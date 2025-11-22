Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Dla kogo? Od kiedy, jakie warunki?
REKLAMA
REKLAMA
Rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają w najstarszych Polaków. Rząd przygotowuje nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia, który ma zapewnić roczne wsparcie w wysokości nawet 1200 zł. Nowe świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów energii i ogrzewania, zanim wejdą w życie unijne przepisy ETS2, które podniosą ceny paliw i ciepła.
- Czym jest nowa dopłata dla seniorów po 60. i 65. roku życia?
- Dla kogo dopłata 1200 zł do prądu i ogrzewania?
- Ile wyniesie wsparcie i jak będzie wypłacane?
- Kto będzie wypłacał dopłaty?
- Kiedy ruszy nabór wniosków?
- Dlaczego rząd wprowadza nową dopłatę?
- Co zamiast dopłaty w 2025 roku?
- Nowy bon ciepłowniczy – wsparcie dla mieszkańców bloków
Czym jest nowa dopłata dla seniorów po 60. i 65. roku życia?
To forma bonu energetycznego, który ma złagodzić skutki podwyżek energii i kosztów ogrzewania. Wsparcie skierowane będzie do osób najuboższych – głównie emerytów, którzy często muszą wybierać między ogrzewaniem mieszkania a zakupem leków.
REKLAMA
REKLAMA
W poprzednich latach podobne dopłaty trafiły do ponad 2 mln gospodarstw domowych, jednak nowy program będzie skierowany wyłącznie do seniorów spełniających określone kryteria.
Dla kogo dopłata 1200 zł do prądu i ogrzewania?
Z nowego programu będą mogły skorzystać osoby:
- kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po 65. roku życia,
- których miesięczny dochód nie przekracza 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
- mieszkające w budynkach ogrzewanych indywidualnie – np. piecem na węgiel, olej opałowy lub inne paliwa kopalne.
Ile wyniesie wsparcie i jak będzie wypłacane?
Średnia wysokość nowej dopłaty to 1200 zł rocznie, wypłacane w czterech ratach po około 300 zł co trzy miesiące.
REKLAMA
Celem programu jest realne obniżenie rachunków za energię i ciepło w gospodarstwach najbardziej narażonych na wzrosty cen.
Kto będzie wypłacał dopłaty?
Za obsługę programu ma odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski, a urzędnicy zweryfikują dane i sprawdzą, czy dochody mieszczą się w granicach ustawowych.
Kiedy ruszy nabór wniosków?
Nowe formularze wniosków pojawią się dopiero po ogłoszeniu oficjalnego startu programu. Według zapowiedzi rządu, nastąpi to najwcześniej w 2027 roku, kiedy też ruszą pierwsze wypłaty. System ma funkcjonować przez minimum 5 lat.
Dlaczego rząd wprowadza nową dopłatę?
Nowy system dopłat ma być odpowiedzią na unijne regulacje ETS2, czyli tzw. „podatek od ogrzewania”, który wprowadzi dodatkowe opłaty za emisję CO₂. Polska planuje maksymalnie opóźnić jego wejście w życie, ale jednocześnie buduje system osłonowy dla gospodarstw domowych, by ochronić seniorów przed gwałtownym wzrostem kosztów energii.
Co zamiast dopłaty w 2025 roku?
Ponieważ nowy program ruszy dopiero w 2027 roku, rząd utrzymał zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Do końca 2025 roku obowiązuje maksymalna cena 500 zł/MWh. To rozwiązanie przejściowe ma chronić Polaków do czasu pełnego uruchomienia nowego systemu dopłat.
Nowy bon ciepłowniczy – wsparcie dla mieszkańców bloków
Równolegle planowany jest też bon ciepłowniczy – dopłata dla gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, czyli sieci ciepłowniczej w budynkach wielorodzinnych. Świadczenie obejmie głównie osoby o niższych dochodach i ma pomóc w opłacaniu rachunków za ogrzewanie w blokach i kamienicach.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA