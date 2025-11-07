Sprzątanie grobów po Wszystkich Świętych - nieprzestrzeganie nowych zasad może kosztować nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki na cmentarzach, łatwo się pomylić

Już po 1 listopada – Dniu Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – zaduszkach. Jak co roku, był to czas pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie osobach bliskich. Za chwilę, korzystając z dobrej pogody oraz długiego weekendu listopadowego, zapewne ruszymy sprzątać groby po wypalonych zniczach i wkładach. Nocne przymrozki mogły też zaszkodzić żywym kwiatom, być może je też trzeba będzie wyrzucić. Jednak nawet podczas porządkowania grobów bliskich musimy pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Także na cmentarzach obowiązują zasady segregacji, a w tym roku w niektórych miejscach czeka na nas nowość.

Co wyrzucać do nowego czerwonego pojemnika na odpady na cmentarzu? Na jakie śmieci jest przeznaczony?

Coraz częściej w zniczach stawianych na grobach jako źródło światła stosowane są diody LED, które naśladują płomień zwykłej świecy. Ten kierunek jest coraz bardziej zauważalny na cmentarzach. Część osób docenia to rozwiązanie ze względu na jego wygodę – bateria w LED-ach świeci znacznie dłużej niż tradycyjny płomień znicza – podczas gdy inni trzymają się starych zwyczajów i pozostają przy klasycznych opcjach. Niemniej jednak nawet te nowoczesne lampki LED ulegają zużyciu: pod wpływem pogody przestają działać lub pokrywają się uporczywym brudem, którego trudno się pozbyć. W związku z tym podczas sprzątania i wymiany nie wolno ich po prostu wyrzucać na cmentarzach razem ze standardowymi zniczami czy plastikami. Aby ułatwić segregację śmieci i zadbać o środowisko, niektórzy administratorzy cmentarzy zainstalowali czerwone kontenery dedykowane odpadom elektrycznym i elektronicznym, w tym zużytym bateriom oraz niesprawnym diodom LED.

Ważne Zapamiętaj: Podczas porządkowania grobów pamiętaj, by nie wrzucać zużytych lampek LED ze zniczy ani baterii do zwykłych pojemników na odpady. Powinny one trafić do czerwonego kontenera przeznaczonego na odpady elektryczne i elektroniczne. Jeśli jednak na cmentarzu nie ma takiego pojemnika, nadal obowiązuje Cię właściwa segregacja – w takim przypadku zużyte LED-y i baterie należy zabrać ze sobą i oddać je w odpowiednim punkcie zbiórki, który można znaleźć np. w większych sklepach, lub przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Kary za śmieci źle posegregowane grozi także podczas większego sprzątania grobów w okresie listopada

Jeśli wyrzucimy LED-y lub baterie do nieodpowiedniego pojemnika, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 500 zł, który ma prawo nałożyć Policja lub Straż Miejska. W razie odmowy jego przyjęcia sprawa może trafić do sądu, a ten może wymierzyć karę grzywny sięgającą nawet 5000 złotych. Te same przepisy obowiązują także wtedy, gdy do niewłaściwego kontenera trafią inne odpady – na przykład szklany znicz wrzucony do pojemnika na szkło (tak, to wcale nie żart!).

Pamiętaj o kolorach pojemników na odpady i o poprawnej segregacji śmieci także na cmentarzu – uwaga, bo to nie jest tak proste, jak się wydaje!

Przy porządkowaniu grobów pamiętaj o prawidłowej segregacji odpadów – w przypadku odpadów, które pozostają po wizycie na cmentarzu, zasady nie zawsze są oczywiste. Poniżej znajdziesz informację, do jakich kolorowych kontenerów należy wrzucać najczęstsze odpady z uprzątniętych grobowców.

Zielony – odpady szklane : zielony kontener przeznaczony jest wyłącznie na szkło z opakowań produktów (np. butelki szklane). Nie wrzucaj do niego szklanych zniczów! Nawet po usunięciu z nich wszystkich elementów plastikowych, znicze nie nadają się do recyklingu, ponieważ szkło, z którego są wykonane, jest innego rodzaju niż szkło z opakowań . Może posiadać domieszki metali ciężkich (np. ołów). Dlatego szklane znicze trafiają do kontenera na odpady zmieszane.

: zielony kontener przeznaczony jest wyłącznie na szkło z opakowań produktów (np. butelki szklane). Nawet po usunięciu z nich wszystkich elementów plastikowych, . Może posiadać domieszki metali ciężkich (np. ołów). Dlatego szklane znicze trafiają do kontenera na odpady zmieszane. Niebieski – odpady papierowe i kartonowe : do niebieskiego kontenera wrzucamy tylko czysty papier. Nie można tam zanieść papieru lakierowanego, zatłuszczonego lub pokrytego jakąkolwiek powłoką . Karton jest dopuszczony, ale wyłącznie wtedy, gdy nie jest polakierowany. Jeśli karton ma jakąkolwiek farbę lub powłokę, należy go wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

: do niebieskiego kontenera wrzucamy tylko czysty papier. . Karton jest dopuszczony, ale wyłącznie wtedy, gdy nie jest polakierowany. Jeśli karton ma jakąkolwiek farbę lub powłokę, należy go wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane. Brązowy – odpady biodegradowalne : w brązowym kontenerze zanieśmy wyłącznie materiały, które rozkładają się naturalnie . Do tego pojemnika można wrzucić naturalne kwiaty i wiązanki bez ozdobników (np. bez wstążek, metalowych elementów), liście, gałązki oraz resztki trawy. Wszelkie elementy niebiodegradowalne (wstążki, ozdoby metalowe itp.) muszą trafić do innego kontenera.

: w brązowym kontenerze zanieśmy . Do tego pojemnika można wrzucić (np. bez wstążek, metalowych elementów), liście, gałązki oraz resztki trawy. Wszelkie elementy niebiodegradowalne (wstążki, ozdoby metalowe itp.) muszą trafić do innego kontenera. Żółty – odpady plastikowe i metalowe : Żółty kontener przeznaczony jest na plastiki i metale. Do niego można śmiało wrzucić m.in. foliowe opakowania, puste plastikowe doniczki na kwiaty, puste opakowania po środkach do czyszczenia nagrobków. W przypadku wkładów do zniczy, jeżeli wkład spalił się w całości i nie pozostały w nim ślady wosku lub parafiny, to taki wkład można odłożyć do kontenera żółtego. J ednak w większości sytuacji wkład zawiera resztki stopionego wosku – w takim przypadku powinien on trafić do kontenera na odpady zmieszane . Do kontenera żółtego można wrzucać także sztuczne kwiaty, pod warunkiem, że są w 100% wykonane z tworzywa sztucznego. Jeśli w skład wiązanki sztucznych kwiatów wchodzą elementy tekstylne (np. wstążki z tkaniny), to takie kwiaty nie mogą trafić do żółtego kontenera!

: Żółty kontener przeznaczony jest na plastiki i metale. Do niego można śmiało wrzucić m.in. foliowe opakowania, puste plastikowe doniczki na kwiaty, puste opakowania po środkach do czyszczenia nagrobków. W przypadku wkładów do zniczy, jeżeli wkład spalił się w całości i nie pozostały w nim ślady wosku lub parafiny, to taki wkład można odłożyć do kontenera żółtego. J . Do kontenera żółtego można wrzucać także sztuczne kwiaty, pod warunkiem, że są w 100% wykonane z tworzywa sztucznego. Czarny – odpady zmieszane: Jeśli odpady nie pasują do żadnej z wyżej opisanych frakcji kolorowych, trzeba je wyrzucić do kontenera czarnego. Do tej grupy należą m.in. szklane znicze, wkłady do zniczów z resztkami wosku lub nadpalone, ceramiczne doniczki po kwiatach, sztuczne kwiaty wykonane z elementów innych niż tworzywo sztuczne (np. z tkaniny).

Prawidłowa segregacja ma ogromne znaczenie dla możliwości odzysku niektórych kategorii odpadów – dlatego warto zawsze sprawdzać kolor kontenera przed wyrzuceniem odpadu, szczególnie w czasie większych porządków, gdy tych odpadów jest więcej. Jak się bowiem okazuje, nie zawsze ich segregacja będzie oczywista.

Czy te same zasady segregowania odpadów obowiązują na wszystkich cmentarzach?

Pamiętaj, że choć znamy ogólne zasady segregacji, poszczególne cmentarze mogą mieć własne, również tymczasowe reguły. Szczególnie w okresie Wszystkich Świętych oraz w okresie poświątecznym, gdy sprzątania jest więcej, zarządcy często wystawiają dodatkowe, specjalne pojemniki. Jeśli więc zobaczysz kontener z wyraźnym napisem "Znicze" lub "Wkłady", to właśnie tam powinieneś je wyrzucić. Dzięki temu nie musisz się martwić, czy wkład jest czysty, czy wypalony – po prostu go wyrzucasz, a resztą zajmie się obsługa cmentarza.

Zasady segregacji odpadów są surowe nawet na cmentarzach, ale problem śmieci po Wszystkich Świętych jest poważny

Według szacunków, tylko w okresie po Wszystkich Świętych na jeden grób przypada średnio około 6 kg odpadów, a znaczną część tej masy stanowią ciężkie, szklane znicze. W skali kraju przekłada się to na ponad 100 000 ton odpadów — niemałą ilość. Niestety na wielu nekropoliach nie wprowadzono jeszcze selektywnej zbiórki i dostępne są tylko pojemniki na odpady zmieszane. Dlatego tym bardziej warto segregować tam, gdzie zarządca udostępnia kontenery na poszczególne frakcje. Przydatnym rozwiązaniem są też coraz częściej pojawiające się półki na stare, ale nadal nadające się do użytku znicze — można na nich zostawić niepotrzebne już nam znicze, które mogą jeszcze posłużyć innym.