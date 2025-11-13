SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

Deregulacja R. Brzoska - 100 postulatów weszło w życie

SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski informuje, że już 100 postulatów weszło w życie na mocy postanowień ustaw podpisanych przez Prezydenta RP, jak również na mocy rozporządzeń, okólników czy wytycznych (część pozalegislacyjna). Bieżący raport wdrożeń legislacyjnych zgłoszonych postulatów deregulacyjnych wskazuje, że 75 postulatów przyjęło formę ustawy i zostało podpisanych przez Prezydenta RP – z czego Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 43 rozwiązania Inicjatywy SprawdzaMY. Ponadto 25 postulatów zrealizowano w inny sposób, np.: przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. Aż 161 postulatów zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów. Aktualnie 47 postulatów znajduje się w Parlamencie na różnych etapach prac legislacyjnych.

Kasowy PIT dla większej liczby przedsiębiorców

Ważne postulaty na ścieżce legislacyjnej:

• 1216 dotyczący Kasowego PIT dla szerszego grona przedsiębiorców. Dotyczy on podwyższenia z kwoty 1 mln zł do kwoty 2 mln zł limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru kasowej metody ustalania przychodów i kosztów (tzw. Kasowy PIT, DER88)

Milczące załatwienie sprawy, szybsze wyroki, mniej biurokracji, kolejka online

Nowe postulaty podpisane przez Prezydenta RP

1. 1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER62)

2. 1318 Lepszy internet i szybka rozbudowa sieci – bez zbędnych formalności (UDER13)

3. 1326 Szybsze wyroki, mniej biurokracji – rozszerzenie działania istniejącego e-Sądu (UD50)

4. 1549 Koniec chaosu w rejestracji do lekarza – jedna, wygodna kolejka online (UD169)

5. 1618 Jedna baza zamiast kilku – łatwiejsza weryfikacja firm (UDER48)

6. 1640 Strefy Rozwoju Przemysłu – tańsza energia dla polskich fabryk (UD162)

7. 1929 Zmiana zasad postępowania z rzeczami znalezionymi (np. z przedmiotami wymagającymi zezwoleń) z przesyłek kurierskich - uproszczenie procedur i doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania przedmiotów wymagających zezwoleń oraz dokumentów tożsamości (UDER58)

8. 2018 Szybsza sprzedaż nieruchomości i mniej obciążeń sądów dzięki obowiązkowym licytacjom elektronicznym (UDER68)

9. 2104 Szybsza realizacja inwestycji budowlanych dzięki sprawniejszej akceptacji podwykonawców (UDER55)

10. 2126 Wygodne odpowiedzi na reklamacje bez konieczności wizyty na poczcie (UDER64)

11. 2509 Cyfrowy dostęp do umów i statutów spółek dzięki otwartemu API dla KRS (UD50)

Deregulacja R. Brzoska - statystyki

Dotychczasowa statystyka postulatów deregulacyjnych:

500 opublikowanych

350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I

137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez RZD we wrześniu 2025)

487 łącznie przekazanych stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint)

306 zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji

161 zaakceptowanych przez Radę Ministrów

75 podpisanych przez Prezydenta RP

25 zrealizowanych w inny sposób

11 w trakcie realizacji pozalegislacyjnej

W procesie legislacyjnym:

47 procedowanych w Parlamencie

8 nowych wpisanych do RCL (rządowe Centrum Legislacyjne)

6 nowych wpisanych do WPL (Wykazu Prac Legislacyjnych)

Komentarz Brzoski - deregulacja

– Już 100 postulatów wdrożonych! W zaledwie kilka miesięcy! To ogromna radość i duma całego zespołu – wszystkich osób, które z zaangażowaniem pracowały i nadal pracują w ramach Inicjatywy SprawdzaMY! Jestem pewien, że to nie tylko największa legislacyjna akcja społeczna w Polsce po 1989 roku. To przede wszystkim realne zmiany, które w przyszłości odczuje każdy Polak. Cieszę się bardzo, że Prezydent RP podpisał bardzo ważny postulat dotyczący milczącej zgody. Walczyliśmy o te ułatwienia dla Polaków bardzo mocno i mieliśmy wiele przeciwności – zarówno po stronie administracji, jak też komentatorów obserwujących nasze wysiłki. A teraz pokazujemy, że można! Jak to mówią, presja ma sens! Liczymy, że Prezydent podpisze także drugą część pakietu milczącej zgody (UDER95), która jest obecnie procedowana w Parlamencie.

