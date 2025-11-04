ZUS wypłaca 4133 zł świadczenia co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe, którego wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co ważne, jest ono niezależne od dochodów beneficjenta. Właśnie rozpoczęto wypłaty za kolejny okres. Komu i na jakich zasadach to świadczenie przysługuje? Oto szczegóły.

Zasady przysługiwania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest dedykowane osobom pełnoletnim z niepełnosprawnościami. Aby je uzyskać, beneficjent musi mieć ukończone 18 lat oraz spełniać wymogi dotyczące obywatelstwa: przysługuje obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), pod warunkiem legalnego pobytu w Polsce i dostępu do rynku pracy. Kluczowym kryterium jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której przyznano od 70 do 100 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające

Proces ubiegania się o wsparcie składa się z dwóch głównych etapów. Po pierwsze, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), który działa przy wojewodzie. W rezultacie tej procedury WZON wydaje decyzję określającą, na jakim poziomie kształtuje się niezbędna dla danej osoby potrzeba wsparcia. Następnie, posiadając już tę decyzję, beneficjent składa właściwy wniosek o świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten można złożyć elektronicznie, korzystając z jednej z trzech dostępnych ścieżek: poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, lub używając systemu bankowości elektronicznej. Co istotne, do wniosku składanego w ZUS nie jest wymagane dołączanie samej decyzji WZON – wystarczające jest podanie jej numeru.

Ustalanie wysokości świadczenia wspierającego i wzrost uprawnionych

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z liczbą punktów ustalonych w decyzji WZON oraz jest uzależniona od aktualnej wartości renty socjalnej. Przy obecnej kwocie renty socjalnej wynoszącej 1878,91 zł, miesięczne świadczenie wspierające może wynosić od 751,56 zł do 4133,60 zł. Szczegółowe progi punktowe i odpowiadające im kwoty prezentują się następująco:

osoby z 70–74 punktami otrzymują 40 proc. renty socjalnej (751,56 zł),

osoby z 75–79 punktami otrzymują 60 proc. (1127,35 zł),

z 80–84 punktami – 80 proc. (1503,13 zł),

z 85–89 punktami – 120 proc. (2254,69 zł),

z 90–94 punktami – 180 proc. (3382,04 zł),

natomiast osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. 95–100 punktów, uzyskują 220 proc. renty socjalnej (4133,60 zł).

Wprowadzanie świadczenia wspierającego rozłożono w czasie. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2024 roku, przysługiwało ono wyłącznie osobom z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Następnie, od 1 stycznia 2025 roku, uprawnienia zostaną rozszerzone o osoby z poziomem wsparcia od 78 do 86 punktów. Ostatecznie, w trzecim i ostatnim etapie, od 1 stycznia 2026 roku, świadczenie będzie dostępne dla osób z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli od 70 do 77 punktów.

REKLAMA

Niezależność od dochodu i terminy realizacji wypłat świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest przyznawane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów beneficjenta oraz bez względu na pobieranie innych świadczeń. Wypłaty są realizowane w wyznaczonych dniach miesiąca, są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień każdego miesiąca. Jeżeli ustalony termin płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków jest zlecany o jeden dzień roboczy wcześniej.