Dodatkowe 500 zł do emerytury od ZUS. Kto może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?

Dodatkowe 500 zł do emerytury od ZUS. Kto może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?

17 listopada 2025, 10:11
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze emerytura emerytury
ZUS wypłaca dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto z niskim świadczeniem emerytalnym może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?
ZUS przyznaje świadczenie uzupełniające (dodatkowe wsparcie finansowe) dla emerytów, których miesięczne świadczenie wynosi maksymalnie 2552,39 zł. Kwalifikacja do otrzymania tego dodatku zależy od spełnienia szeregu kryteriów, nie tylko od wysokości emerytury. Oto szczegóły.

500 zł dodatkowego świadczenia uzupełniającego z ZUS

Świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", stanowi wprowadzoną ustawowo formę stałego miesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł.

Cel i wysokość świadczenia uzupełniającego z ZUS

Wsparcie w postaci świadczenia uzupełniającego z ZUS jest przeznaczone dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej pomocy w codziennym życiu. W 2025 roku wysokość tego świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie.

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające z ZUS

Aby otrzymać to wsparcie, wypłacane przez ZUS, potencjalny beneficjent musi spełnić kilka kluczowych warunków:

  • Wiek i zamieszkanie: Musi mieć ukończone 18 lat i zamieszkiwać w Polsce.
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Niezbędne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub równoważnego dokumentu. Choć często kojarzone z osobami starszymi, świadczenie to przysługuje każdemu, kto spełnia te kryteria zdrowotne.

Świadczenie uzupełniające z ZUS. Kryterium dochodu i zasada "złotówka za złotówkę"

Oprócz warunków zdrowotnych, niezbędne jest spełnienie kryterium dochodowego. Jeśli wnioskodawca nie pobiera żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przysługuje mu pełne 500 zł miesięcznie. W przypadku pobierania innych świadczeń, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł. Jeśli suma świadczeń brutto mieści się w przedziale od 2052,39 zł do 2552,39 zł, świadczenie uzupełniające zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej tej górnej granicy finansowe wsparcie nie przysługuje. Próg ten podlega corocznej waloryzacji.

Składanie wniosku o świadczenie wspierające z ZUS

ZUS ocenia potrzebę stałej opieki na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń. Wniosek o świadczenie uzupełniające z ZUS można złożyć na dwa sposoby:

  • Osobiście w dowolnej placówce ZUS.
  • Online przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).

W razie braku aktualnego orzeczenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną. W przypadku odmowy przyznania świadczenia przez ZUS, beneficjent ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Czas przyznania i wypłaty świadczenia uzupełniającego z ZUS

Świadczenie uzupełniające z ZUS jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane co miesiąc do końca życia beneficjenta.

Źródło: INFOR
