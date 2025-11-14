Nie każdy otrzyma pełne 800 plus. Niektórzy dostaną świadczenie obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?

Świadczenie 800 plus jest wypłacane w bieżącym cyklu, trwającym od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Zasadnicza wysokość wsparcia to 800 zł/miesiąc na każde dziecko. Okazuje się jednak, że ZUS nie zawsze przelewa pełną sumę. Część uprawnionych rodzin otrzymuje zaledwie 400 zł. Z czego to wynika? Oto szczegóły.

Program Rodzina 800 plus – zasady i warunki

Program wsparcia finansowego Rodzina 800 plus jest uregulowany prawnie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia 2024 roku wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi 800 złotych na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze osiemnastego roku życia, przy czym jest ono przyznawane niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę. Mimo tej zasady, w 2025 roku określona grupa opiekunów otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jedynie część tej kwoty, czyli 400 złotych miesięcznie.

Kto może ubiegać się o świadczenie 800 plus?

O świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800 plus mogą ubiegać się biologiczni rodzice dziecka, czyli jego matka lub ojciec, a także opiekun faktyczny, który zainicjował w sądzie opiekuńczym procedurę przysposobienia, opiekun prawny dziecka, a nawet dyrektor domu pomocy społecznej. Kluczowym warunkiem, który musi zostać spełniony przez wnioskodawcę, jest wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem i utrzymywanie go.

Świadczenie 400 zł – wyjątki od pełnej kwoty 800 plus

Nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełne 800 złotych. W 2025 roku kwota ta jest dzielona na pół w przypadku rodzin, w których dzieci są objęte opieką naprzemienną orzeczoną przez sąd. W takiej sytuacji, świadczenie jest rozdzielane po równo i każdemu z rodziców przysługuje 400 złotych miesięcznie na dziecko. Aby każdy z rodziców otrzymał należną mu część, niezbędne jest złożenie osobnego wniosku do ZUS przez każdego z nich.

Terminy składania wniosków i ciągłość wypłat 800 plus

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat świadczenia 800 plus bez przerw pomiędzy kolejnymi okresami, należy złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do końca kwietnia roku, w którym rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w tym terminie jest jedynym gwarantem otrzymania wypłaty już w czerwcu. Osoby, które złożą wniosek po upływie tego terminu, nadal otrzymają przysługującą im pełną kwotę (800 zł lub 400 zł), jednak wypłata nastąpi w późniejszym terminie, z odpowiednim wyrównaniem.

Konsekwencje opóźnionego wniosku o 800 plus

W przypadku złożenia dokumentów po 30 kwietnia należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji wypłat. Co więcej, w zależności od daty złożenia, wnioskodawca może utracić prawo do świadczenia za niektóre miesiące, w których wniosek nie wpłynął na czas. Przykładowo, dla wniosków złożonych do 31 maja, ZUS dokona wypłaty do 31 lipca wraz z wyrównaniem obejmującym czerwiec. Natomiast złożenie wniosku do 30 czerwca skutkuje wypłatą do 31 sierpnia, także z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 lipca, świadczenie zostanie wypłacone do 30 września, ale z wyrównaniem tylko od lipca. Wreszcie, dla wniosków złożonych do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do 31 października z wyrównaniem wyłącznie od sierpnia.

Kiedy świadczenie 800 plus nie przysługuje?

Istnieją również sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje nawet na dziecko poniżej 18 roku życia. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy dziecko zawarło związek małżeński lub zostało umieszczone w placówce zapewniającej mu całodobowe, bezpłatne utrzymanie, jak na przykład młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, areszt śledczy czy szkoła wojskowa. Ponadto, świadczenie nie jest wypłacane, jeśli pełnoletnie dziecko samodzielnie pobiera świadczenie wychowawcze na własne dziecko, ani też w sytuacji, gdy podobne wsparcie finansowe jest już otrzymywane z zagranicy, chyba że pochodzi ono z państw Unii Europejskiej, EFTA lub Wielkiej Brytanii.