REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 2500 zł na laptop z programu rządowego. Do kiedy można złożyć wniosek o bon?

2500 zł na laptop z programu rządowego. Do kiedy można złożyć wniosek o bon?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 listopada 2025, 15:24
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
2500 zł na komputer. Czas ucieka – tylko kilka dni na wniosek!
2500 zł na laptop. Ostatnie dni na złożenie wniosku! Sprawdź, czy Ci się należy
AlexandrMusuc
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz jeszcze tylko kilka dni, by złożyć wniosek o 2500 zł na zakup komputera z rządowego programu wsparcia cyfrowego. Bon można wykorzystać wyłącznie na nowy laptop lub sprzęt spełniający określone wymagania techniczne, a czas na złożenie dokumentów mija już 21 listopada 2025 r. Sprawdź, kto może otrzymać dopłatę, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy można zrealizować bon, zanim przepadnie.

W wielu zawodach komputer jest dziś niezbędnym narzędziem pracy, a w edukacji, wręcz podstawą. Służy do przygotowywania materiałów, prowadzenia zajęć online, kontaktu z uczniami i rodzicami oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego rząd uruchomił program Laptop dla nauczyciela, w ramach którego można otrzymać bon o wartości 2 500 zł na zakup nowego laptopa. To wsparcie, które ma wyrównać szanse cyfrowe i ułatwić codzienną pracę w szkołach.

REKLAMA

REKLAMA

Z bonu można skorzystać jeszcze w tym roku, a czas na złożenie wniosku powoli się kończy. Sprawdź, co dokładnie można kupić i do kiedy trzeba wykorzystać przyznane środki.

Co można kupić za bon 2500 zł?

Bon można przeznaczyć wyłącznie na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebooka). Nie obejmuje on tabletów, komputerów stacjonarnych, monitorów ani akcesoriów.

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 lutego 2025 r., sprzęt zakupiony z bonu musi spełniać następujące wymagania techniczne:

REKLAMA

  • co najmniej 16 GB RAM (lub 8 GB przy pamięci zunifikowanej),
  • dysk SSD 256 GB,
  • ekran Full HD o przekątnej minimum 13 cali,
  • Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0,
  • wagę do 2,5 kg.

Zakupu można dokonać u partnerów programu po otrzymaniu elektronicznego bonu. Bon należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 r., po tym terminie traci ważność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może dostać bon 2500 zł?

Uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. Program obejmuje szkoły publiczne, niepubliczne oraz artystyczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Z bonu mogą skorzystać tylko osoby, które nie otrzymały go w poprzednich edycjach. Wyłączone są natomiast m.in. nauczycielki wychowania przedszkolnego, ponieważ ten etap edukacji nie został jeszcze objęty wsparciem.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

  1. Złóż wniosek do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, w której jesteś zatrudniony.
  2. Dyrektor przekazuje zbiorczy wniosek przez system teleinformatyczny do Ministerstwa Cyfryzacji — najpóźniej do 22 grudnia 2025 r.
  3. Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz bon elektroniczny o wartości 2500 zł brutto.
  4. Zrealizuj bon do końca roku. 31 grudnia 2025 r. to ostateczny termin.

Dlaczego warto złożyć wniosek teraz?

To ostatnia szansa, by uzyskać dofinansowanie na zakup komputera. Rząd zapowiada, że w przyszłości program może zostać przekształcony, więc nie ma pewności, że pojawią się kolejne edycje.

Dla wielu pracowników oświaty bon był realnym wsparciem, umożliwił zakup solidnego sprzętu potrzebnego do codziennej pracy, przygotowywania zajęć czy nauki zdalnej.

Najważniejsze terminy

Etap

Termin

Składanie wniosków

do

21 listopada 2025 r.

Przekazanie zbiorczych wniosków przez szkoły

do

22 grudnia 2025 r.

Realizacja bonu (zakup sprzętu)

do

31 grudnia 2025 r.

Co dalej z programem?

