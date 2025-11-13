REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 10:32
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące osób w Polsce mogą w 2025 roku liczyć na stale wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez MOPS. To świadczenie nie zawsze wymaga corocznego odnawiania, ale wbrew pozorom nie każdy je otrzyma. Decydują przede wszystkim spełnione kryteria oraz aktualna sytuacja dochodowa rodziny. Warto podkreślić, że próg dochodowy został w 2025 roku podwyższony, co oznacza, że na zasiłek w wysokości 1229 miesięcznie może kwalifikować się więcej osób.

rozwiń >

Dla kogo zasiłek stały z MOPS 2025?

Trzeba spełnić poniższe warunki, aby dostać zasiłek stały:

REKLAMA

REKLAMA

Warunki dla osoby samotnie gospodarującej:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Warunki dla osoby w rodzinie:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

REKLAMA

Ile wynosi zasiłek stały w 2025 roku?

Dla osoby samotnej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.
  • Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić? 

Kryterium dochodowe dla: 

  • osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),
  • osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł). 

Kryterium dochodowe zostało podniesione od 1 stycznia 2025 w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia. 

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

 
Zobacz również:

Kiedy zasiłek stały jest wypłacany?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743, 858, 859)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Zasiłek jest wydawany bezterminowo jeśli osoba jest niezdolna do pracy z tytułu wieku (wiek emerytalny) lub jeśli ma orzeczenie na stałe. Osoba, która ma orzeczenie okresowe, po jego wygaśnięciu musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy 55+ oraz seniorzy silversi: niedoceniany potencjał czy wykluczeni z rynku pracy? Tak można pomóc seniorom i polskiemu rynkowi pracy
13 lis 2025

Silversi wyróżniają się tym, czego coraz częściej brakuje na rynku pracy – lojalnością, stabilnością i zaangażowaniem. Wśród pracowników po 55. roku życia obserwujemy dużą odpowiedzialność i przywiązanie do miejsca pracy. Często wynika to z trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia, ale w praktyce przekłada się na wyjątkową rzetelność i chęć utrzymania dobrej pozycji w firmie. To właśnie ta grupa może skutecznie wypełnić luki w zawodach wymagających dojrzałości, cierpliwości i doświadczenia życiowego – cech, których nie da się zastąpić szkoleniem czy technologią. Jeśli nie zaczniemy aktywnie włączać ich do rynku pracy, wkrótce zabraknie nam osób do zastąpienia odchodzących pracowników. Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie, to również szansa na redefinicję tego, co naprawdę znaczy „pracownik wartościowy” – takie wnioski i komentarze można wysnuć w ważnych badań i raportu SS HR. Szczegóły poniżej.
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie
13 lis 2025

Tysiące osób w Polsce mogą w 2025 roku liczyć na stale wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez MOPS. To świadczenie nie zawsze wymaga corocznego odnawiania, ale wbrew pozorom nie każdy je otrzyma. Decydują przede wszystkim spełnione kryteria oraz aktualna sytuacja dochodowa rodziny. Warto podkreślić, że próg dochodowy został w 2025 roku podwyższony, co oznacza, że na zasiłek w wysokości 1229 miesięcznie może kwalifikować się więcej osób.
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
13 lis 2025

Opóźnienia w postępowaniu administracyjnym nie zawsze muszą oznaczać naruszenie prawa. Niekiedy wynikają bowiem z realnych przeszkód, które trudno przewidzieć. Każde przekroczenie terminu wymaga jednak precyzyjnego uzasadnienia, inaczej może skutkować skargą na bezczynność lub przewlekłość organu.
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800+ i dodatkowych emerytur
13 lis 2025

W Sejmie trafiła petycja, wnosząca o zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację programów „Rodzina 800+”, „13. emerytury” oraz „14. emerytury”. Autor dokumentu wskazuje, że takie rozwiązanie byłoby neutralne dla budżetu państwa, uprościłoby system podatkowy, zwiększyło dochody netto obywateli oraz wprowadziło mechanizmy rekompensacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczające ich stabilność finansową. Petycja powołuje się na dane Ministerstwa Finansów oraz dotychczasowe analizy budżetowe, argumentując, że likwidacja PIT i programów socjalnych mogłaby stać się rozwiązaniem powszechnym, sprawiedliwym i przejrzystym.

REKLAMA

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych poza granicami gmin [MSWiA wyjaśnia]
13 lis 2025
Prezydent Karol Nawrocki razem z Trybunałem Konstytucyjnym wytną tę partię ze sceny politycznej? Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności tej partii politycznej już został skierowany do TK w dniu 12 listopada 2025
13 lis 2025

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży także możliwość stwierdzenia niezgodności celów i działalności partii politycznej z Konstytucją RP! Za pomocą tego narzędzia prawnego istnieje możliwość otwarcia drogi do delegalizacji partii politycznych.
RIO wyjaśnia: Jak gmina ma zorganizować zbiórkę za pośrednictwem portali internetowych
13 lis 2025

Pozyskiwanie środków pieniężnych z darowizn przekazywanych za pośrednictwem portalu internetowego powinno uwzględniać regulacje zawarte w ustawie o usługach płatniczych – wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Wpływy ze zbiórki muszą też zostać prawidłowo ujęte w budżecie gminy.
Udzielanie tzw. zamówień podprogowych w samorządach - przepisy i procedury
13 lis 2025

Zamówienia „podprogowe” to zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów wskazanych w Prawie zamówień publicznych. Udzielanie takich zamówień jest co do zasady mniej sformalizowane. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – zwłaszcza kiedy dana inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

REKLAMA

Zmiany w bonie ciepłowniczym. Gminy z ułatwieniami w obsłudze wniosków
13 lis 2025

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawiać bez rozpatrzenia wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego – wynika z projektu nowelizacji przepisów zaproponowanego przez Ministerstwo Energii. O braku przesłanek do przyznania bonu gminy poinformują mieszkańców np. na stronie internetowej urzędu.
Samorządy tracą wpływy z PIT i CIT. Gminy planują wspólnie wystąpić do MF o wprowadzenie korekt i wyrównania
13 lis 2025

Prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł poinformował, że gminy, które rok do roku stracą na zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów sposobie obliczania udziałów w PIT i CIT oraz subwencji na 2026 r., zamierzają wspólnie wystąpić do resortu ws. korekt lub wyrównań.

REKLAMA