Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów przed Bożym Narodzeniem 2025. Wystarczy mieć albo wyrobić te dwie karty

Świąteczne zakupy potrafią mocno obciążyć domowy budżet, zwłaszcza że ceny produktów spożywczych przed Bożym Narodzeniem tradycyjnie rosną. Niewiele osób wie, że część seniorów może płacić mniej i to w setkach różnych punktów handlowych. Wystarczą dwa dokumenty, które razem otwierają dostęp do zniżek w sklepach, piekarniach, cukierniach, aptekach, a nawet dużych sieciach spożywczych. To ogromna szansa na realne oszczędności dla osób po 60. roku życia, które wychowały co najmniej troje dzieci.

W tym artykule wyjaśniamy, co to są te dwie karty, komu przysługują, jak je wyrobić, ile trwa procedura oraz w jakich sklepach można z nich skorzystać. Podpowiadamy też, ile można zaoszczędzić i gdzie sprawdzić listę partnerów.

Jak zwiększyć zakres zniżek przed świętami? Wystarczy mieć te dwa dokumenty

Seniorzy mogą korzystać z wielu promocji w sklepach, ale zwykle są to rabaty czasowe i ograniczone, a do tego często z aplikacją. Mało kto wie, że kombinacja dwóch kart - Karty Dużej Rodziny (KDR) oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) - daje dostęp do bardzo dużej ilości marketów i innych punktów handlowych, gdzie po okazaniu karty można dostać naprawdę znaczące zniżki.

Karta Dużej Rodziny działa w największych polskich sieciach: Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland, Selgros, Circle K, Orlen i wielu innych. Karta ta to ogólnopolski system zniżek, który większość osób kojarzy wyłącznie z rodzinami mającymi małe dzieci. Tymczasem mało kto wie, że należy się ona rodzicom dożywotnio, nawet wtedy, gdy dzieci są już dorosłe, mieszkają osobno i od dawna są niezależne finansowo.

Natomiast Ogólnopolska Karta Seniora obejmuje mniejsze sklepy, lokalne piekarnie, cukiernie, apteki, gabinety usługowe i punkty medyczne.

Karta Dużej Rodziny - co to jest i komu przysługuje?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek, uregulowany ustawą z 5 grudnia 2014. Przysługuje rodzinom wielodzietnym. Jedna zasada jest kluczowa:

Prawo do posiadania KDR przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Przede wszystkim możliwość tańszych zakupów w setkach sieci i tysiącach punktów, m.in.:

Auchan

Carrefour

Lidl

Kaufland

Selgros

Circle K

Orlen

apteki, stacje benzynowe, sklepy odzieżowe, sportowe, optyczne, księgarnie i wiele innych.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny? Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składamy:

w gminie/mieście właściwym dla miejsca zamieszkania,

lub online przez platformę Emp@tia.

Karta najczęściej wydawana jest w przeciągu od 3 do 14 dni, w zależności od gminy i liczby wniosków. Przed świętami warto się pospieszyć, gdyż to okres większego ruchu.

Czy karta jest płatna?

forma elektroniczna jest darmowa,

forma plastikowa również zwykle darmowa (czasem opłata ok. 10 zł w zależności od gminy).

Ogólnopolska Karta Seniora - co to jest i komu przysługuje?

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to program „Gmina Przyjazna Seniorom”,. Karta dostępna jest dla wszystkich osób, które ukończyły 60 lat. Co daje OKS?

Zniżki m.in. na:

zakupy w mniejszych sklepach lokalnych,

usługi medyczne i rehabilitacyjne,

zakupy w piekarniach, cukierniach, kawiarniach,

zakupy w lokalnych sieciach i rodzinnych przedsiębiorstwach,

bilety do kina, teatru, muzeów.

Łącznie jest prawie 3 tys. partnerów w całej Polsce.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora? Gdzie składa się wniosek?

Należy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl. Można odesłać go pocztą. Gotowe wnioski można też pobrać z internetowych stron gmin. Wnioski składamy:

w urzędzie gminy/miasta, jeśli gmina przystąpiła do programu,

jeśli nie - można wyrobić kartę indywidualnie przez Stowarzyszenie MANKO.

Karta wydawana jest zazwyczaj do 7 dni, ale w okresach przedświątecznych czas może się wydłużyć.

Czy karta jest płatna?

w gminach partnerskich jest bezpłatna,

poza nimi może być opłata członkowska.

Na jakie rabaty można liczyć mając te karty?

Karta Dużej Rodziny – przykładowe zniżki

tańsze zakupy w sklepach spożywczych , w niektórych nawet 10% ,

, w niektórych nawet , 37% na kolejowe bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,

10–20% na usługi i wybrane produkty,

20–30% w akcjach specjalnych,

rabaty na paliwo ( różne w zależności od stacji paliw),

zniżki na obuwie, odzież, okulary,

zniżki na usługi, zajęcia sportowe, księgarnie.

Ogólnopolska Karta Seniora – przykładowe zniżki

od 5% do nawet 30% w lokalnych sklepach i punktach usługowych,

i punktach usługowych, rabaty na pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze,

tańsze badania, konsultacje i zabiegi,

bilety do teatrów i placówek kultury

Lista partnerów obu kart – gdzie sprawdzić?

Pełne listy partnerów dostępne są: