Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego. Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?

Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego. Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?

15 listopada 2025, 09:00
[Data aktualizacji 16 listopada 2025, 11:51]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
stacja ładowania pojazd samochód elektryczny
Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z nowego programu "NaszEauto". Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
W 2025 roku polski rynek elektromobilności wchodzi w nową fazę dynamicznego rozwoju, a kluczowym impulsem jest uruchomienie programu "NaszEauto". Kontynuując i rozszerzając ideę "Mojego Elektryka", nowa inicjatywa, finansowana ze środków KPO, ma na celu znaczące zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść aż 40 000 zł! Oto szczegóły.

Czym jest program "NaszEauto" i kto może skorzystać?

"NaszEauto" to rządowy program dopłat do zakupu, leasingu lub najmu długoterminowego nowych samochodów elektrycznych (BEV). Nabór wniosków, który ruszył na początku 2025 roku, jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Główni beneficjenci programu to:

  • Osoby fizyczne (Kupno, leasing, najem).
  • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) (Leasing, najem).
  • Instytucje i organizacje (np. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, medyczne, parki narodowe) – od października 2025 roku rozszerzenie objęło także ich zakup.

Kluczowe warunki dla uzyskania dopłaty

Aby w ogóle myśleć o dofinansowaniu, pojazd i wnioskodawca muszą spełniać podstawowe kryteria:

  • Pojazd: Musi to być fabrycznie nowy samochód elektryczny (BEV) kategorii M1 (osobowy) lub demonstracyjny (przebieg do 6 000 km), który nie był wcześniej rejestrowany.
  • Limit cenowy: Maksymalna cena zakupu/leasingu samochodu osobowego (M1) nie może przekroczyć 225 000 zł netto (co odpowiada ok. 276 750 zł brutto). UWAGA: Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) są zwolnieni z limitu cenowego!
  • Okres trwałości: Nabywca zobowiązuje się do użytkowania pojazdu przez co najmniej 2 lata od uzyskania dotacji (zakaz sprzedaży/zbycia).
  • Szczegółowa wysokość dofinansowania (maksymalnie 40 000 zł). Maksymalna kwota dopłaty zależy od statusu wnioskodawcy oraz spełnienia dodatkowych kryteriów premiowych. Osoby fizyczne mogą liczyć na podstawową kwotę dopłaty do 18 750 zł. Kwota ta może wzrosnąć o 10 000 zł (premia) w przypadku zezłomowania starego auta spalinowego (posiadanego min. 3 lata). Wyjątkowo korzystne warunki dotyczą osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR). Mogą one uzyskać dopłatę do 40 000 zł (lub do 27 000 zł, w zależności od interpretacji programów i etapu naboru) plus dodatkową premię za zezłomowanie (do 10 000 zł). Co ważne, KDR zwalnia z limitu cenowego pojazdu! Dla osób fizycznych i JDG korzystających z leasingu/wynajmu długoterminowego, dopłata może wynieść do 30 000 zł, również z możliwością dodania premii za zezłomowanie (do 10 000 zł). W przypadku JDG, dodatkowa premia jest przyznawana za deklarację wysokiego rocznego przebiegu (powyżej 15 000 km). Przedsiębiorcy, firmy i inne podmioty (inne niż JDG z preferencyjnymi warunkami) mogą otrzymać do 27 000 zł dopłaty, pod warunkiem deklaracji przebiegu powyżej 15 tys. km rocznie. Warto pamiętać, że dla samochodów dostawczych (N1) przy dużym przebiegu dofinansowanie może osiągnąć nawet 70 000 zł.
  • Ważne: W początkowej fazie programu "NaszEauto" wprowadzono też premię za niski dochód (do 11 250 zł dla osób z dochodem poniżej 135 tys. zł rocznie), ale należy śledzić aktualne regulaminy NFOŚiGW, ponieważ warunki ulegały modyfikacjom w trakcie trwania programu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego?

Cały proces ubiegania się o dotację odbywa się wyłącznie online, co znacząco przyspiesza procedurę. Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Wniosek o dopłatę należy złożyć przed zakupem/leasingiem (z fakturą pro forma lub umową przedwstępną) lub po zakupie (w przypadku zakupu za gotówkę/kredyt, ale w limitowanym czasie). W przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego, wniosek o dopłatę jest często składany za pośrednictwem firmy leasingowej, co jest wygodną opcją dla przedsiębiorców. Nabór w programie "NaszEauto" trwa do 30 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania budżetu.

Dotacja na zakup samochodu elektrycznego - podsumowanie

Program "NaszEauto" 2025 to realna szansa na obniżenie kosztów zakupu nowego elektryka w Polsce. Maksymalna kwota 40 000 zł w połączeniu ze zwolnieniem z limitu cenowego dla posiadaczy KDR czyni tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Nie czekaj! Budżet programu jest ograniczony.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

