają trudności w dotrzymaniu ustawowych terminów wydania decyzji, w związku z czym są narażone na związane z tym kary finansowe, a jednocześnie sytuacja ta może opóźnić sporządzanie planów ogólnych gmin. Projekt ustawy odpowiada na opisane kwestie poprzez czasowe zawieszenie kar za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

Ważne

Wprowadzenie powyższej zmiany (a należy podkreślić, że jest na to duża szansa, ponieważ ma ona poparcie w kilku ugrupowaniach politycznych), oznaczałoby dla właścicieli nieruchomości, że straciliby skuteczne narzędzie do domagania się od gminy terminowego wydania decyzji o warunkach zabudowy, co jest istotne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się terminu na uchwalenie przez gminy planów ogólnych, które mogą na zawsze uniemożliwić właścicielom działek np. posadowienie na nich domu. Inaczej „rzecz” ujmując – mogłoby to oznaczać, że gminy nie wydadzą WZ-ek np. do końca bieżącego roku (a zatem wydane przez nie później decyzje nie będą już bezterminowe) lub do 30 czerwca 2026 r. (a zatem wydane decyzje przez nie później nie będą już niezależne od ustaleń dokonanych w planie ogólnym) i nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Projekt ustawy, który zakłada wstrzymanie do dnia 31 grudnia 2026 r. stosowania wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta przepisu art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie którego mogą oni zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji – w dniu 30 września 2025 r. został skierowany do opinii:

  • sejmowego Biura Legislacyjnego,
  • Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji,
  • organizacji samorządowy oraz
  • Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prokuratora Generalnego, Rady Dialogu Społecznego i Konfederacji Lewiatan, a także

do konsultacji społecznych, w ramach których – do 30 października 2025 r.każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem: LINK. 6 października 2025 r. natomiast, dodatkowo, został on również skierowany do opinii organizacji samorządowych.

Więcej na jego temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Spokojnie „spać” mogą natomiast właściciele nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajdujących się się na obszarze z przeznaczeniem pod zabudowę

Uchwalenia przez gminy (do 30 czerwca 2026 r.) planów ogólnych nie muszą natomiast obawiać się właściciele nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które znajdują się na obszarze z przeznaczeniem (w ww. miejscowym planie) pod zabudowę. W celu realizacji inwestycji, nie muszą oni bowiem uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy, a wejście w życie planów ogólnych nie spowoduje utraty mocy obowiązującej planów miejscowych (o czym wprost stanowi art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na pytanie – „Czy w związku z przywołaną ustawą plany miejscowe gminne, będą kolidowały z planami ogólnymi dla gmin?”, w dniu 22 lutego 2024 r., odpowiedzi udzielił ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Krzysztof Kukucki, który (w ramach odpowiedzi na interpelację poselską nr 1248) poinformował:

„Przyszłe wejście w życie planu ogólnego także nie będzie wywoływało utraty ważności obowiązujących planów miejscowych. Stanowi o tym art. 34 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia wprowadzanych planów ogólnych będą więc wiążące wyłącznie w odniesieniu do planów miejscowych uchwalanych po wejściu w życie planu ogólnego.”

Z pełną treścią ww. odpowiedzi na interpelację, można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MRiT na interpelację poselską nr 1248 - w sprawie wpływu planów ogólnych na mpzp

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 527)
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1839)
Powiązane
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
29 paź 2025

Narodowy Bank Polski zgromadził już blisko 520 ton złota, co plasuje nasz kraj w czołówce największych posiadaczy kruszcu na świecie. W obliczu globalnych zmian pojawia się jednak pytanie: czy złoto wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe kraju i kiedy Polska zdecyduje się sięgnąć także po bitcoina? Eksperci podpowiadają kiedy i jak tego dokonać!
Nowe uprawnienia PIP od 1 stycznia 2026 r. - decyzje zamiast sądu, wyższe kary i kontrole zdalne
29 paź 2025

Od początku 2026 roku wejdą w życie przepisy znacząco rozszerzające kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zmiany te w istotny sposób wpłyną na relacje między pracodawcami, zleceniobiorcami i osobami współpracującymi w modelu B2B. Nowe regulacje mają zwiększyć skuteczność kontroli i ograniczyć nadużycia w zatrudnieniu, ale mogą też oznaczać poważne wyzwania dla firm. W artykule omawiamy najważniejsze założenia nowelizacji oraz jej praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców.
Chcesz mieć byle jaką emeryturę? Wypłacaj pieniądze z PPK na bieżące wydatki
29 paź 2025

Polska się starzeje, a pracowników ubywa. Co to oznacza dla przyszłych emerytów? Raport GUS nie pozostawia złudzeń - obciążenie systemu emerytalnego będzie coraz większe. W obliczu tych wyzwań Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stają się kluczem do finansowej stabilności na jesień życia. Tomasz Orlik, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PFR TFI wyjaśnia dlaczego PPK to nie tylko oszczędności, ale i inwestycja w Twoją przyszłość, którą warto potraktować długoterminowo.
PZON: Nie ma okulisty (komisja orzeka o niepełnosprawności oka). Nie ma też ortopedy (komisja orzeka o nogach). Pedagog pyta: Czy możesz sam się ubrać i najeść? Czy masz kolegów?
30 paź 2025