Ministerstwo Edukacji i Cyfryzacji zapowiada, że w 2026 r. program może zostać rozszerzony o kolejne grupy zawodowe, m.in. nauczycieli przedszkolnych i szkolnych specjalistów. Na razie jednak najważniejsze jest jedno: złożenie wniosku przed 21 listopada. Po tym terminie bon przepadnie i szkoła nie będzie mogła dopisać spóźnionych osób do listy.

Powiązane
Nowe jednorazowe świadczenie 7000 zł. Rząd potwierdza – pieniądze już od 1 stycznia 2026 r.
Nowe jednorazowe świadczenie 7000 zł. Rząd potwierdza – pieniądze już od 1 stycznia 2026 r.
Skandal w prywatnych gabinetach. 300 zł za 3 minuty – pacjenci skarżą się, Rząd reaguje
Skandal w prywatnych gabinetach. 300 zł za 3 minuty – pacjenci skarżą się, Rząd reaguje
800 zł miesięcznie dla pokolenia bez 500+. Czy w 2026 r. rząd zapłaci za lata wychowania dzieci?
800 zł miesięcznie dla pokolenia bez 500+. Czy w 2026 r. rząd zapłaci za lata wychowania dzieci?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Polska nie przyjmie migrantów w ramach paktu migracyjnego? Decyzja Komisji Europejskiej i reakcje w Warszawie
12 lis 2025

Donald Tusk ogłosił, że Polska nie przyjmie migrantów ani nie zapłaci ani grosza w ramach paktu migracyjnego. Komisja Europejska dała zielone światło na zwolnienie Polski z relokacji, a rząd mówi o historycznym sukcesie. Ale z Pałacu Prezydenckiego spadła lawina krytyki – minister Zbigniew Bogucki oskarża premiera o chaos i sprzeczności, pytając, kiedy wreszcie zacznie mówić prawdę o pakcie migracyjnym.
800 zł miesięcznie dla pokolenia bez 500+. Czy w 2026 r. rząd zapłaci za lata wychowania dzieci?
12 lis 2025

Czy państwo powinno zapłacić rodzicom, którzy wychowywali dzieci, zanim pojawiło się 500+ i 800+? W Sejmie leży petycja, która poruszyła miliony seniorów. Autorzy chcą, by emeryci otrzymywali 800 zł dodatku do emerytury za każde wychowane dziecko, które dziś pracuje i płaci podatki w Polsce. Pomysł nazywany wstecznym 800 plus trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji i wywołał ogromną dyskusję.
Zwolnienie lekarskie nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy. Rzecznik MŚP zwraca uwagę
12 lis 2025

Zwolnienie lekarskie będzie częściej brane nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy? Rzecznik MŚP zwraca uwagę na planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
PPK: zwolnienie mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe. Kiedy wszystko się zmienia
12 lis 2025

Utworzenie PPK dla pracowników nie obowiązuje mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zwolnienie to nie jest jednak bezterminowe. Kiedy wszystko się zmienia?

REKLAMA

ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty, nie mity
12 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów”. W tym artykule przedstawiamy wyłącznie sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i instytucji badawczych - bez spekulacji czy emocji.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?
Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
12 lis 2025

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
12 lis 2025

W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nietrudno o pomyłkę. Jednym z poważniejszych błędów może być dokonanie przelewu na rachunek, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Co to oznacza i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy? Czy można naprawić taki błąd?

REKLAMA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
12 lis 2025

Od 13 listopada 2025 r. każdy operator drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów będzie musiał posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC - wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 października 2025 roku. Nowe przepisy miały wypełnić lukę w prawie i zapewnić rekompensatę osobom poszkodowanym w wyniku wypadków z udziałem dronów. Tyle, że na ostatnim etapie prac pojawiło się kluczowe wyłączenie odpowiedzialności - wskazuje Jarosław Szymański, Dyrektor Mentor S.A. o. Warszawa.

Nieprzewidziane problemy z bonem ciepłowniczym. Wnioski nie zostaną rozpatrzone. Informacji trzeba będzie szukać stronie internetowej urzędu
12 lis 2025

Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację.

REKLAMA