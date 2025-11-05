REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS. To ponad 300 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS. To ponad 300 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

05 listopada 2025, 15:15
[Data aktualizacji 07 listopada 2025, 08:43]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dodatek pielęgnacyjny, pieniądze, gotówka
Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. ZUS wypłaca ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności. Ile wynosi? Oto szczegóły.

Specjalny dodatek dla seniorów po 75 roku życia - dodatek pielęgnacyjny

Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mają prawo do specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 348,22 zł miesięcznie jest wypłacany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Sprawdź, jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia i jakie warunki trzeba spełnić.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025?

W 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota jest corocznie waloryzowana i wypłacana razem z emeryturą lub rentą.

Dla kogo dodatek pielęgnacyjny?

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

  • Osoby, które ukończyły 75 lat.
  • Pobierają emeryturę lub rentę z ZUS.

Dodatek przysługuje bez względu na wysokość podstawowego świadczenia oraz sytuację majątkową seniora.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?

Dodatek jest przyznawany przez ZUS z urzędu i wypłacany automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat. Nie trzeba składać żadnego wniosku. W przypadku innych sytuacji, np. całkowitej niezdolności do pracy, wymagane jest złożenie wniosku z zaświadczeniem lekarskim.

Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?

Nie, ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu i wypłaca go automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Czy dostanę dodatek pielęgnacyjny, jeśli mieszkam w domu opieki?

Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które przebywają dłużej niż 2 tygodnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli nie mam ukończonych 75 lat, ale jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji?

W takim przypadku należy złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9).

Źródło: INFOR
