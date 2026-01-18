REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile wynosi emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota

Ile wynosi emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 stycznia 2026, 09:50
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus świadczenia świadczenie emerytury emerytura renty renta
Ile wynosi emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przyszłych emerytów myśli o zakończeniu pracy od razu po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego. Warto jednak wiedzieć, że sam wiek nie gwarantuje uzyskania minimalnej emerytury z ZUS. Aby ją otrzymać, konieczny jest również odpowiednio długi staż pracy. Oto szczegóły.

Wiek i staż pracy jako warunki nabycia emerytury z ZUS

W polskim systemie emerytalnym pełne prawo do świadczenia wymaga spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Ten staż gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba w wieku 60 lat z udokumentowanymi 40 latami pracy bezsprzecznie spełnia warunek dotyczący stażu.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady obliczania wysokości emerytury

Mimo spełnienia podstawowych warunków, faktyczna wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie ilorazu zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną kwotę jest zatem zgromadzony kapitał. Kapitał ten składa się ze zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie, zwaloryzowanego kapitału początkowego (dla osób, które pracowały przed rokiem 1999) oraz środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Roczna korekta świadczeń emerytalnych. Dwie waloryzacje

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana poprzez zastosowanie dwóch mechanizmów waloryzacyjnych. Pierwsza, marcowa waloryzacja, podnosi już wypłacane emerytury, opierając się na wskaźniku inflacji i wzroście płac. Druga, czerwcowa waloryzacja, aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, co bezpośrednio wpływa na przyszłe wyliczenie emerytury.

Wpływ zarobków na ostateczną kwotę emerytury

Choć 40 lat stażu pracy to długi okres, który zapewnia prawo do świadczenia minimalnego, rzeczywista wysokość emerytury jest ściśle związana z poziomem zarobków i tym samym z wysokością odprowadzanych składek. Osoby, które przez całe 40 lat otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Natomiast ci, którzy przez ten czas zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto. Ostatecznie, to poziom zarobków i składek, a nie tylko staż, jest głównym czynnikiem determinującym ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

REKLAMA

Powiązane
Oto zasiłek, o którym MOPS nie mówi głośno i mało kto o nim wie. Jest ono dostępne niezależnie od wysokości dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Oto zasiłek, o którym MOPS nie mówi głośno i mało kto o nim wie. Jest ono dostępne niezależnie od wysokości dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?
18 sty 2026

Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń PIT za 2025 r. Osoby, którym przysługiwać będzie zwrot nadpłaty podatku dochodowego, mogą rozliczyć się w taki sposób, aby otrzymać pieniądze od fiskusa szybciej niż inni. W przypadku skorzystania z tego sposobu rozliczenia – zwrot trafi na konto podatnika nie później niż 1 kwietnia 2026 r. (a w przypadku określonej grupy podatników – niż 17 marca 2026 r.).
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
18 sty 2026

Ta zmiana przepisów to prawdziwa rewolucja. Z nowym rokiem do stażu pracy wliczane są nie tylko etaty, ale także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. To oznacza dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki. Żeby zyskać nowe uprawnienia, najpierw trzeba uzyskać zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i które potem należy przedłożyć pracodawcy. Na ZUS już spadła lawina wniosków o wydanie dokumentu.
Czy mObywatel nas śledzi i może transmitować potajemnie obraz z kamery telefonu? Eksperci: Ministerstwo Cyfryzacji nie zachowuje się transparentnie
18 sty 2026

Z opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) fragmentów kodu źródłowego mObywatela nie dowiemy się, czy aplikacja nie ma np. funkcji śledzenia, resort nie zachował się transparentnie - ocenili dla PAP eksperci cyberbezpieczeństwa Adam Haertle, Tomasz Zieliński, Beata Zalewa i Łukasz Olejnik.
Dodatkowe 1520 zł do portfela. Prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku
17 sty 2026

Nadchodzi okres rozliczeń z fiskusem - to idealny moment, aby sięgnąć po ulgę na internet. Dzięki niej możesz odliczyć od dochodu 760 zł, a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, Wasz wspólny zysk wzrośnie do 1520 zł. To proste rozwiązanie dostępne dla każdego podatnika w Polsce. Oto szczegóły.

REKLAMA

Świadczenie wspierające 2026. Dlaczego osoby z chorobami przewlekłymi często zostają z niczym
17 sty 2026

W 2026 roku sama diagnoza choroby przewlekłej nie otwiera już drogi do pieniędzy z automatu. Nawet ciężkiej, wieloletniej, udokumentowanej latami leczenia. Coraz więcej osób przekonuje się o tym dopiero po decyzji komisji, gdy mimo realnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu świadczenie wspierające nie zostaje przyznane albo okazuje się znacznie niższe od oczekiwań. System nie pyta dziś: na co chorujesz, lecz: jak dobrze radzisz sobie sam? To właśnie ta różnica decyduje o wszystkim.
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
17 sty 2026

W 2026 roku wielu Polaków nie zauważy żadnej jednej decyzji, która podniosła im koszty życia. Nie przyjdzie jedno pismo, nie pojawi się jeden wyraźny rachunek. A mimo to po kilku miesiącach coraz więcej osób zacznie zadawać to samo pytanie: gdzie zniknęły pieniądze, skoro rachunki nie poszły w górę. Czy aby na pewno?
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
18 sty 2026

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat (niezależnie od osiąganych dochodów) – przysługuje od ZUS dodatkowe, comiesięczne świadczenie, które na dzień dzisiejszy opiewa na 348,22 zł. Niezależnie od kryterium wiekowego – dodatek ten, należy się również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS, w dniu 15 lutego br., danych na temat inflacji odnotowanej w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – wiemy już, że od 1 marca 2026 r., w ramach corocznej waloryzacji, ww. świadczenie wzrośnie o wyższą kwotę, niż dotychczas prognozowano.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
18 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.

REKLAMA

ZUS podniesie emeryturę prawie o 1900 złotych. Wystarczy tylko ten jeden dokument
18 sty 2026

Brzmi jak wyjątek od reguły, a jednak jest zgodne z prawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podnieść emeryturę niemal o 1900 złotych brutto, także tym, którzy nigdy nie wypracowali wymaganego ustawowo stażu. Wystarczy jedno oświadczenie, by otrzymać dopłatę do minimalnej emerytury albo pełne świadczenie, nawet jeśli na koncie składkowym nie ma nic.
Zostało kilkanaście, a może kilka dni. Dopłaty do elektryków kończą się błyskawicznie – w kasie zostało niecałe 8 procent
16 sty 2026

W połowie stycznia budżet programu NaszEauto jest już wykorzystany w ponad 92 procentach. Oficjalnie wnioski można składać do końca kwietnia, ale przy obecnym tempie – 9,2 mln zł dziennie – pieniądze skończą się w ciągu najbliższych dni. Kto jeszcze nie złożył wniosku, powinien działać natychmiast. Potem zostanie już tylko lista rezerwowa i nadzieja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA