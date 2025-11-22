REKLAMA

Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!

Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!

22 listopada 2025, 06:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, zima, śnieg
Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
SeventyFour
Shutterstock

W 2025 roku polscy seniorzy, w tym emeryci i renciści, mają szansę na wsparcie finansowe na zorganizowanie ferii zimowych, które może osiągnąć pułap nawet około 3300 złotych. Jest to pomoc mająca na celu ułatwienie osobom starszym skorzystania z zimowego wypoczynku. Oto szczegóły.

Warunki przyznawania dofinansowania na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku

Przyznanie tego rodzaju dofinansowania często zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta, biorąc pod uwagę takie czynniki jak stopień niepełnosprawności, ogólna sytuacja materialna, czy też aktywny udział w różnego rodzaju programach społecznych. Źródła finansowania tego wsparcia są zróżnicowane i obejmują między innymi programy rządowe, a samo przyznawanie środków może odbywać się za pośrednictwem samorządów lokalnych lub wyspecjalizowanych instytucji, takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Należy także pamiętać, że dla byłych pracowników istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zarządzanego przez byłych pracodawców.

Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów. Przykładowe kwoty i programy

Szczegółowe kwoty dofinansowania na ferie zimowe dla emerytów i rencistów mogą wynieść około 3307 złotych. Ponadto, inne programy wspierające seniorów w zakresie wakacji lub turnusów rehabilitacyjnych mogą oferować kwoty rzędu 2500 złotych, lub wyższe, zależnie od specyfiki programu i stopnia niepełnosprawności. Istnieją również programy, jak na przykład "Korpus Wsparcia Seniorów", które, choć realizowane przez gminy i przewidziane dla osób po 60. roku życia, skupiają się głównie na świadczeniu usług opiekuńczych, a nie bezpośrednio na dofinansowaniu wypoczynku.

Procedura uzyskania dofinansowania na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku

Aby ubiegać się o dofinansowanie, seniorzy powinni skontaktować się z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania samorządami lub instytucjami, które te programy realizują. Proces ten zazwyczaj wiąże się z koniecznością złożenia formalnego wniosku oraz przedstawienia niezbędnej dokumentacji, takiej jak zaświadczenia lekarskie czy dokumenty potwierdzające status materialny. Co więcej, warto sprawdzić możliwość uzyskania wsparcia z funduszy socjalnych byłego pracodawcy.

Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku - podsumowanie

Dostępność dofinansowania do ferii zimowych w 2025 roku, które dla seniorów w Polsce może sięgać kwoty około 3300 złotych, jest silnie powiązana z konkretnymi dostępnymi programami oraz indywidualną sytuacją finansowo-zdrowotną osoby ubiegającej się o wsparcie.

Źródło: INFOR
