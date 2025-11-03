REKLAMA

Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce

Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce

03 listopada 2025, 12:31
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Działa już ponad 2 mln skrzynek do e-Doręczeń

Polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 miliona przesyłek. Z tego cyfrowych listów poleconych było 12 mln sztuk, a przesyłek hybrydowych – 26,7 mln szt. W dodatku ok. 92 % z tych przesyłek - ponad 35,6 mln sztuk, w tym 11,9 mln całkowicie cyfrowych - zostało nadanych w 2025 roku.

- To dobre wyniki, ale chcemy dalej edukować i przekonywać Polaków, że warto przejść na cyfrową korespondencję. Z każdym kolejnym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń i jesteśmy pewni, że klienci chętniej będą w nim uczestniczyć od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy i dla wielu instytucji administracji publicznej system cyfrowych doręczeń w kontakcie z obywatelami stanie się obowiązkowy – mówi Paweł Raczyński, Prokurent Zarządu Poczty Polskiej w obszarze IT i Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej.

1 stycznia 2026 r. – początek nowej ery e-Doręczeń

Wraz z początkiem nowego, 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od nowego roku znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Pozostałym obywatelom korespondencja będzie dostarczana z pomocą usługi hybrydowej (PUH) – czyli wysyłana cyfrowo, a potem drukowana maszynowo w specjalnych ośrodkach Poczty Polskiej (w warunkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji oraz wrażliwych danych)  i dostarczana tradycyjnie przez listonoszy.

Poczta poleca usługę e-Polecony

Poczta Polska zachęca do korzystania z usługi e-Polecony. Różnica między e-Doręczeniem, a e-Poleconym polega na tym, iż w e-Doręczeniu jedną ze stron zawsze jest podmiot publiczny i dla obywateli jest bezpłatna. e-Polecony to taka sama cyfrowa przesyłka, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. Dzięki e-Poleconemu można całkowicie wyeliminować korespondencję papierową.

Jak aktywować e-Polecony?

Założenie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) jest możliwe po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra cyfryzacji. Można tego dokonać przez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń i można aktywować 
e-Polecony. Po akceptacji regulaminu tworzona jest skrzynka doręczeń kwalifikowana (SDK) i można już swobodnie komunikować się elektronicznie z innymi użytkownikami usługi.

Nadawanie adresu przez ministra daje gwarancję, że wiemy dokładnie, z kim prowadzimy korespondencję, bo nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik, chcąc skorzystać z usługi, musi się uwierzytelnić, czyli zalogować z pomocą środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego.

ePoczta-Polska.pl – prosty sposób na cyfryzację

Poczta Polska uruchomiła ważne narzędzie, które pomaga pożegnać się z awizem i ułatwia komunikację, np. z partnerami biznesowymi czy klientami. Pod adresem ePoczta-Polska.pl przez 24 godziny na dobę działa nowoczesna platforma służąca do kupowania usług cyfrowych. Każdy może tam wykupić pakiet e-Poleconych, dzięki któremu będzie błyskawicznie nadawał cyfrowe listy do innych osób czy firm. A wszystko nawet taniej niż po 2 zł od sztuki.

Można tu również kupić e-usługi dostarczane przez renomowanego partnera Poczty Polskiej - KIR, szczególnie ważne dla przedsiębiorców: kwalifikowany podpis cyfrowy, kwalifikowaną pieczęć cyfrową czy certyfikat SSL, dzięki którym z dowolnego miejsca i o każdej porze można wysyłać dokumenty szybko, bezpiecznie i z potwierdzoną autentycznością.

Do podpisywania pism wysyłanych przez przedsiębiorców w ramach e-Doręczeń lub e-Poleconego do klientów, administracji publicznej czy partnerów biznesowych warto wykorzystać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Taki podpis ma moc prawną podpisu odręcznego i zgodnie z rozporządzeniem eIDAS jest akceptowany na terenie całej UE. Przykładowo z firmowego konta wysyłane są pisma, ale samo pismo jest dodatkowo podpisane kwalifikowanym podpisem upoważnionego pracownika firmy.

Pakiety na ePoczta-Polska.pl zawierają różne liczby e-Poleconych. Klient kupując pakiet, ma do wyboru 10, 20 lub 50 sztuk cyfrowych przesyłek na miesiąc oraz w zależności od wybranego pakietu: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczną lub certyfikat SSL. Można też e-Polecone wykupić w ramach płatności jednorazowych. 

Zobacz jak zacząć korzystać z e-Doręczeń krok po kroku.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