Dotychczas instytucja milczącego załatwienia sprawy była rzadko stosowana, ponieważ przepisy przewidywały ją tylko w nielicznych przypadkach. Należało to zmienić, aby usprawnić działanie administracji i zwiększyć pewność obywateli co do terminu załatwienia ich spraw. Rozszerzenie stosowania art. 122a k.p.a. pozwoli urealnić czas wydawania decyzji, ponieważ brak odpowiedzi urzędu w określonym terminie będzie teraz oznaczać automatyczne uznanie wniosku strony. Takie rozwiązanie przyspieszy procedury, ograniczy biurokrację i zmotywuje urzędy do sprawniejszej pracy. Warto też analizować, ile czasu poszczególne urzędy potrzebują na wydanie decyzji, tworzyć rankingi ich efektywności i nagradzać te, które działają najlepiej – wskazał Rafał Brzoska, Pomysłodawca Inicjatywy SprawdzaMY i członek Komitetu Sterującego.

Szybsza praca sądów

– Postulat rozszerzenia zakresu działania e-Sądu – co przyspieszy wydawanie wyroków – zyskał uznanie także Prezydenta RP. To bardzo ważna decyzja legislacyjna dotycząca zarówno przedsiębiorców, jak i obywateli – którzy będą mogli skuteczniej dochodzić swoich praw. Polskie sądy są przeciążone, a postępowania – zwłaszcza w dużych miastach – trwają zbyt długo. Duża liczba spraw, skomplikowane procedury oraz papierowy obieg dokumentów powodują opóźnienia i utrudniają skuteczne funkcjonowanie. Pracownicy sądów są obciążeni nadmiarem pracy administracyjnej, a koszty prowadzenia spraw w tradycyjnej formie są wysokie. Dlatego konieczne było rozszerzenie zakresu działania e-Sądu oraz wprowadzenie pełnej cyfryzacji akt. Umożliwi to prowadzenie większej liczby postępowań w formie elektronicznej – szybciej, taniej i z mniejszą liczbą formalności. Komunikacja między stronami i sądem będzie odbywać się online, co skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie i odciąży sekretariaty. Dzięki temu wymiar sprawiedliwości stanie się bardziej nowoczesny, dostępny i przyjazny dla obywatela – powiedziała Joanna Makowiecka-Gatza, Prezeska Pracodawców RP, członkini Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Jedna baza - łatwiejsza sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych

– Bardzo ważne jest, że wchodzi w życie nasz postulat nr 1618 – czyli jedna baza zamiast kilku. Dotychczas przedsiębiorcy, chcąc zweryfikować kontrahenta, musieli korzystać z kilku różnych rejestrów – KRS, CEIDG czy wykazu podatników VAT. Było to czasochłonne i zwiększało ryzyko pomyłek. Brak jednego, zintegrowanego systemu utrudniał prowadzenie działalności i generował dodatkowe koszty. Dlatego potrzebna była zmiana. Stworzenie jednej, wspólnej bazy danych, łączącej informacje z różnych rejestrów, pozwoli przedsiębiorcom szybciej i łatwiej sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych. To rozwiązanie ograniczy ryzyko błędów, usprawni procesy gospodarcze i zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W połączeniu z także podpisanym postulatem 2509 – wprowadzającym weryfikację firm przez stworzenie otwartego API dla Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozszerzenie funkcjonalności wyszukiwarki KRS – to przykład prostej i funkcjonalnej cyfryzacji w usługach dla obywateli i firm. Dzięki temu kluczowe dokumenty, takie jak umowy spółek czy statuty, będą dostępne online w formie elektronicznej. To rozwiązanie przyspieszy obieg informacji, umożliwi automatyzację procesów, zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i zmniejszy koszty dla przedsiębiorców – podkreślił Ryszard Chmura, członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Kolejka online na NFZ - jedna baza

– Koniec chaosu i kolejek do lekarzy! Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą ważny postulat Inicjatywy SprawdzaMY! Obecnie pacjenci muszą dzwonić do wielu placówek, by znaleźć wolny termin wizyty na NFZ. Brak centralnego systemu powoduje chaos, frustrację i wydłuża kolejki do lekarzy. Dane o dostępnych terminach często są nieaktualne, a pacjenci zapisują się w kilku miejscach jednocześnie, co prowadzi do nieodwołanych wizyt i marnowania czasu lekarzy. Dlatego konieczna była ta zmiana. Nowy, ogólnopolski system e-rejestracji pozwoli szybko i wygodnie umówić wizytę w dowolnej placówce NFZ. System będzie wysyłał automatyczne przypomnienia oraz umożliwi łatwe odwołanie wizyty przez SMS lub e-mail. Dzięki temu kolejki się skrócą, pacjenci szybciej trafią do specjalistów, a placówki medyczne będą działały sprawniej i efektywniej – dodał Wojciech Kostrzewa, członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY.

Postulaty przyjęte przez Radę Ministrów

Propozycje przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu:

2102 Większa dostępność kredytów i rozwój lokalnych społeczności dzięki wsparciu banków spółdzielczych (UDER59)

Postulaty deregulacyjne w RCL

Nowe wpisy do RCL

1010 Identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel (UDER89)

1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER95)

1018 Integracja istniejących systemów administracyjnych w usługach dla obywateli (UDER89)

2110 Mniej formalności i szybsza rejestracja zgonów dzięki elektronicznym kartom zgonu (UD234)

2113 Szybsze i prostsze uzyskanie zasiłku pogrzebowego dzięki cyfryzacji procedur R83

2229 Większy wybór usług audytorskich dla podmiotów publicznych (UDER94)

2418 Cyfrowe e-banderole zamiast papierowych i koniec z banderolowaniem wina (1034)

2554 Większe docenienie naukowców współpracujących z biznesem (UDER93)

Deregulacja w WPL

Nowe wpisy do WPL (Wykazu Prac Legislacyjnych)

1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER95)

1717 Koniec z drukowaniem CEIDG i KRS – urzędnik sprawdzi to sam (UDER96)

1928 Bezpieczniejszy transport dzięki jasnym procedurom postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi (UDER97)

2229 Zniesienie dodatkowych, w stosunku do przepisów unijnych, ograniczeń prowadzenia działalności przez firmy audytorskie w zakresie świadczenia usług na rzecz JZP (UDER94)

2553 Prostsza zgoda na e-mailowe zawiadomienia o zgromadzeniach wspólników w spółkach z o.o. (UDER98)

2560 Elektroniczne wezwania do firm w sprawie PPK zamiast papierowych listów (UDER99)

Uchwalone postulaty

Parlament uchwalił 17 postulatów:

1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER62)

1015 Racjonalizacja wymiaru kar w obrocie gospodarczym - tzw dekryminalizacja obrotu gospodarczego (UDER45)

1214 Zmiany w odpowiedzialności karnej menedżerów i podmiotów zbiorowych

1318 Lepszy internet i szybka rozbudowa sieci – bez zbędnych formalności (UDER13)

1326 Szybsze wyroki, mniej biurokracji – rozszerzenie działania istniejącego e-Sądu

1549-Koniec chaosu w rejestracji do lekarza – jedna, wygodna kolejka online (UD169)

1618 Jedna zintegrowana baza danych do weryfikacji kontrahentów (UDER48)

1640 Strefy Rozwoju Zrównoważonego Przemysłu - tańsza energia dla polskich fabryk (UD162)

1818 Uzyskanie zezwolenia na realizację jazd testowych na drogach publicznych pojazdami badającymi technologie automatyzujące funkcje kierowania (nie pojazdami autonomicznymi) obwarowane jest takimi wymogami, że praktycznie jest niemożliwe (UD17)

1933 W chwili obecnej istnieje obowiązek karania za każdorazowe, nawet najdrobniejsze opóźnienie w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (UDER69)

2018 Licytacje nieruchomości w formie elektronicznej są opcjonalne, w związku z czym cały czas odbywają się licytacje tradycyjne, co związane jest z koniecznością zajęcia sal sądowych oraz wydłużonym czasem oczekiwania na ostateczne wyznaczenie terminu (UDER68)

2104 Akceptacja podwykonawców przez inwestora w procesie budowlanym (UDER55)

2106 Krótszy czas oczekiwania na drobne prace w zabytkowych obszarach (UDER62)

2126-Konieczność udzielenia odpowiedzi na reklamację co do zasady na piśmie, nawet jeżeli klient przysłał reklamację mailem (UDER64)

2211 Sprawniejsza ochrona zabytków bez zbędnych barier dla właścicieli (UDER62)

2509 Udostępnienie w formie elektronicznej przez otwarte API Krajowego Rejestru Sądowego oraz w formie PDF przez obecną wyszukiwarkę KRS, dokumentów rejestrowych/ aktów założycielskich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (umowy spółek, statuty fundacji itd) (UD50)

2611 Wprowadzenie instytucji promesy konserwatorskiej (UDER62)

Postulaty zrealizowane

Postulaty zrealizowane i podpisane w formie ustawy przez Prezydenta RP:

1. 1001 Domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych UDER2

2. 1005 Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy UDER26

3. 1010 Identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel

4. 1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER20)

5. 1011 Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach (UDER62)

6. 1013 Zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową (UC44)

7. 1016 Zmniejszenie częstotliwości kontroli działalności gospodarczej (-50%)

8. 1018 Integracja istniejących systemów administracyjnych w usługach dla obywateli

9. 1022 Zwolnienie podmiotowe w VAT dla mikro firm (zwiększenie do 240 tys. zł)

10. 1102 Leasing i prawa autorskie – uproszczenie umów elektronicznych

11. 1106 Automatyczna aktualizacja danych z rejestru PESEL – mniej formalności dla wszystkich klientów banków

12. 1111 Ograniczenie kradzieży tożsamości celem wyłudzania kredytów i pożyczek – lepsza ochrona obywateli i instytucji finansowych

13. 1114 Odsetki za zwłokę UDER26

14. 1202 Doprecyzowanie definicji konsumenta w prawie cywilnym (UDER5)

15. 1211 Certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach publicznych (UC25)

16. 1213 Usprawnienie procedury przetargowej w przypadku jednej oferty

17. 1232 Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym

18. 1233 Elektroniczne doręczanie załączników do decyzji administracyjnych

19. 1234 Możliwość umorzenia dawno zawieszonych postępowań administracyjnych

20. 1235 Usprawnienie mediacji w postępowaniu administracyjnym

21. 1246 Roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej (UDER20)

22. 1247 Zwolnienie Rzecznika MŚP z kosztów postępowań administracyjnych

23. 1308 Cyfryzacja postępowań sądowych (UDER5)

24. 1313 Dostosowanie zakresu odpowiedzialności prawnej polskich banków pełniących funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych do standardów prowadzonych w legislacji unijnej

25. 1324 Obowiązkowa mediacja – szybsze i tańsze rozwiązanie sporów (UDER5)

26. 1326 Szybsze wyroki, mniej biurokracji – rozszerzenie działania istniejącego e-Sądu (UD50)

27. 1403 Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość szybkiego regulowania zobowiązań podatkowych, gdy zgadzają się z częścią ustaleń kontrolnych urzędu

28. 1409 „Przyjaciel sądu” w orzecznictwie – lepsze decyzje i większa przewidywalność wyroków UDER32

29. 1424 Prostsze raportowanie europejskich wymogów ESG – mniej formalności, większa konkurencyjność firm

30. 1428 Skuteczna ochrona spadkobierców przed nadużyciami - szybkie blokowanie rachunków osób zmarłych (UDER9)

31. 1430 Wyższy próg zamówień publicznych – mniej biurokracji, szybsze zakupy (UDER15)

32. 1445 Koniec z corocznym zgłaszaniem wspólników spółek jawnych – mniej formalności i niższe ryzyko podatkowe

33. 1512 Jedna instancja, szybsze decyzje – rewolucja w administracji publicznej

34. 1514 Nowoczesna definicja rzemiosła dla cyfrowej ery

35. 1516 Prostsza droga do sądu administracyjnego – skarga bez zbędnych formalności

36. 1518 Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą online – łatwiej, szybciej, taniej

37. 1520 Jeden rachunek zamiast dziesięciu – prostsze wpłaty do funduszy inwestycyjnych

38. 1528 Łatwiejszy dostęp do sądu dla przedsiębiorców poprzez rozłożenie kosztów sądowych na raty (UDER21)

39. 1533 Koniec zbędnych zaświadczeń przy sprzedaży nieruchomości ze spadku

40. 1538 mObywatel zamiast plastikowych dokumentów – cyfrowa rewolucja w dokumentach

41. 1539 Przywrócenie możliwości samodzielnego oferowania papierów wartościowych, co ułatwi małym przedsiębiorcom dostęp do kapitału bez zbędnych kosztów

42. 1544 Koniec zbędnej papierologii przy wnioskach o próbki leków

43. 1546 Więcej czasu na powrót do nazwiska po rozwodzie

44. 1549 Koniec chaosu w rejestracji do lekarza – jedna, wygodna kolejka online (UD169)

45. 160 Łatwiejsze łączenie funduszy – mniej biurokracji, więcej inwestycji (UDER18)

46. 1603 Cyfryzacja komunikacji z OFE - koniec z papierowymi formalnościami UDER46

47. 1610 mEmerytura – wszystkie dane o Twojej emeryturze w jednym miejscu (UD78)

48. 1612 Wdrożenie DORA bez przeregulowania

49. 1614 Uproszczenie zasad łączenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych UDER63

50. 1615 Blokada PESEL? Ubezpieczyciel sprawdzi, zanim podpisze umowę (UDER27)

51. 1616 Restrukturyzacja? Syndyk musi mieć dostęp do konta bankowego (UDER11)

52. 1617 Koniec z pisaniem strategii podatkowej tylko dla formalności (UDER17)

53. 1618 Jedna baza zamiast kilku – łatwiejsza weryfikacja firm (UDER48)

54. 1619 Sprawiedliwe kary dla grup kapitałowych – bez bankructwa za błąd

55. 1620 Pomoc publiczna – zwrot proporcjonalny do faktycznych korzyści

56. 1625 Przeniesienie zakładu spożywczego UDER43

57. 1627 Mniej sprawozdań, więcej nauki – koniec z dublowaniem danych w POL-on (UDER40)

58. 1640 Strefy Rozwoju Przemysłu – tańsza energia dla polskich fabryk (UD162)

59. 1644 Cyfrowy dostęp do danych ZUS i KAS dla szybszej weryfikacji przedsiębiorców UDER56

60. 1717 Umocowanie z rejestru publicznego

61. 1723 Leki łatwiej dostępne – jasne zasady dystrybucji

62. 1729 Wykształcenie Osoby Wykwalifikowanej UDER41

63. 1731 Koniec z drukowaniem tych samych załączników do sądu (UDER5)

64. 1929 Zmiana zasad postępowania z rzeczami znalezionymi (np. z przedmiotami wymagającymi zezwoleń) z przesyłek kurierskich - uproszczenie procedur i doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania przedmiotów wymagających zezwoleń oraz dokumentów tożsamości (UDER58)

65. 1932 Klienci łatwiej przejdą na elektroniczną komunikację z ubezpieczycielem (UDER37)

66. 1934 Większa wygoda klientów przy wypowiadaniu umów OC dzięki wyborowi daty zakończenia (UDER47)

67. 2018 Szybsza sprzedaż nieruchomości i mniej obciążeń sądów dzięki obowiązkowym licytacjom elektronicznym (UDER68)

68. 2029 Błędne rozpoznania podczas czynności okazania, prowadzące do niesłusznych skazań, będące wynikiem nie stosowania się do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz.U. 2003.104.981) UDER50

69. 2036 Lepszy dostęp do danych emerytalnych w jednym miejscu dzięki ZUS HUB (UD78)

70. 2104 Szybsza realizacja inwestycji budowlanych dzięki sprawniejszej akceptacji podwykonawców (UDER55)

71. 2113 Szybsze i prostsze uzyskanie zasiłku pogrzebowego dzięki cyfryzacji procedur (UDER65)

72. 2117 Uproszczenie regulacji dotyczących opodatkowania spółek holdingowych z perspektywy spółek giełdowych UDER71

73. 2122 Bardziej elastyczne zatrudnianie specjalistów w szkołach ułatwi dostęp do psychologów i terapeutów (UDER57)

74. 2126 Wygodne odpowiedzi na reklamacje bez konieczności wizyty na poczcie (UDER64)

75. 2509 Cyfrowy dostęp do umów i statutów spółek dzięki otwartemu API dla KRS UD50

Deregulacja – podsumowanie

Z ponad 16 tysięcy pomysłów zaproponowanych przez obywateli, po uporządkowaniu duplikatów zostało niemal 13 tysięcy unikatowych pomysłów na deregulację, które zostały podzielone na 33 kategorie. Kategoria, w której odnotowano najwięcej pomysłów to podatki, aż 18% wszystkich pomysłów. Na drugim miejscu znalazła się administracja publiczna 10% pomysłów, a na trzecim zdrowie 7%.

Ponadto Rafał Brzoska rzucił wyzwanie, by podjąć największy możliwy wysiłek: każdy nowy akt prawny niech spowoduje wyeliminowanie 2 innych – najstarszych, nieobowiązujących, nieprzystających do obecnych czasów. Dzięki temu poprawa w stanowieniu prawa będzie miała charakter ciągły. Taki postulat został zgłoszony jako pomysł 2508 https://sprawdzamy.com/pomysl/stopniowe-zmniejszanie-liczby-przepisow-dzieki-zasadzie-jeden-nowy-za-dwa-stare-id-2508.

Od początku działania inicjatywy SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy zgłosili ponad 16 tysięcy propozycji zmian prawa, z czego aż 70% pochodzi od obywateli. Spośród setek zidentyfikowanych barier wyselekcjonowano siedem obszarów priorytetowych, tzw. Wielką Siódemkę deregulacji, obejmujących: podatki, cyfryzację usług, wymiar sprawiedliwości, energetykę, prawo unijne, zdrowie oraz usprawnienie administracji i bezpieczeństwa.

Deregulacja to inicjatywa mająca na celu nie tylko uproszczenie prawa i ograniczenie biurokracji, ale też zaproponowanie działań rozwojowych, by stworzyć przyjazne otoczenie prawno-gospodarcze dla obywateli oraz przedsiębiorców.

Deregulacja to realne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców takie jak łatwiejsze prowadzenie firmy, szybsze decyzje administracyjne, mniej zbędnych formalności i niższe koszty funkcjonowania firmy. Proste i przejrzyste prawo to również większe zaufanie do państwa i więcej przestrzeni na innowacje.

Badania IBRIS /czerwiec 2025/

Dzięki pracy Zespołu SprawdzaMy już prawie 63% Polaków ma świadomość tego, czym jest proces deregulacji

Ponad 66% Polaków uważa, że projekt deregulacyjny w ramach inicjatywy SprawdzaMY pozytywnie wpłynie na polską gospodarkę

Prawie 75% Polaków uważa, że projekt deregulacyjny w ramach inicjatywy SprawdzaMY pozytywnie wpłynie na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw

Aż 62% Polaków uważa, że projekt deregulacyjny w ramach inicjatywy SprawdzaMY pozytywnie wpłynie na sytuację zwykłych obywateli.

Źródło: SprawdzaMY