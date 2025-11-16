REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej

Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 listopada 2025, 12:18
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
wiek emerytalny, emeryt, emeryci, senior, seniorzy
To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe regulacje prawne, które obowiązują od niedawna, ustanowiły podwyższenie o 5 lat progu wiekowego uprawniającego do pracy dla przedstawicieli jednej profesji. Dotyczy to komorników sądowych, którzy uzyskali prawo do pozostania w zawodzie do 70. roku życia, podczas gdy poprzednio limit wynosił 65 lat. Oto szczegóły.

Zmiana wieku aktywności zawodowej komorników sądowych

Obowiązujące od 1 listopada 2025 roku nowe przepisy znacząco modyfikują warunki pełnienia służby przez komorników sądowych. Najważniejszą zmianą jest podniesienie granicy wieku, po której Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do odwołania komornika z urzędu, z 65 do 70 lat. Nowelizacja ta, obejmująca również asesorów komorniczych, efektywnie wydłuża ich potencjalną aktywność zawodową o pełne pięć lat i stanowi odpowiedź na liczne kontrowersje prawne związane z poprzednim limitem.

REKLAMA

REKLAMA

Eliminacja dyskryminacji wiekowej i dostosowanie do standardów UE

Głównym motywem wprowadzenia nowelizacji była konieczność harmonizacji polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Jak wielokrotnie orzekały sądy administracyjne, dotychczasowe regulacje stały w sprzeczności z dyrektywami unijnymi. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha, podkreślił, że dłuższe pozostawanie komorników w służbie pozwoli na lepsze wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także przyczyni się do zakończenia sporów sądowych wynikających z wcześniejszego odwoływania. Na problem dyskryminacji w przepisach dotyczących tej grupy zawodowej zwracał również uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nowe regulacje prowadzą do zrównania statusu komorników z innymi profesjami prawniczymi. Dla porównania, notariusze są odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości również dopiero po ukończeniu 70. roku życia, a sędziowie mają możliwość pracy do tego samego wieku, pod warunkiem złożenia oświadczenia woli i odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, adwokaci i radcowie prawni w ogóle nie mają określonej górnej granicy wiekowej dla wykonywania zawodu. W świetle tych faktów, poprzedni limit wiekowy dla komorników stanowił anomalię wśród profesji prawniczych.

Koniec limitowania asesury komorniczej

Dodatkowo, nowelizacja znosi dotychczasowy sześcioletni limit trwania asesury komorniczej. Wcześniej asesorzy, którzy w tym okresie nie wystąpili o powołanie na stanowisko komornika, byli zmuszeni do odejścia z zawodu. Resort Sprawiedliwości argumentuje, że rezygnacja z limitu zapewni asesorom większą elastyczność w decydowaniu o momencie aplikacji na stanowisko komornika, zapobiegając jednocześnie przymusowej rezygnacji wykwalifikowanych osób.

REKLAMA

Zachowanie prawa do wcześniejszej emerytury

Należy podkreślić, że nowe przepisy nie wprowadzają przymusu pracy do 70. roku życia. Komornicy i asesorzy, niezależnie od podniesienia granicy wieku, zachowują pełne prawo do przejścia na emeryturę w momencie nabycia ustawowych uprawnień emerytalnych. Nowe regulacje stanowią wyłącznie opcję dłuższego pozostania w zawodzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak wskazań na szersze zmiany emerytalne

W związku z faktem, że znaczna część społeczeństwa obawia się ogólnego wydłużenia wieku emerytalnego (w przeszłości podobne próby kończyły się porażką polityczną), Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, iż zmiana dotyczy wyłącznie dostosowania prawa komorniczego do standardów unijnych i walki z dyskryminacją. Według deklaracji, nie ma żadnych planów wprowadzenia podobnych podwyższeń limitów wieku aktywności zawodowej dla innych grup społecznych. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych została uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca 2025 roku, przyjęta przez Senat w lipcu, a następnie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 28 lipca 2025 roku.

Powiązane
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał aż dwie nowelizacje korzystne dla podatników
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał aż dwie nowelizacje korzystne dla podatników
4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (również używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (również używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
Nie chcesz chodzić z awizo po polecony na pocztę? Są na to sposoby: e-Polecony i e-Doręczenia. Jak wdrożyć u siebie?
Nie chcesz chodzić z awizo po polecony na pocztę? Są na to sposoby: e-Polecony i e-Doręczenia. Jak wdrożyć u siebie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy będzie nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L? Premier wezwany do zajęcia się tematem
16 lis 2025

Osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) od lat zmagają się z pełnopłatnymi przejazdami transportem publicznym, mimo że wiele innych grup niepełnosprawnych korzystają z ustawowych ulg. Po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury umyło ręce, zasłaniając się kompetencjami innych resortów, Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP wystosowała nowy dezyderat w tej sprawie bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. To wezwanie do kompleksowej rewizji przepisów, które zdaniem wnioskodawców, generują społeczne dysproporcje i bariery w dostępie do aktywności zawodowej i społecznej.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
16 lis 2025

Zwiększenie przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia, to postulat petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Nie złożyłeś tego oświadczenia? Nie dostaniesz pieniędzy przed świętami. Ten problem dotyczy wielu pracowników
15 lis 2025

By korzystać ze swoich praw, trzeba znać zasady, które je regulują. Tymczasem w przypadku najbardziej powszechnych świadczeń, które przysługują pracownikom od wielu lat, nie tylko łatwo o błędy, ale wiele mitów, które wokół nich narosły, stało się z upływem lat niemal obowiązującym prawem.
Rozwód przed kierownikiem USC a nie w sądzie. Będą dwa etapy. Ale to nowe prawo nie dla wszystkich chętnych
15 lis 2025

Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2025 r. projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że rozwód będzie możliwy na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nowe przepisy (jeżeli uchwali je Sejm i Senat a Prezydent podpisze) mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS
14 lis 2025

Z końcem listopada kończy się nie tylko możliwość wnioskowania o świadczenie dobry start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie warto też złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby otrzymywać świadczenie przez cały okres zasiłkowy.
Zadłużenie to nie wstyd – brak reakcji już tak. Dzień bez Długów – dlaczego w Polsce to wciąż marzenie, a nie rzeczywistość?
14 lis 2025

17 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów – święto, które miało przypominać o odpowiedzialnym podejściu do finansów i zachęcać do życia bez zobowiązań. W praktyce jednak dla wielu Polaków to dzień, który zamiast motywować do niezależności finansowej, uświadamia, jak bardzo nasze życie stało się kredytem. Bo nawet jeśli nie mamy długu wobec banku, to często mamy dług wobec siebie – w czasie, energii i spokoju, które poświęcamy, by utrzymać finansową równowagę.
Nieruchomość w spadku – szczęście w nieszczęściu czy początek kłótni w rodzinie? Adwokat wyjaśnia jak zgodnie z prawem dziedziczyć nieruchomości
15 lis 2025

Listopad to czas refleksji, rodzinnych spotkań i rozmów o tym, co naprawdę ważne. To również miesiąc, w którym wiele osób zaczyna zastanawiać się nad przyszłością swojego majątku – a prawnicy coraz częściej słyszą pytania o testamenty, dziedziczenie i przekazywanie nieruchomości. Choć temat wydaje się odległy, w praktyce dotyczy każdego z nas. Bo nawet jeśli nie mamy jeszcze testamentu, to wcześniej czy później będziemy stroną w sprawie spadkowej – jako spadkobiercy lub spadkodawcy - pisze adwokat Karolina Pilawska.
Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Dlaczego nie da się ich uchronić przed egzekucją?
15 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?

REKLAMA

Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.
Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA