Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku! Duża podwyżka

Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku! Duża podwyżka

07 listopada 2025, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku! Duża podwyżka
Dobra wiadomość dla wszystkich Polaków! Od 1 stycznia 2026 roku ZUS zacznie wypłacać podwyższony zasiłek pogrzebowy. Świadczenie wzrośnie z dotychczasowych 4000 zł do 7000 zł, co oznacza podwyżkę aż o 3000 zł. Decyzja w tej sprawie zapadła, a nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku. Oto szczegóły.

Dlaczego zasiłek pogrzebowy wrośnie?

Dotychczasowa kwota zasiłku pogrzebowego, wynosząca 4000 zł, obowiązywała od 2011 roku. Przez lata nie była waloryzowana, podczas gdy koszty organizacji pochówku stale rosły. Wzrost do 7000 zł jest odpowiedzią na apele społeczne i ma na celu pokrycie realnych wydatków związanych z pogrzebem, które obecnie są znacznie wyższe niż kwota refundacji sprzed kilkunastu lat.

Kiedy i kto otrzyma podwyższony zasiłek pogrzebowy?

Nowa, wyższa kwota 7000 zł będzie obowiązywała dla zgonów, które nastąpią po 31 grudnia 2025 roku. Świadczenie wypłaca ZUS. Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być członek rodziny zmarłego (np. małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo), ale także osoba niespokrewniona, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, czy osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w nowej wysokości?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Niezbędny jest druk Z-12 (Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego) oraz skrócony odpis aktu zgonu (ZUS może go pozyskać na wniosek), a co najważniejsze – oryginały rachunków potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny, konieczne są też dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym. Warto pamiętać, że ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 7000 zł jako górny limit. Oznacza to, że jeśli koszty pogrzebu udokumentowane rachunkami są niższe niż 7000 zł, ZUS wypłaci kwotę równą udokumentowanym kosztom (np. przy kosztach 6500 zł, ZUS wypłaci 6500 zł).

Zasiłek pogrzebowy od 2026 roku - podsumowanie kluczowych zmian

Zmiana w zasiłku pogrzebowym jest znacząca: dotychczasowa jego kwota to 4000 zł, ale od 1 stycznia 2026 roku będzie wynosiła 7000 zł, co stanowi podwyżkę o 3000 zł. Nowy rok przyniesie ulgę finansową dla osób, które będą musiały zmierzyć się z kosztami pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego wreszcie została dostosowana do realiów ekonomicznych.

Źródło: INFOR
