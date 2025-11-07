REKLAMA

Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku!

Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku!

07 listopada 2025, 11:00
[Data aktualizacji 08 listopada 2025, 16:33]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek pogrzebowy w górę. ZUS wyśle 7000 zł już od 1 stycznia 2026 roku! Duża podwyżka
Dobra wiadomość dla wszystkich Polaków! Od 1 stycznia 2026 roku ZUS zacznie wypłacać podwyższony zasiłek pogrzebowy. Świadczenie wzrośnie z dotychczasowych 4000 zł do 7000 zł, co oznacza podwyżkę aż o 3000 zł. Decyzja w tej sprawie zapadła, a nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku. Oto szczegóły.

Dlaczego zasiłek pogrzebowy wrośnie?

Dotychczasowa kwota zasiłku pogrzebowego, wynosząca 4000 zł, obowiązywała od 2011 roku. Przez lata nie była waloryzowana, podczas gdy koszty organizacji pochówku stale rosły. Wzrost do 7000 zł jest odpowiedzią na apele społeczne i ma na celu pokrycie realnych wydatków związanych z pogrzebem, które obecnie są znacznie wyższe niż kwota refundacji sprzed kilkunastu lat.

Kiedy i kto otrzyma podwyższony zasiłek pogrzebowy?

Nowa, wyższa kwota 7000 zł będzie obowiązywała dla zgonów, które nastąpią po 31 grudnia 2025 roku. Świadczenie wypłaca ZUS. Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być członek rodziny zmarłego (np. małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo), ale także osoba niespokrewniona, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, czy osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w nowej wysokości?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Niezbędny jest druk Z-12 (Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego) oraz skrócony odpis aktu zgonu (ZUS może go pozyskać na wniosek), a co najważniejsze – oryginały rachunków potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny, konieczne są też dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym. Warto pamiętać, że ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 7000 zł jako górny limit. Oznacza to, że jeśli koszty pogrzebu udokumentowane rachunkami są niższe niż 7000 zł, ZUS wypłaci kwotę równą udokumentowanym kosztom (np. przy kosztach 6500 zł, ZUS wypłaci 6500 zł).

Zasiłek pogrzebowy od 2026 roku - podsumowanie kluczowych zmian

Zmiana w zasiłku pogrzebowym jest znacząca: dotychczasowa jego kwota to 4000 zł, ale od 1 stycznia 2026 roku będzie wynosiła 7000 zł, co stanowi podwyżkę o 3000 zł. Nowy rok przyniesie ulgę finansową dla osób, które będą musiały zmierzyć się z kosztami pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego wreszcie została dostosowana do realiów ekonomicznych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Już od stycznia 2026 r. wchodzi nowy 15% podatek, realizujący dyrektywę unijną. Kogo dotyczy i na czym polega?
08 lis 2025

Rozpoczyna się rewolucja w opodatkowaniu, a polskie przedsiębiorstwa, będące częścią dużych międzynarodowych grup, stoją u progu nowych, złożonych obowiązków. Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego, znanego jako GloBE, stanowi fundamentalną zmianę w architekturze systemu podatkowego. Celem tej transformacji jest zapewnienie, że największe globalne koncerny będą płacić sprawiedliwą daninę, z efektywną stawką podatkową na poziomie co najmniej 15%, niezależnie od jurysdykcji, w której generują swoje zyski. To koniec z cypryjskimi spółkami?
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
08 lis 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już dorosłych – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Wprowadzenie nowego wsparcia budzi jednak powszechny sprzeciw samorządów, w opinii których – „nie przyniesie ono wzrostu dzietności, a uszczupli dochody publiczne”, doprowadzając do kryzysu finansowego w gminach.
Prawie 5 tysięcy złotych dla każdego. Staż pracy nie ma znaczenia. Pracodawca musi pieniądze wypłacić. Czy wiecie o tej zmianie w przepisach?
08 lis 2025

4806 zł brutto. Tyle od stycznia ma wynosić płaca minimalna w Polsce. „Dużo czy mało?” – pytanie wydaje się retoryczne. Bo choć to o 140 zł więcej niż obecnie, nikt nie ma wątpliwości: tej podwyżki nie da się nazwać ani odważną, ani satysfakcjonującą. Nie takiego ruchu oczekiwali związkowcy. Nie takiej decyzji chcieli pracodawcy.
Brak budżetu firmowego to zarządzanie "na oko" - nawet jeśli przedsiębiorca dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet dla swojej firmy?
07 lis 2025

Wielu właścicieli małych i średnich firm podejmuje decyzje finansowe intuicyjnie. Zakup nowego sprzętu? „Przyda się, więc bierzemy.” Rekrutacja kolejnej osoby? „Zespół nie wyrabia, trzeba kogoś dołożyć.” Kolejny wydatek? „Jakoś się to pokryje.” Tak wygląda codzienność tysięcy przedsiębiorstw, w których budżet jest pojęciem abstrakcyjnym, a zarządzanie finansami odbywa się „na oko”.

Chcesz sobie zrobić długi weekend i bierzesz urlop na żądanie? Uważaj na pułapki w przepisach - pomylisz się i wylatujesz z roboty!
08 lis 2025

Czasami pracownik musi być ostrożny jak saper - przepisy prawa pracy niby oczywiście chronią pracowników, ale można też natrafić na minę. Szczególnie ostrożnie trzeba korzystać z urlopu na żądanie - to wcale nie działa jak automat i trzeba się pilnować, żeby nie popełnić błędu.
Oni nie muszą brać wolnego. I bez tego mają długi weekend. Sprawdź, czego nie uda ci się załatwić 10 listopada
07 lis 2025

Listopad rozpoczął się długim weekendem. Układ kalendarzowy roku sprawił, że wielu pracowników 10 listopada zostanie w domach i odda się relaksowi, zamiast pracy. Niektórzy wykorzystają w tym celu 1 dzień urlopu, inni nie będą musieli tego robić.
MEN bez danych o absencjach uczniów. Resort planuje centralny e-dziennik
08 lis 2025

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. młodzieży przedstawiciele MEN przyznali, że resort nie ma szczegółowych danych o absencjach uczniów. Ministerstwo analizuje stworzenie centralnego, bezpłatnego e-dziennika.
Program OLiOC w samorządach - zadania i finansowanie
07 lis 2025

Pierwszy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest wdrażany już w latach 2025–2026. Następne będą miały charakter planów czteroletnich. Co jest podstawą finansowania tych zadań?

800 zł mniej za prąd rocznie. Prezydent Karol Nawrocki pokazał projekt ustawy Tani prąd – 33%
07 lis 2025

Nawrocki dotrzymał obietnicy? Prezydent zaprezentował ustawę Tani prąd – 33%, która ma zmniejszyć rachunki za energię nawet o 800 zł rocznie. Z ulgi skorzystają miliony Polaków, a reforma ma objąć wszystkie gospodarstwa domowe. Dokument trafi do Sejmu, a prezydent zapewnia, że to realna obniżka kosztów życia i koniec z dodatkowymi opłatami na rachunkach. Sprawdź, czy Ty też zapłacisz mniej.
MON zaprasza na szkolenia obronne. Zapiszesz się jednym kliknięciem w mObywatelu
07 lis 2025

Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą już zapisywać się na bezpłatne szkolenia obronne organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program obejmuje naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy i podstaw cyberbezpieczeństwa. To wspólna inicjatywa MON i Ministerstwa Cyfryzacji, mająca zwiększyć praktyczne umiejętności i świadomość bezpieczeństwa wśród obywateli.

