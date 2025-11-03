REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski

Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 12:30
[Data aktualizacji 03 listopada 2025, 15:42]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bon ciepłowniczy
Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Bon ciepłowniczy to nowy, jednorazowy instrument wsparcia finansowego, wprowadzony w celu złagodzenia skutków podwyżek cen ciepła systemowego. Jest to świadczenie celowane, mające trafić do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe i korzystających z ogrzewania z sieci ciepłowniczej, dla których cena ciepła przekracza określony ustawowo próg. Oto szczegóły.

rozwiń >

Dlaczego bon ciepłowniczy został wprowadzony?

Bon ciepłowniczy wchodzi w życie jako mechanizm zastępujący dotychczasowe rozwiązania "mrożące" ceny ciepła. Ustawa przewiduje wypłatę wsparcia w dwóch okresach: po raz pierwszy za drugą połowę 2025 roku (od 1 lipca do 31 grudnia), a następnie za cały rok 2026. Kluczowym założeniem jest ochrona gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które ponoszą największe obciążenie z tytułu rosnących kosztów energii cieplnej.

REKLAMA

REKLAMA

Kryteria kwalifikujące do otrzymania bonu ciepłowniczego

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, gospodarstwo domowe musi spełnić dwa główne, łączne warunki:

  1. Korzystanie z ciepła systemowego z wysoką ceną. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do odbiorców ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Warunek ten dotyczy mieszkańców bloków, osiedli i domów podłączonych do ciepła miejskiego lub lokalnej kotłowni sieciowej. Kluczowe jest również kryterium cenowe: jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej musi przekraczać 170 zł za gigadżul (GJ). Gospodarstwa domowe ogrzewające się indywidualnie, np. własnym piecem gazowym, kotłem na węgiel, czy pompą ciepła, nie są uprawnione do tego świadczenia, chyba że w ich lokalizacji cena ciepła z sieci przekracza wspomniany próg.
  2. Spełnienie wymogów dochodu netto. Bon ciepłowniczy ma charakter socjalny i jest uzależniony od wysokości miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego. Obowiązują następujące limity dochodowe, mierzone dla miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
  • Dla gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekraczać kwoty 3272,69 zł.
  • Dla gospodarstwa wieloosobowego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 2454,52 zł.

Bon ciepłowniczy a zasada "złotówka za złotówkę"

W przypadku minimalnego przekroczenia wskazanego progu dochodowego, bon ciepłowniczy nie przepada całkowicie. Stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że kwota świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty bonu, poniżej której świadczenie nie jest już przyznawane, wynosi 20 zł.

Zróżnicowana wysokość bonu ciepłowniczego

Wysokość przyznanego bonu zależy bezpośrednio od poziomu jednoskładnikowej ceny ciepła netto (za 1 GJ) w danej lokalizacji i jest zróżnicowana na poszczególne progi:

REKLAMA

  1. Gdy cena ciepła netto mieści się w przedziale powyżej 170 zł do 200 zł/GJ, bon wynosi 500 zł.
  2. Gdy cena ciepła netto mieści się w przedziale powyżej 200 zł do 230 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł.
  3. Gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 1750 zł.

Warto dodać, że wsparcie na cały rok 2026 będzie wyższe, sięgając odpowiednio 1000 zł, 2000 zł lub 3500 zł rocznie, w zależności od tego samego progu cenowego ciepła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proces i terminy składania wniosków o bon ciepłowniczy

Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  • Pierwszy nabór (za II połowę 2025 roku): Wnioski można składać w terminie od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku. Wypłata świadczenia nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku.
  • Drugi nabór (za cały 2026 roku): Wnioski będzie można składać w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie wystawione przez zarządcę budynku (np. spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową, właściciela lub inny podmiot dostarczający ciepło), które potwierdza, że gospodarstwo domowe korzysta z ciepła systemowego oraz jaka jest dokładna jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach.

