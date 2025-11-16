Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu?

Osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu otrzymują świadczenie pieniężne, potocznie określane jako "renta alkoholowa", które jest wypłacane przez ZUS. Należy pamiętać, że od marca 2025 roku obowiązuje wyższa kwota świadczenia, zmieniona w wyniku waloryzacji. Oto szczegóły.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego

Potocznie nazywana "renta alkoholowa" jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Świadczenie to przysługuje osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy, częściowo lub całkowicie, w wyniku problemów zdrowotnych, w tym tych spowodowanych długotrwałym uzależnieniem od alkoholu. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:

Orzeczenie lekarskie: Posiadanie oficjalnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS (lub komisji lekarskiej) potwierdzającego częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Staż ubezpieczeniowy: Wykazanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (stażu ubezpieczeniowego), którego długość jest zróżnicowana w zależności od wieku ubiegającego się o świadczenie. Termin powstania niezdolności: Utrata zdolności do pracy musiała nastąpić w trakcie trwania okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.

Renta alkoholowa - Indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Wysokość i wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy

"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. Waloryzacja odbywa się corocznie w marcu. Aktualne miesięczne stawki świadczenia (2025 roku):

Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1409,18 zł.

Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1878,91 zł.

Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca. Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:

Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).

Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).

Procedura ubiegania się o rentę alkoholową

Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:

Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.

Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.

Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Renta alkoholowa - podsumowanie

"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.