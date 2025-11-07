REKLAMA

Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Kolejny rok niesprawiedliwości. Dalej składki 250 000 zł są "zaparkowane" w ZUS. Bez w praktyce możliwości konsumpcji w postaci emerytury [Mundurowi sprzed 1999 r.]

Kolejny rok niesprawiedliwości. Dalej składki 250 000 zł są "zaparkowane" w ZUS. Bez w praktyce możliwości konsumpcji w postaci emerytury [Mundurowi sprzed 1999 r.]

07 listopada 2025, 10:56
[Data aktualizacji 07 listopada 2025, 10:56]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Kolejny rok niesprawiedliwości. Dalej składki 250 000 zł w ZUS są
Kolejny rok niesprawiedliwości. Dalej składki 250 000 zł w ZUS są "zaparkowane" w ZUS. Bez możliwości konsumpcji w postaci emerytury [Mundurowi sprzed 1999 r.]
Od kilku lat emeryci mundurowi z poprzedniego systemu walczą o możliwość zwiększenia emerytury mundurowej poprzez dołożenie do niej emerytury cywilnej. Chodzi o osoby, które były mundurowymi przed 1999 r. - nie mogą łączyć emerytury mundurowej i cywilnej. Od kilkunastu miesięcy osoby poszkodowane ślą petycje do rządu, Sejmu i Senatu. Bezskutecznie. Dalej składki odprowadzone przez nich do ZUS są w praktyce "zaparkowane" w ZUS bez możliwości konsumpcji w postaci emerytury.

Kryterium daty przyjęcia do służby i dwie grupy emerytów - dla "starszych" emerytów to dyskryminacja

Wśród funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, którzy korzystają z zaopatrzenia emerytalno-rentowego można wyodrębnić, (według kryterium daty przyjęcia do służby), dwie grupy: 

Grupa 1. Funkcjonariusze, którzy służbę rozpoczynali od 1 stycznia 1999 r. i później 

W przypadku tej grupy mamy do czynienia z zasadą pełnej odrębności systemów emerytalnych. Oznacza to możliwość nabycia i pobierania emerytury zarówno w systemie mundurowym, jak i powszechnym. Wynika to z faktu, że w przypadku tej grupy funkcjonariuszy do okresów, z których budowana jest podstawa wymiaru emerytury mundurowej, nie uwzględnia się okresów tak zwanej pracy cywilnej.

Grupa 2. Funkcjonariusze, którzy do służby wstąpili przed 1 stycznia 1999 r., czyli przed reformą polskiego systemu emerytalnego. Funkcjonariusze ci mogą pobierać, co do zasady, jedną emeryturę - przy czym okresy pracy cywilnej podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytury mundurowej, jednak tylko w określonym zakresie, do maksymalnej podstawy wymiaru i według zróżnicowanych wskaźników. 

Ich sytuację skomentował z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni Podsekretarz Stanu:

"Ponieważ osoby z tej grupy, po nabyciu prawa do emerytury mundurowej, podejmują aktywność zawodową, która wiąże się z podleganiem ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jej przedstawiciele czują się pokrzywdzeni w takim znaczeniu, że część z nich - pomimo, że nabywa prawo do emerytury powszechnej – nie otrzymuje z tego tytułu emerytalnych świadczeń. Prawo do świadczenia jest bowiem ustalane i ustalana jest wysokość emerytury, a jednocześnie - ze względu na obowiązujące reguły zbiegu - zgodnie z art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura powszechna zostaje z reguły zawieszona, będąc niższą od wypłacanej już emerytury mundurowej. Sprzyja to powstaniu w rzeczonej grupie emerytów poczucia, że odprowadzanie przez nich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie służy zwiększeniu w przyszłości wysokości pobieranych świadczeń, ponieważ okresy pracy cywilnej nie są uwzględniane przy ustalaniu wymiaru emerytury, skoro wysokość emerytury mundurowej nie zwiększa się po osiągnięciu jej maksymalnego pułapu, a jednocześnie, mimo nabycia prawa do emerytury powszechnej, byli funkcjonariusze, którzy służbę rozpoczęli przed reformą systemu emerytalnego, takiej emerytury nie mogą pobierać ze względu na obowiązujące reguły zbiegu."

Ważne

Zróżnicowanie między Grupą 1 a Grupą 2 występuje w zakresie:

Po pierwsze, sposobu uwzględniania okresów składkowych i nieskładkowych, w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Po drugie, co do ustanowienia określonych reguł zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (najważniejsze to emerytura). 

Materiały źródłowe do artykułu 

Interpelacja nr 6629 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sytuacji tzw. emerytów MSWiA, którzy po przejściu w stan spoczynku podjęli zatrudnienie (Małgorzata Pępek, Data wpływu: 25-11-2024)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w celu rozwiązania opisanego wyżej problemu osób, które po przejściu na emeryturę nadal pracują i odprowadzają składki emerytalne?

2. Czy przewidują Państwo wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących emerytur, które pozwoliłyby tego rodzaju „emerytom MSWiA“, którzy pracowali po przejściu na emeryturę, na otrzymywanie dwóch świadczeń?

3. Jakie działania mogą zostać podjęte, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich obywateli w systemie emerytalnym, bez względu na ich status zawodowy?

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Odpowiedź MRPiPS w pliku PDF

MRPiPS

MRPiPS

Zobacz również:

Odpowiedź MSWiA - od roku nic nie zmieniło się w tej sprawie

Warszawa, 20-12-2024

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 6629 Pani Poseł Małgorzaty Pępek w sprawie sytuacji tzw. emerytów MSWiA, którzy po przejściu w stan spoczynku podjęli zatrudnienie, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Petycji dotyczące m.in. rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[1] w zakresie możliwości jednoczesnego pobierania emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz powszechnego systemu emerytalnego[2].

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje na temat wspomnianej petycji, jak i posiedzenia ww. Komisji znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP[3].

Z uwagi na fakt, że zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwiające pobieranie emerytury, w przypadku zbiegu prawa do ww. świadczenia, z obu systemów emerytalnych przez żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. dotyczą kilku resortów, na posiedzeniu ww. Komisji zaproponowano skierowanie dezyderatu w omawianej sprawie do Prezesa Rady Ministrów[4].

Pismem z 13 września 2024 r.[5] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie podtrzymujące deklarację gotowości do rozpoczęcia działań, zmierzających do uregulowania przedmiotowej problematyki. Jednocześnie wskazano, że z uwagi na możliwe koszty związane ze zmianą przepisów prawa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa zasadne jest, aby w dalszych pracach uczestniczył także przedstawiciel Ministra Finansów.

Ponadto, 7 listopada 2024 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podtrzymało swoją gotowość do podjęcia działań, mających na celu uregulowanie przedmiotowej problematyki wraz z innymi zainteresowanymi resortami.

Z poważaniem

z up. Wiesław Szczepański
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Źródło: INFOR
Prawo
