Strona główna » Prawo » Wiadomości » 99 zł to nie jest tak źle w świadczenie pielęgnacyjnym. Tragedia w zasiłku 215,84 zł. I to do 2028 r.

99 zł to nie jest tak źle w świadczenie pielęgnacyjnym. Tragedia w zasiłku 215,84 zł. I to do 2028 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 11:37
[Data aktualizacji 07 listopada 2025, 11:38]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nie jest źle. Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Tragedia w zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł
Nie jest źle. Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Tragedia w zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i
Jak wygląda ranking świadczeń w 2026 r.? Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy, dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (większa część ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności) może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (większa część beneficjentów ma stopień znaczny niepełnosprawności). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r. 3386 zł.

Nowa pensja minimalna w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto (dla porównania w bieżącym roku 4666 zł brutto). W 20026 r. pensja minimalna (po przeliczeniu z 4806 zł) wynosi 3605,85 zł netto.

Nowa pensja minimalna w 2026 r. to podwyżka o 140 zł brutto.

Podwyżka pensji minimalnej w 2026 r. podnosi automatycznie wartość świadczenia pielęgnacyjnego

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego są skorelowane z podwyżkami pensji minimalnej. Na 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach)

WAŻNE!

Są dwa świadczenia pielęgnacyjne - "stare" (nie ma kryterium wieku, opiekun nie może pracować, świadczenie jest przyznawane tylko na zasadzie praw nabytych) i "nowe" (jest kryterium wieku, opiekun może pracować). Oba świadczenia wymagają stopnia znacznego niepełnosprawności. W obu przypadkach świadczenie wspierające odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niestety podobna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego (choć tylko 3%) nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (i tak będzie do końca 2027 r.). Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu. 

Ważne

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjnie wyniesie 3386 zł. To wzrost o 99 zł. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne wzrosło w 2025 r. (w porównaniu do 2024 r.) o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.

Ile wynosi pensja minimalna netto w 2026 r.

Kwota brutto wynika z poniższego rozporządzenia (plik PDF do ściągnięcia):

pensja minimalna 2026 r. brutto - rozporządzenie, Dziennik Ustaw

PONIŻEJ OBLICZENIA DLA PENSJI MINIMALNEJ NETTO (2026 r.)

Wynagrodzenie minimalne brutto w 2026 r. - 4 806,00 zł

Kwota wolna od podatku - 300,00 zł

Składka emerytalna (9,76%) - 469,07 zł

Składka rentowa (1,50%) - 72,09 zł

Składka chorobowa (2,45%) -117,75 zł

Składki ZUS (suma) - 658,91 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - 4147,09 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) - 373,24 zł

Koszty uzyskania przychodu - 250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na PIT - 3 897,00 zł

Zaliczka na podatek PIT (12%) - 167,64 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 168,00 zł

Do wypłaty: 3 605,85 zł (pensja minimalna netto 2026 r.)

Ile wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w poprzednich latach? [TABELA]

W poniższej tabeli prezentujemy kwoty świadczeń pielęgnacyjnych dla kilku ostatnich lat:

Świadczenie pielęgnacyjne

rok

kwota w zł

2024

2988

2023

2458

2022

2119

2021

1971

2020

1830

2019

1583

2018

1477

2017

1406 

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r.? 

Kwotę 4666 zł wprowadziło poniższe rozporządzenie (plik PDF do ściągnięcia):

 

rozporządzenie - pensja minimalna na 2025 r.

Niestety nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego 

Zasiłek wynosi 215,84 zł (od 2019 r.). Dlaczego świadczenie pielęgnacyjne zostanie podniesione do 3259 zł, a zasiłek nie? Wynika to różnicy między przepisami "obligatoryjnymi" a "fakultatywnymi":

1) świadczenie pielęgnacyjne - jego wartość musi być podwyższane co roku automatycznie po podwyżce pensji minimalnej (jest odpowiedni przepis "obligatoryjny"), kontra

2) zasiłek pielęgnacyjny - jego podwyżka jest fakultatywna (odpowiedni przepis jest "fakultatywny") - nie ma powiązania zasiłku pielęgnacyjnego ze wskaźnikami inflacyjnymi (jednym z nich jest pensja minimalna). Ta podwyżka jest zależna od uznaniowej decyzji rządu. Jego przedstawiciele poinformowali posłów w Sejmie, że takiej podwyżki nie będzie do 2027 r. (w praktyce ewentualna podwyżka byłaby od 1 stycznia 2028 r.)

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. (nie ma zmian zasad) - źródło gov.pl

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne

O "nowym" świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r. 

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami  z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmienione w 2024 r. przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r.  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
O "starym" świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

Ważne

Osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia  31 grudnia 2023 r.  i za okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.  będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowają prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych na obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych  – jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Osoby, zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego  i specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
