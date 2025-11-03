Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce, o których musisz wiedzieć. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

Prawo polskie przewiduje szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Niektóre z tych świadczeń i ulg mają charakter powszechny, natomiast dostęp do innych jest regulowany kryteriami dochodowymi lub wiekiem dziecka. W Polsce można skorzystać z rozmaitych ulg przeznaczonych dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają na celu ich wsparcie materialne. Oto szczegóły.

Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

W Polsce ulga podatkowa na dziecko to jedno z najczęściej stosowanych odliczeń w rozliczeniu PIT, z którego mogą skorzystać rodzice, prawni opiekunowie oraz rodziny zastępcze.

Kto może skorzystać z ulgi?

Prawo do ulgi mają osoby rozliczające się według skali podatkowej (zasady ogólne), składające zeznania PIT-36 lub PIT-37. Ulga nie przysługuje podatnikom stosującym podatek liniowy ani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie przysługuje osobom, które faktycznie wychowują i utrzymują dziecko, niezależnie od tego, czy władza rodzicielska jest wykonywana wspólnie (po rozwodzie/separacji można podzielić ulgę po połowie), czy samodzielnie. Dotyczy to także opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ulga przysługuje na dziecko, które:

nie ukończyło 18. roku życia,

jest niepełnosprawne (posiada orzeczenie) i nie osiąga dochodów przekraczających określony limit,

ma od 18 do 25 lat, kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni, a jego roczny dochód nie przekracza ustawowego progu (zwykle jest to 12-krotność renty socjalnej).

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. Odliczenie przysługuje za każdy pełny miesiąc, w którym podatnik miał prawo do ulgi (np. od miesiąca narodzin dziecka). Stawki miesięczne (i roczne) obowiązujące w 2025 roku (identyczne jak w latach poprzednich):

Na pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).

Na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie).

Na czwarte i kolejne dzieci: 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie).

Łączna kwota odliczenia rośnie wraz z liczbą dzieci, np. w rodzinie z czwórką dzieci może przekroczyć 7 000 zł rocznie. Ulga jest odliczana bezpośrednio w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Jeśli kwota podatku jest niższa niż pełna kwota przysługującej ulgi, podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Zwrot ten wypłacany jest do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały faktycznie opłacone.

Inne formy wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi (poza ulgą w PIT)

Oprócz ulgi podatkowej, rodziny mogą korzystać z innych świadczeń, takich jak:

