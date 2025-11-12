Masz jeszcze tylko kilka dni, by złożyć wniosek o 2500 zł na zakup komputera z rządowego programu wsparcia cyfrowego. Bon można wykorzystać wyłącznie na nowy laptop lub sprzęt spełniający określone wymagania techniczne, a czas na złożenie dokumentów mija już 21 listopada 2025 r. Sprawdź, kto może otrzymać dopłatę, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy można zrealizować bon, zanim przepadnie.

W wielu zawodach komputer jest dziś niezbędnym narzędziem pracy, a w edukacji, wręcz podstawą. Służy do przygotowywania materiałów, prowadzenia zajęć online, kontaktu z uczniami i rodzicami oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego rząd uruchomił program Laptop dla nauczyciela, w ramach którego można otrzymać bon o wartości 2 500 zł na zakup nowego laptopa. To wsparcie, które ma wyrównać szanse cyfrowe i ułatwić codzienną pracę w szkołach.

Z bonu można skorzystać jeszcze w tym roku, a czas na złożenie wniosku powoli się kończy. Sprawdź, co dokładnie można kupić i do kiedy trzeba wykorzystać przyznane środki.

Co można kupić za bon 2500 zł?

Bon można przeznaczyć wyłącznie na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebooka). Nie obejmuje on tabletów, komputerów stacjonarnych, monitorów ani akcesoriów.

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 lutego 2025 r., sprzęt zakupiony z bonu musi spełniać następujące wymagania techniczne:

co najmniej 16 GB RAM (lub 8 GB przy pamięci zunifikowanej),

(lub 8 GB przy pamięci zunifikowanej), dysk SSD 256 GB ,

, ekran Full HD o przekątnej minimum 13 cali,

o przekątnej minimum 13 cali, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 ,

, wagę do 2,5 kg.

Zakupu można dokonać u partnerów programu po otrzymaniu elektronicznego bonu. Bon należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 r., po tym terminie traci ważność.

Kto może dostać bon 2500 zł?

Uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. Program obejmuje szkoły publiczne, niepubliczne oraz artystyczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Z bonu mogą skorzystać tylko osoby, które nie otrzymały go w poprzednich edycjach. Wyłączone są natomiast m.in. nauczycielki wychowania przedszkolnego, ponieważ ten etap edukacji nie został jeszcze objęty wsparciem.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

Złóż wniosek do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, w której jesteś zatrudniony. Dyrektor przekazuje zbiorczy wniosek przez system teleinformatyczny do Ministerstwa Cyfryzacji — najpóźniej do 22 grudnia 2025 r. Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz bon elektroniczny o wartości 2500 zł brutto. Zrealizuj bon do końca roku. 31 grudnia 2025 r. to ostateczny termin.

Dlaczego warto złożyć wniosek teraz?

To ostatnia szansa, by uzyskać dofinansowanie na zakup komputera. Rząd zapowiada, że w przyszłości program może zostać przekształcony, więc nie ma pewności, że pojawią się kolejne edycje.

Dla wielu pracowników oświaty bon był realnym wsparciem, umożliwił zakup solidnego sprzętu potrzebnego do codziennej pracy, przygotowywania zajęć czy nauki zdalnej.

Najważniejsze terminy

Etap Termin Składanie wniosków do 21 listopada 2025 r. Przekazanie zbiorczych wniosków przez szkoły do 22 grudnia 2025 r. Realizacja bonu (zakup sprzętu) do 31 grudnia 2025 r.

Co dalej z programem?

Ministerstwo Edukacji i Cyfryzacji zapowiada, że w 2026 r. program może zostać rozszerzony o kolejne grupy zawodowe, m.in. nauczycieli przedszkolnych i szkolnych specjalistów. Na razie jednak najważniejsze jest jedno: złożenie wniosku przed 21 listopada. Po tym terminie bon przepadnie i szkoła nie będzie mogła dopisać spóźnionych osób do listy.