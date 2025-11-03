5116,99 zł - rząd zdecydował o wysokości tej emerytury. Wzrost od 1 stycznia 2026 roku. Kto dostanie tyle pieniędzy?

Osoby, które w okresie swojej aktywności zawodowej wypracowały szczególne osiągnięcia, będą mogły po jej zakończeniu liczyć na emeryturę w wysokości odbiegającej od tej standardowej. Co trzeba zrobić i na co będzie można liczyć w zamian?

Ta emerytura to wyjątkowe świadczenie tylko dla niektórych

Aż 5116,99 zł brutto emerytury od 1 stycznia 2026 roku. Czy to możliwe? Tak, ale tylko dla wąskiej grupy uprawnionych osób o szczególnych osiągnięciach. Wąskie grono osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do podniesienia rangi Polski na arenie międzynarodowej, może liczyć na to, że po zakończeniu aktywności zawodowej na ich konta będzie trafiała taka właśnie konkretna kwota. Przypomnijmy, że od marca 2025 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto. Dziś jeszcze nie wiemy ile będzie wynosiła od marcu 2026 roku, po kolejnej waloryzacji. Z pewnością jednak nie dorówna wysokością świadczeniu funkcjonującemu od 2000 roku, które pobiera jedynie 597 osób. Kim są? To medaliści igrzysk olimpijskich, ale również paraolimpijskich, głuchych, zawodów „Przyjaźń 84” oraz olimpiady szachowej. To właśnie im minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej przyznaje emeryturę olimpijską. Aby ją otrzymać, muszą zdobyć co najmniej jeden medal na zawodach wyszczególnionych przez ustawodawcę, ukończyć 40 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Prawa do świadczenia pozbawia skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także ukaranie dyscyplinarne za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Wzrost tej emerytury osiągnął poziom 1174,18 złotych

O jakich zawodach mowa w przepisach? Jak wynika z art. 36 ustawy o sporcie, chodzi o:

- igrzyska olimpijskie,

- olimpiadę szachową,

- Igrzyska Dobrej Woli,

- zakwalifikowanych na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,

- zakwalifikowanych na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

- zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika kwoty bazowej wynoszącego 1,8. Zgodnie z projektem budżetu na 2026 r. kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej ma wynieść 2842,77 zł. To zaś oznacza, że emerytura olimpijska osiągnie poziom 5116,99 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie (od stycznia 2025 roku) wynosi ona 4967,95 zł brutto miesięcznie, w 2024 roku wynosiła 4203,04 zł, a w 2023 roku 3942,81 zł. Oznacza to, że od 2023 do 2026 roku wzrost będzie wynosił aż 1174,18 zł.

