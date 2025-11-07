REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?

300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?

07 listopada 2025, 12:19
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
Jak poprawić stan budżetu domowego seniora? Warto rozważyć to, o jakie dodatki do emerytury może się ubiegać. Choć przewidziane w obowiązujących przepisach świadczenia nie mają powszechnego charakteru, to zazwyczaj może ubiegać się o nie dość szerokie grono osób.

Dodatkowa pomoc finansowa przysługuje konkretnym emerytom

Seniorzy są grupą społeczną, która najmocniej odczuwa zmiany cen, z którymi mamy do czynienia już od wielu miesięcy. Zazwyczaj nie mają oni możliwości aktywnego wpływu na stan domowego budżetu i polegają głównie na świadczeniu, które otrzymują z systemu emerytalnego po zakończeniu aktywności zawodowej. To dlatego z punktu widzenia tych osób, szczególnie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, bardzo duże znaczenie mają wszelkie dodatki, o których przyznanie te osoby mogą się ubiegać.
Jednym z nich jest ryczałt energetyczny, o który może ubiegać się szczególna grupa emerytów. Chodzi o osoby mające status kombatanta lub będące osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego, którego wysokość to ponad 300 zł, a konkretnie 312,71 zł.

Ważne

Ryczałt przysługuje:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Jak wynika z tak określonego kręgu uprawnionych, świadczenie to można „dziedziczyć”. Oczywiście nie chodzi w tym przypadku o dziedziczenie w rozumieniu prawa cywilnego, a o to, że określone grono osób najbliższych kombatantom i wskazanym grupom żołnierzy, może po ich śmierci zastąpić je w gronie osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.

Trzeba złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego

Ryczałt, o którym mowa jest przyznawany na wniosek. Aby uzyskać do niego prawo należy złożyć wniosek ZUS-ERK oraz:
- decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),
- zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
- zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Podstawa prawna

art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2039)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

