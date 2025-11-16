Nie wszyscy niepełnosprawni po odzyskaniu stopnia znacznego odnawiają świadczenie pielęgnacyjne. Niektórzy chcą iść do pracy

Do infor.pl napisała list matka niepełnosprawnego studenta (studia zaoczne). Chłopak miał stopień znaczny, a teraz komisja orzecznicza go "uzdrowiła" do stopnia umiarkowanego. Sprawa jest w sądzie. Matka studenta nie jest przekonana, czy w przypadku odzyskania stopnia znacznego niepełnosprawności, będzie występowała o "stare" świadczenie pielęgnacyjne. Bo widzi sens pójścia do pracy i rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego (swojej i syna). Bo dla tej rodziny ważniejsze są takie świadczenia jak rehabilitacja domowa, pierwszeństwo w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżki na przejazdy komunikacją miejską.

Gdy czytam nowe artykuły i listy (w Infor.pl), nasuwa mi się jedno. Mam wrażenie, że walka toczy się o świadczenie pielęgnacyjne (stare), a nie musi o nie w ogóle się rozchodzić. To rodzic/opiekun decyduje, czy rezygnuje z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ja byłam 11 lat na "starym" świadczeniu. Syn od 16 r.ż. przy stopniu znacznym miał wskazania zatrudnienia: praca w warunkach chronionych. Sprawa odwoławcza trwa już ponad rok. Niekoniecznie po "wygranej" złożę wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, a syn nie pójdzie do pracy. Obecnie studiuje zaocznie. Nam zależy na rehabilitacji domowej, pierwszeństwach w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżkach na przejazdy komunikacją miejską. Obecnie decyzją ostateczną, ale nieprawomocną, jest stopień umiarkowany. Przy czym syn jednak nie może otrzymać na ten moment legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zniżki obowiązują, więc jeździ na "świstkach". Co jest oczywiście niekomfortowe i stresujące. A nasza codzienność wygląda w ten sposób, że niemal codziennie przesiadujemy po 2–3 h w poczekalni przychodni... Chodzi o większe wsparcie pomocowe i spokój, nie pieniądze. Pozdrawiam

M.

Stare świadczenie pielęgnacyjne - przypomnienie wciąż obowiązujących zasad

Zasada nr 1 W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (obowiązujące w dniu 31.12.2023 r.).

Zasada nr 2 Osoby, którym przed dniem 01.01.2024 r., albo od dnia 01.01.2024 r., na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo tego świadczenia nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Zasada nr 3. Osoby zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasada nr 4. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń).