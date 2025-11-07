Nie było szans na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 r. Żadnej. Wciąż tylko 215,84 zł. I tak od 2019 r. W przyszłości nie będzie lepiej. Przedstawiciele rządu już oficjalnie potwierdzają, że najwcześniej zasiłek ten zostanie podniesiony dopiero od 1 stycznia 2029 r. To wyrok na realną wartość zasiłku pielęgnacyjnego porównując ze znacznymi podwyżkami tylko w 2025 r. dla świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku dopełniającego i świadczenia wspierającego. Z zasiłku pielęgnacyjnego korzysta aż 1 mln osób (głównie osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością). Nie ma kryterium dochodowego więc politycy nie mogą zamrozić progów dochodów (tak zrobili przy zasiłkach rodzinnych).

Dla porównania świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r.:

Podwyżka pensji minimalnej w 2026 r. podnosi automatycznie wartość świadczenia pielęgnacyjnego

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego są skorelowane z podwyżkami pensji minimalnej. Na 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach)

WAŻNE! Są dwa świadczenia pielęgnacyjne - "stare" (nie ma kryterium wieku, opiekun nie może pracować, świadczenie jest przyznawane tylko na zasadzie praw nabytych) i "nowe" (jest kryterium wieku, opiekun może pracować). Oba świadczenia wymagają stopnia znacznego niepełnosprawności. W obu przypadkach świadczenie wspierające odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niestety podobna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego (choć tylko 3%) nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (i tak będzie do końca 2027 r.). Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu.

Na zasiłek pielęgnacyjny 500 zł miesięcznie trzeba będzie poczekać 10 lat. To za długo dla 1 mln Polaków

Zasiłek pielęgnacyjny - od lat 215,84 zł. To śmieszna kwota z punktu widzenia zniszczeń spowodowanych inflacją. Ale jak przemnożymy 215,84 zł przez 1 mln osób go pobierających wychodzi rocznie prawie 2,6 mld zł (uwzględnijmy koszty wypłaty świadczenia). Każda podwyżka o 100 zł to kolejny 1 mld (co najmniej). Zasiłek kosztowałby tyle pieniędzy, gdyby jego wartość została urealniona do inflacji:

1) zasiłek podwyższony do 315,84 zł - potrzebujemy 1 mld zł; 2) zasiłek podwyższony do 415,84 zł - potrzebujemy 2 mld zł; 1) zasiłek podwyższony do 515,84 zł - potrzebujemy 3 mld zł; 1) zasiłek podwyższony do 615,84 zł - potrzebujemy 4 mld zł,

To są kwoty roczne o charakterze wieloletnim - podwyżka przechodzi na kolejne lata.

Deficyt Polski wykluczał możliwość podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego w 2025. Tak samo będzie w 2026 r., 2027 r. i 2028 r.

Deficyt budżetu państwa na 2025 r. miał planowo wynieść 289 mld zł (7,3% PKB). Zobaczymy jaka ostatecznie będzie to wartość. Rząd wskazuje, że wynika to z dwóch podstawowych czynników:

1) ujawnienie w budżecie wydatków, które w poprzednich latach się w nim nie pojawiały (np. tych z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju czy fundusze rządowe umiejscowione w Banku Gospodarstwa Krajowego).

2) W budżecie oraz planie Funduszu wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2025 zabezpieczono kwotę 186,6 mld zł, co stanowi 4,7% planowanego w założeniach do budżetu PKB dla 2025 r.

Równie trudna sytuacja budżetowa będzie w 2026 r. Dlatego w mojej opinii są bardzo małe szanse na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego zarówno w 2025 r. jak i 2026 r.

Oczekiwania naszych czytelników dla zasiłku pielęgnacyjnego to około 500 zł - trzeba będzie poczekać na tą kwotę wiele lat

Wynika to np. z poniższych sond:

Brak kryterium dochodowego oznacza, że nie spadnie liczba beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego

Nie ma progu dochodowego dla zasiłku pielęgnacyjnego. Powoduje to, że zbyt dużej liczby beneficjentów zasiłku nie można ograniczyć poprzez zamrożenie progów dochodowych. Tak rząd zrobił z zasiłkami rodzinnymi - ich liczba w 2025 r. zmniejszy się o 2025 r. bo jednocześnie została podniesiona pensja minimalna aż o 10% do 4666 zł co spowoduje "wypchnięcie" około 250 000 osób (szacunek) z zasiłków rodzinnych.

Ten mechanizm opisuje ta tabela:

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 2024 r. – rok trwa i nie mamy danych 2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600 2026 r. 700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł) 2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł)

Kto otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. i 2026 r.

Nie ma żadnych zmian i zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zwłaszcza ta ostatnia grupa uprawnionych jest liczna i często rzeczywiście potrzebuje wsparcia.

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Dane dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dana dla m.in zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 r. RCL

Prognoza dla 2025 r.- 2027 . liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r. Shutterstock