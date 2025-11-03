REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi

4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 17:48
dron, ubezpieczenie OC
4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla drona od 13 listopada 2025 r. Kara za brak polisy: 4 tys. zł

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz ochronę osób trzecich. We wrześniu 2025 roku liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmie wszystkich operatorów bezzałogowych statków powietrznych o masie od 250 gramów do 20 kg – niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane rekreacyjnie czy zawodowo.

Nowelizacja Prawa lotniczego ujednolica przepisy z regulacjami unijnymi, wprowadzając wspólny standard bezpieczeństwa w całej UE.

REKLAMA

REKLAMA

Uprawnione organy nadzoru nad operatorami dronów

Polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów, a jej brak może skutkować karą pieniężną w wysokości 4000 zł, nakładaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie dokumentacji przekazanej przez odpowiednie służby.

Kontrolę spełnienia tego obowiązku mogą prowadzić wyznaczone organy, w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa czy ABW. W praktyce oznacza to, że podczas rutynowych działań lub w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa operator może zostać poproszony o okazanie potwierdzenia posiadania aktualnej polisy OC.

Dobór odpowiedniej polisy OC dla operatora drona

Wybierając ubezpieczenie OC operator powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, przede wszystkim zakres terytorialny ochrony, kategorie operacji objęte ubezpieczeniem oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą rzeczywistemu ryzyku prowadzonej działalności.

Dron to nie tylko urządzenie do rozrywki czy pracy, ale też sprzęt, który w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić realne szkody, od uszkodzenia samochodu po zranienie osoby postronnej. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC to racjonalny krok, który chroni operatorów przed wysokimi kosztami takich zdarzeń – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie. – Podstawowy wariant polisy sprawdzi się przy lotach rekreacyjnych, ale w przypadku działalności zawodowej, np. inspekcji infrastruktury czy filmowania komercyjnego, warto zadbać o szerszy zakres ochrony. Dodatkowo należy pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną – wyjaśnia ekspertka.

Na rynku wciąż niewiele firm posiada w ofercie ubezpieczenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Compensa, która od 2021 roku oferuje ubezpieczenia OC dla pilotów dronów, przygotowuje obecnie nowe rozwiązanie dostosowane do wymogów nadchodzących regulacji unijnych i krajowych.

REKLAMA

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC to kolejny krok w stronę profesjonalizacji rynku dronów i zwiększenia jego bezpieczeństwa. Nowe regulacje wprowadzają spójne zasady dla całej Unii Europejskiej, wzmacniając odpowiedzialność użytkowników i tworząc podstawy do dalszego rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
03 lis 2025

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.
Zwolnienie z pracy za wyjście do sklepu po bułkę na drugie śniadanie. Czy to jest zgodne z prawem? Sprawdź, co wynika z przepisów
03 lis 2025

Czy wyjście do pobliskiego sklepu po bułkę to powód, dla którego pracownika można zwolnić z pracy? Warto wiedzieć co wynika z przepisów, ale trzeba też pamiętać, by sprawdzić, co przewiduje regulamin pracy obowiązujący w zakładzie.
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
03 lis 2025

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.

REKLAMA

Palenie w pracy to przysłowiowy gorący ziemniak. Próby pogodzenia pracowników prowadzą do dyskryminacji. Na co tak naprawdę pozwalają przepisy?
03 lis 2025

Czy pracodawca może zabronić palaczowi wyjścia na papierosa w czasie przerwy w pracy? Pracodawcy wprowadzają w tym zakresie różne rozwiązania i nie ukrywają, że zatrudnianie palaczy bywa dla nich kłopotliwe. A co wynika z przepisów?
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
03 lis 2025

Od września 2025 r. pracownicy znają już wysokość minimalnych wynagrodzeń. Jest jednak sposób, by w 2026 roku zarabiać więcej – nawet o kwotę przekraczającą jedno dodatkowe miesięczne wynagrodzenie (5.379,20 zł rocznie), pozostając nadal na minimalnej płacy.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Dostają minimum 1800 złotych, ale przeciętnie to ponad 4100 złotych brutto
03 lis 2025

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
03 lis 2025

Decyzja zapadła, postanawiasz założyć własną kancelarię. Historie mogą być różne – właśnie zdobyłeś uprawnienia, odchodzisz z innej kancelarii, robisz spin-off wraz z częścią zespołu. Niezależnie od powodu, marketing czas zacząć. Pierwsze miesiące to często walka o widoczność. Ten artykuł podpowie Ci, od czego zacząć i jak szybko przejść od chaosu do konkretnego planu marketingowego.

REKLAMA

Koniec ery donosów na krzyki dzieci na boisku? Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną nowelizację
03 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która raz na zawsze kończy z absurdalnymi sytuacjami, gdy boiska szkolne czy popularne orliki są zamykane z powodu... hałasu. Od teraz obiekty sportowe wykorzystywane przez dzieci i młodzież nie będą podlegały rygorystycznym normom akustycznym z Prawa ochrony środowiska. To przełomowe rozwiązanie, na które czekało tysiące rodziców, trenerów i młodych sportowców.
Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]
02 lis 2025

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 października 2025 r. dotyczy przeciwdziałania zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, ogólnodostępnych obiektów sportowych w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi hałasu, generowanego przez użytkowników tych obiektów. Można powiedzieć, że skarżący się mieszkańcy na hałas, np. przy orlikach - przegrali tą batalię.

REKLAMA