Kolejny list do Infor.pl o tym samym schemacie przebiegu komisji ustalania stopnia i zakresu niepełnosprawności wobec dziecka. Komisje w sprawie niepełnosprawności oceniają niepełnosprawność przy pomocy trzech pytań. W przypadku dzieci autystycznych i mających zespół Aspergera są to pytania o 1) imię i nazwisko 2) wiek i 3) ulubione zajęcia. Jeszcze inne pytania są w odniesieniu do dzieci okaleczonych na poziomie wzroku, sprawności nóg albo rąk. W tym wypadku mama takiego dziecka relacjonuje nam, że w badaniu dziecka z niepełnosprawnością na poziomie wzroku i ortopedii kluczowe staje się pytanie pedagoga: 1) czy chłopiec może sam się ubrać, 2) sam się najeść, czy 3) ma kolegów. Matka wyciąga z tego wniosek, że zamiast badania medycznego pod kątem stopnia niepełnosprawności jej rodzina przeszła jakiś rodzaj testu na samodzielność jej dziecka (jeżeli dziecko się samo ubierze, to nie jest niepełnosprawne).

REKLAMA

Nieobowiązkowe prace domowe - krzywda liczona w miliardach złotych. Kto poniesie odpowiedzialność za decyzje w edukacji?
29 paź 2025

Jeśli każde dziecko w Polsce straciło jeden rok edukacji przez wadliwe decyzje resortu, to nie mówimy o reformie, lecz o krzywdzie narodowej – wartej ponad 15 miliardów złotych. Waldemar Żurek zapowiada pozwy wobec sędziów, którzy – jego zdaniem – „nie są sędziami” i powinni odpowiadać własnym majątkiem. Wreszcie ktoś głośno mówi o osobistej odpowiedzialności za decyzje publiczne. Problem w tym, że pan Żurek patrzy jedynie tam, gdzie politycznie wygodnie. Jeśli naprawdę chcemy rozmawiać o odpowiedzialności za wyrządzanie krzywdy, to nie w sądach, lecz w Ministerstwie Edukacji trzeba jej szukać - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Jest limit kontroli – mogą trwać tyle i ani dnia dłużej. NSA potwierdza – wtedy można kazać kontrolerom pocałować klamkę
29 paź 2025

Przedsiębiorcy, także działający w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, mogą być kontrolowani przez szereg państwowych instytucji. Czas trwania kontroli to nie tylko stres co do tego, czy kontroler nie będzie dokonywał innej, mniej korzystnej interpretacji przepisów, niż przedsiębiorca stosował, ale też uciążliwość. W toku kontroli urzędnicy żądają masy dokumentów, a także wyjaśnień, odpowiedzi na pytania. Jednak czas kontroli jest limitowany.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy – duże zmiany od 2026 roku
29 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania wniosku o zasiłek pogrzebowy. Wynika to zarówno z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno–rentowe. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. Przypomnijmy, że od przyszłego roku wzrośnie też kwota zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł.
Odpowiedzialność solidarna przy delegowaniu pracowników do Niemiec. Obowiązki pracodawcy i pracodawcy użytkownika
29 paź 2025

W przypadku delegowania pracowników do Niemiec - zarówno w modelu pracy tymczasowej, jak i świadczenia usług - szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie odpowiedzialności solidarnej. Choć temat ten nie zawsze znajduje się w centrum uwagi przedsiębiorców, jego praktyczne skutki mogą być bardzo poważne. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przez instytucje kontrolne, zarówno agencja delegująca pracowników do Niemiec, jak i klient końcowy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - również finansowej.Podstawą prawną dla agencji pracy jest Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – niemiecka ustawa o zatrudnieniu tymczasowym, natomiast w przypadku firm podwykonawczych zastosowanie ma § 631 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). W artykule eksperckim przygotowanym przez Euro-lohn odpowiadamy na pytania: Kto odpowiada za wynagrodzenie, składki i podatki - pracodawca czy użytkownik? Jaka jest rola dokumentów: PIT-4, PIT-28, Lohnsteuerbeschanigung, o czym należy wiedzieć podczas rozliczeń podatkowych i jakie są obowiązki księgowe przy delegowaniu pracowników do Niemiec.

REKLAMA

Długi weekend i wysyp wolnego na szybko. Co może zrobić pracownik, gdy wizyta w rodzinnych stronach nie pójdzie zgodnie z planem?
29 paź 2025

Dzień Wszystkich Świętych zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Wielu z nich w czasie zbliżającego się weekendu wyjedzie w rodzinne strony. Nie tylko odwiedzą cmentarze, ale i spotkają się z rodziną. Pracodawcy mogą się spodziewać, że 3 listopada nie każdy stawi się do pracy.
Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Aby zaoszczędzić w grudniu, trzeba szybko złożyć wniosek
29 paź 2025

Aby skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025 roku, trzeba złożyć wniosek w listopadzie. Oznacza to, że czas na porządki na koncie ubezpieczonego i zawnioskowanie o ulgę, dobiega końca. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni więc przystąpić do działania.

REKLAMA