Bon ciepłowniczy a egzekucja komornicza i zwolnienie podatkowe

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem niepodlegającym egzekucji komorniczej i jest zwolniony z podatku dochodowego (PIT). W danym okresie dla jednego adresu zamieszkania może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy.

Powiązane
Ponad 3000 złotych miesięcznie dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Wystarczy ten dokument
Ponad 3000 złotych miesięcznie dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Wystarczy ten dokument
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce, o których musisz wiedzieć. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?
Szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Oto ulgi na dziecko w Polsce, o których musisz wiedzieć. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie z pracy za wyjście do sklepu po bułkę na drugie śniadanie. Czy to jest zgodne z prawem? Sprawdź, co wynika z przepisów
03 lis 2025

Czy wyjście do pobliskiego sklepu po bułkę to powód, dla którego pracownika można zwolnić z pracy? Warto wiedzieć co wynika z przepisów, ale trzeba też pamiętać, by sprawdzić, co przewiduje regulamin pracy obowiązujący w zakładzie.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
03 lis 2025

Nie każdy wie, że w ramach pomocy społecznej można dostać nawet 2066 zł na start w dorosłość, znalezienie pracy albo otwarcie działalności. MOPS przyznaje jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie, które ma pomóc stanąć na nogi. Pieniądze można przeznaczyć na kursy, sprzęt, narzędzia lub szkolenia zawodowe. Sprawdź, kto może dostać to świadczenie i jak złożyć wniosek.
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
03 lis 2025

Czy możliwe jest wsteczne 800 plus za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? Komisja Sejmowa a analizująca petycję w niniejszej sprawie - wskazała na ważne aspekty tego pomysłu. Czy świadczenie mogłoby zawierać aż tak szeroki zakres podmiotowy?
Balkony we wspólnocie mieszkaniowej: Kto odpowiada za ich stan? Kluczowy wyrok NSA
03 lis 2025

Problem odpowiedzialności za stan techniczny balkonów w budynkach wielorodzinnych od lat generuje spory pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali a wspólnotami mieszkaniowymi. Czy balkon jest wyłączną własnością użytkownika, czy elementem wspólnym, za którego utrzymanie odpowiada cała wspólnota? Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w niedawnym wyroku z 23 października 2025 roku (sygn. akt II OSK 959/23) rozstrzygnął tę wątpliwość, nadając kluczowe znaczenie funkcji, jaką dany element konstrukcyjny pełni w całym obiekcie. Orzeczenie to ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania nieruchomościami i egzekwowania obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.

REKLAMA

KSeF budzi kolejne wątpliwości. Co naprawdę wynika z podręczników Ministerstwa Finansów?
03 lis 2025

Im bliżej obowiązkowego startu Krajowego Systemu e-Faktur, tym większe zamieszanie wśród przedsiębiorców. Choć Ministerstwo Finansów opublikowało cztery podręczniki mające ułatwić firmom przygotowania, w praktyce ich lektura rodzi kolejne wątpliwości i pytania.
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Nowy sposób waloryzacji emerytur – gwarantowane 150 zł podwyżki.
03 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy Godna emerytura, który wprowadza nowy sposób waloryzacji świadczeń. Każdy emeryt i rencista ma zyskać co najmniej 150 zł podwyżki, nawet jeśli procentowy wzrost byłby niższy. To połączenie modelu kwotowego i procentowego ma sprawić, że osoby z najniższymi świadczeniami wreszcie odczują realny wzrost dochodów. Projekt trafi teraz do Sejmu.

REKLAMA

Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
03 lis 2025

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
03 lis 2025

PFRON dopłaca nawet 185 tys. zł do zakupu samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pozwala osobom poruszającym się na wózku wjechać do auta bez przesiadania się. Nie ma progów dochodowych ani ograniczeń wiekowych. Liczy się stopień niepełnosprawności i szybkość złożenia wniosku. Zobacz, kto może dostać dopłatę i jakie warunki trzeba spełnić.

REKLAMA