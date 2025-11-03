Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski. Sprawdź, czy dostaniesz bon ciepłowniczy

Bon ciepłowniczy to nowy, jednorazowy instrument wsparcia finansowego, wprowadzony w celu złagodzenia skutków podwyżek cen ciepła systemowego. Jest to świadczenie celowane, mające trafić do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe i korzystających z ogrzewania z sieci ciepłowniczej, dla których cena ciepła przekracza określony ustawowo próg. Oto szczegóły.

rozwiń >

Dlaczego bon ciepłowniczy został wprowadzony?

Bon ciepłowniczy wchodzi w życie jako mechanizm zastępujący dotychczasowe rozwiązania "mrożące" ceny ciepła. Ustawa przewiduje wypłatę wsparcia w dwóch okresach: po raz pierwszy za drugą połowę 2025 roku (od 1 lipca do 31 grudnia), a następnie za cały rok 2026. Kluczowym założeniem jest ochrona gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które ponoszą największe obciążenie z tytułu rosnących kosztów energii cieplnej.

REKLAMA

REKLAMA

Kryteria kwalifikujące do otrzymania bonu ciepłowniczego

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, gospodarstwo domowe musi spełnić dwa główne, łączne warunki:

Korzystanie z ciepła systemowego z wysoką ceną. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do odbiorców ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Warunek ten dotyczy mieszkańców bloków, osiedli i domów podłączonych do ciepła miejskiego lub lokalnej kotłowni sieciowej. Kluczowe jest również kryterium cenowe: jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej musi przekraczać 170 zł za gigadżul (GJ). Gospodarstwa domowe ogrzewające się indywidualnie, np. własnym piecem gazowym, kotłem na węgiel, czy pompą ciepła, nie są uprawnione do tego świadczenia, chyba że w ich lokalizacji cena ciepła z sieci przekracza wspomniany próg. Spełnienie wymogów dochodu netto. Bon ciepłowniczy ma charakter socjalny i jest uzależniony od wysokości miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego. Obowiązują następujące limity dochodowe, mierzone dla miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

Dla gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekraczać kwoty 3272,69 zł.

Dla gospodarstwa wieloosobowego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 2454,52 zł.

Bon ciepłowniczy a zasada "złotówka za złotówkę"

W przypadku minimalnego przekroczenia wskazanego progu dochodowego, bon ciepłowniczy nie przepada całkowicie. Stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że kwota świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty bonu, poniżej której świadczenie nie jest już przyznawane, wynosi 20 zł.

Zróżnicowana wysokość bonu ciepłowniczego

Wysokość przyznanego bonu zależy bezpośrednio od poziomu jednoskładnikowej ceny ciepła netto (za 1 GJ) w danej lokalizacji i jest zróżnicowana na poszczególne progi:

REKLAMA

Gdy cena ciepła netto mieści się w przedziale powyżej 170 zł do 200 zł/GJ, bon wynosi 500 zł. Gdy cena ciepła netto mieści się w przedziale powyżej 200 zł do 230 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł. Gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 1750 zł.

Warto dodać, że wsparcie na cały rok 2026 będzie wyższe, sięgając odpowiednio 1000 zł, 2000 zł lub 3500 zł rocznie, w zależności od tego samego progu cenowego ciepła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proces i terminy składania wniosków o bon ciepłowniczy

Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Pierwszy nabór (za II połowę 2025 roku): Wnioski można składać w terminie od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku. Wypłata świadczenia nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku.

Drugi nabór (za cały 2026 roku): Wnioski będzie można składać w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie wystawione przez zarządcę budynku (np. spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową, właściciela lub inny podmiot dostarczający ciepło), które potwierdza, że gospodarstwo domowe korzysta z ciepła systemowego oraz jaka jest dokładna jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach.

Bon ciepłowniczy a egzekucja komornicza i zwolnienie podatkowe

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem niepodlegającym egzekucji komorniczej i jest zwolniony z podatku dochodowego (PIT). W danym okresie dla jednego adresu zamieszkania może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy.